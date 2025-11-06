Η ASBIS μεταξύ των επιλεγμένων διανομέων της Ubiquiti Enterprise

Η ASBIS με υπερηφάνεια ανακοινώνει την ένταξή της στο Πρόγραμμα Συνεργατών UniFi Enterprise (UniFi Enterprise Partner Program) της Ubiquiti, αποτελώντας πλέον μέλος μιας επιλεγμένης ομάδας διανομέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να διαθέτουν τη σειρά των προϊόντων Ubiquiti Enterprise.

Η συγκεκριμένη συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ASBIS να προσφέρει στην αγορά καινοτόμες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Μέσα από το πρόγραμμα UniFi Enterprise Partner, η ASBIS ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις, ευελιξία και ασφάλεια. Η νέα αυτή συνεργασία διασφαλίζει ακόμη πιο στοχευμένη διανομή, ταχύτερη επίλυση θεμάτων, ολοκληρωμένη υποστήριξη και αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων.

Το πρόγραμμα UniFi Enterprise Partner προσφέρει στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, μεταξύ άλλων:

Πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση και υποστήριξη σύνθετων έργων & παραμέτρων

Ανάπτυξη εμπορικών δυνατοτήτων και προνομιακών συνεργασιών

Διάθεση της πλήρους σειράς επαγγελματικών λύσεων UniFi Enterprise

Αποκλειστικά σεμινάρια & ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν νέα προιόντα και λανσαρίσματα.

Οι κύριοι τομείς του χαρτοφυλακίου UniFi Enterprise περιλαμβάνουν:

Enterprise Fortress Gateway (Πύλη Fortress για επιχειρήσεις)

(Πύλη Fortress για επιχειρήσεις) Enterprise Campus Switching (Επιχειρησιακή δικτύωση/μεταγωγή σε επίπεδο campus)

(Επιχειρησιακή δικτύωση/μεταγωγή σε επίπεδο campus) Enterprise 7 WiFi APs (Σημεία πρόσβασης WiFi σειράς Enterprise 7)

(Σημεία πρόσβασης WiFi σειράς Enterprise 7) Enterprise NVR (Επιχειρησιακό καταγραφικό δικτύου – NVR)

(Επιχειρησιακό καταγραφικό δικτύου – NVR) Cameras (Κάμερες)

Η ASBIS, με πολυετή εμπειρία στη διανομή τεχνολογικών προϊόντων και λύσεων ICT, συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την προστιθέμενη αξία προς τους πελάτες και συνεργάτες της, συμβάλλοντας στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.