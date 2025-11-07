Pylones Hellas & Okta σε μια βραδιά αφιερωμένη στο μέλλον του Identity Security

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά που συνδύασε γνώση, τεχνολογία και networking, η Pylones Hellas, σε συνεργασία με την Okta, υποδέχθηκε στελέχη της αγοράς για να συζητήσουν το μέλλον του Identity Security και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Εμμανουήλ Νέτος, CEO της Pylones Hellas, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με την Okta και στον κοινό στόχο ενίσχυσης της ψηφιακής ασφάλειας. Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση των εκπροσώπων της Okta, Jose Pena, Solution Engineer, και Rami Bar Lev, Corporate Account Executive για Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Οι ομιλητές παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την προστασία ψηφιακών ταυτοτήτων, αναλύοντας τον τρόπο που οι λύσεις της Okta διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο Identity Fabric με έμφαση στο Zero Trust, το Identity Threat Protection και το Adaptive MFA.

Μέσα από παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών και case studies, ανέδειξαν τον ρόλο του Identity ως το νέο “security perimeter” για κάθε οργανισμό, παρουσιάζοντας πώς η πλατφόρμα της Okta προσφέρει ενοποιημένη πρόσβαση, αυξημένη παραγωγικότητα και ενισχυμένη ασφάλεια.

«Το 80% των παραβιάσεων ξεκινούν από την ταυτότητα. Η Okta χτίζει ένα οικοσύστημα όπου η πρόσβαση είναι ασφαλής από την πρώτη στιγμή και παραμένει ασφαλής καθ’ όλη τη διάρκεια» σημείωσε ο Jose Pena.

Με τη σειρά του, ο Rami Bar Lev πρόσθεσε: «Η αλλαγή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ταυτότητα δεν είναι απλώς μια τάση, είναι μια εξέλιξη, και η Okta είναι έτοιμη να τη στηρίξει με τεχνολογίες που ενσωματώνουν την αρχή του Zero Trust.».

Η βραδιά συνεχίστηκε με δείπνο σε ζεστό περιβάλλον, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το Identity Security και τις προκλήσεις της σύγχρονης επιχείρησης.

Ο Εμμανουήλ Νέτος, CEO της Pylones Hellas, από τη δική του πλευρά δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Okta αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη ταυτότητα και την πρόσβαση, μετατρέποντας την ασφάλεια από εμπόδιο σε εργαλείο ενίσχυσης της καινοτομίας. Μαζί με την Okta, δημιουργούμε ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξελίσσονται με σιγουριά στο ψηφιακό τους ταξίδι.»

Η Pylones Hellas, ως στρατηγικός συνεργάτης της Okta, συνεχίζει να φέρνει στην ελληνική αγορά πρωτοποριακές λύσεις Identity & Access Management, υποστηρίζοντας οργανισμούς στη μετάβασή τους προς ένα πιο ασφαλές, ευέλικτο και connected ψηφιακό περιβάλλον.