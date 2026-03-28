Mobile World Live: Πρώτη προτεραιότητα η AI, αλλά με ισχυρό σκεπτικισμό

Βάρος στην Τεχνητή Νοημοσύνη δίνουν φέτος οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί οι αμφιβολίες για το πόσο γρήγορα θα μετατραπεί σε ουσιαστικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό στίγμα του Mobile World Live Industry Survey Report 2026, της ετήσιας έρευνας του Mobile World Live, η οποία βασίστηκε σε περίπου 200 απαντήσεις στελεχών του κλάδου, με ευρωπαϊκή βαρύτητα, καθώς το 59% των συμμετεχόντων προέρχεται από την Ευρώπη.

Στην ερώτηση για τη σημαντικότερη προτεραιότητα της χρονιάς, το 33% βάζει πρώτο το AI. Πίσω ακολουθούν η αξιοποίηση των network APIs και η αναζήτηση ανάπτυξης πέρα από τη συνδεσιμότητα με 21%, η αύξηση των καταναλωτικών εσόδων από υπηρεσίες 5G με 14%, οι αποδοτικότερες λειτουργίες δικτύου με 13% και η περαιτέρω ανάπτυξη των standalone 5G δικτύων με 11%.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι η advanced AI είναι και το πιο ελκυστικό νέο πεδίο δραστηριότητας για το 2026, συγκεντρώνοντας 44%. Σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται το enterprise 5G, τα open architectures και τα APIs, με 8%, ενώ IoT, telco and satellite convergence και eSIM κινούνται στο 7%.

Έχει ενδιαφέρον ότι η ισχυρή αυτή στροφή προς την AI συνοδεύεται ταυτόχρονα από έντονο σκεπτικισμό. Στην ερώτηση για το πιο υπερτιμημένο πεδίο του 2026, το 73% επιλέγει την Τεχνητή Νοημοσύνη. Από αυτό το ποσοστό, το 45% αφορά το agentic AI και το 28% το generative AI.

Στο πεδίο της πραγματικής εφαρμογής, οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν ακόμη περάσει σε πλήρη κλίμακα. Μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων δηλώνει ότι κινείται ακόμη με περιορισμένα ή πολλαπλά πιλοτικά έργα, ενώ μικρότερο ποσοστό έχει ήδη περάσει σε ενεργή χρήση σε μία ή περισσότερες λειτουργίες. Η εξυπηρέτηση πελατών αναδεικνύεται στο βασικότερο πεδίο άμεσης αξιοποίησης της AI με 29%, ενώ ακολουθούν οι λειτουργίες δικτύου και τα ΙΤ συστήματα με 19% αντίστοιχα. Κυριαρχούν η μείωση κόστους και η αύξηση της αποδοτικότητας, που συγκεντρώνει 44%.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια δεν εντοπίζονται τόσο στη ρύθμιση όσο στην ίδια την εσωτερική αρχιτεκτονική των εταιρειών. Η ποιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων αναδεικνύεται ως ο βασικός περιοριστικός παράγοντας, ενώ ακολουθεί η δυσκολία ενσωμάτωσης με legacy συστήματα. Στους κινδύνους, πρώτη έρχεται η διαρροή δεδομένων, πριν από τις ανακρίβειες των μοντέλων ή τις κυβερνοαπειλές.

Στο 5G, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο, πώς αποδίδουν οι επενδύσεις. Το 26% θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κινητή τηλεφωνία είναι η επίτευξη απόδοσης από τα 5G deployments, ενώ η ασφάλεια ακολουθεί με 22%. Πιο πίσω βρίσκονται το υψηλό capex με 13%, η μετάβαση σε πιο ανοιχτές αρχιτεκτονικές με 12% και η σύνδεση μη καλυπτόμενων περιοχών με 11%.

Στο ερώτημα για το από που μπορούν να έρθουν τα έσοδα, η εικόνα είναι καθαρά προσανατολισμένη προς το enterprise. Τα private networks συγκεντρώνουν 40% και το IoT 37%, ενώ οι καταναλωτικές χρήσεις, όπως AR/VR, cloud gaming και άλλες enhanced mobile experiences, ακολουθούν με 24%.

Πιο άμεσο επόμενο βήμα για την αγορά φαίνεται να είναι το 5G-Advanced. Το 42% δηλώνει ότι σχεδιάζει να αρχίσει να το αξιοποιεί μέσα στο 2026, το 36% τοποθετεί την έναρξη στο 2027 και το 21% στο 2028. Για το 6G, αντίθετα, η στάση παραμένει πιο συγκρατημένη. Το 20% αναφέρει ότι έχει ήδη αρχίσει να επενδύει, το 46% παρακολουθεί την αγορά χωρίς να έχει ακόμη τοποθετηθεί επενδυτικά, ενώ το 34% εκτιμά ότι δεν θα πρόκειται για εμπορική πραγματικότητα πριν από το 2030.

Στα δορυφορικά δίκτυα και τα non-terrestrial networks δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί ενιαία στρατηγική. Ένα σημαντικό ποσοστό εταιρειών δηλώνει ότι δεν έχει σχέδιο για satellite connectivity, ενώ άλλες εξετάζουν υβριδικές προσεγγίσεις ή συνεργασίες με εξειδικευμένους παρόχους. Το βασικό εμπόδιο παραμένει το κόστος, ενώ πιο ώριμο πεδίο χρήσης εμφανίζονται οι μεταφορές και τα logistics.

Στο cloud και το edge computing, το report δείχνει ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν βλέπουν ως κυρίαρχη λύση την πλήρως αυτόνομη πορεία. Μόλις το 14% θεωρεί ότι οι MNOs μπορούν να επιταχύνουν τις δυνατότητές τους κυρίως μέσω in-house επενδύσεων σε cloud infrastructure. Αντίθετα, το 46% προκρίνει υβριδικό μοντέλο, που συνδυάζει συνεργασίες με hyperscalers και εσωτερικές υποδομές, το 25% στρατηγικές συνεργασίες με hyperscalers και το 15% συνεργασίες με μικρότερους, τοπικούς edge providers.

Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης σε 5G και edge εντοπίζονται κυρίως στις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Το 30% επιλέγει enterprise και SMB solutions, το 28% AI-driven real-time insights και predictive analytics, το 26% IoT και smart home automation, ενώ το low-latency cloud gaming και entertainment περιορίζεται στο 13%.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο θέμα της data sovereignty. Το 47% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι πρόκειται για κρίσιμο παράγοντα, ενώ άλλο 30% τη χαρακτηρίζει σημαντική παράμετρο, έστω όχι κορυφαία προτεραιότητα.