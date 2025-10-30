Η TUV NORD Ελλάδας στο επίκεντρο της ψηφιακής αξιοπιστίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, η θεματική Ημερίδα της TÜV NORD Ελλάδας, σε συνεργασία με την TÜV NORD Cert, με θέμα: «Το Σύγχρονο Data Center: Από τις Διεθνείς Τεχνικές Απαιτήσεις στις Πρακτικές Λύσεις για Βιωσιμότητα και Εμπιστοσύνη».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής αγοράς, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ειδικούς του χώρου των υποδομών και των ψηφιακών τεχνολογιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανεξάρτητης πιστοποίησης και της τεχνικής αξιοπιστίας στα Data Centers.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, κα Βασιλική Καζάζη, η οποία τόνισε τον κομβικό ρόλο των Data Centers ως «την καρδιά της ψηφιακής μετάβασης».

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χαρίλαος Στελλάκης, Διευθυντής Διαχείρισης Έργων Υποδομών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία των κρίσιμων υποδομών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η Ημερίδα περιλάμβανε σειρά παρουσιάσεων από εξειδικευμένα στελέχη της TÜV NORD από την Ελλάδα και τη Γερμανία, με επίκεντρο τις διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα αξιολόγησης Data Centers, όπως τα TSI.STANDARD και TSE, που αφορούν την αξιοπιστία, τη φυσική ασφάλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Οι εισηγήσεις ανέδειξαν πώς η συστηματική τεκμηρίωση, η ανεξάρτητη επιθεώρηση και η αξιολόγηση βάσει διεθνών προτύπων ενισχύουν τη διαθεσιμότητα, τη βιωσιμότητα και την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υποδομές.

Παράλληλα, αναλύθηκε εκτενώς ο ρόλος του ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης και πιστοποίησης, καθώς και το πώς η TÜV NORD Ελλάδας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση, επιθεώρηση και διαρκή αξιολόγηση κρίσιμων υποδομών, όπως τα Data Centers.

Με συνδυασμό υψηλής τεχνογνωσίας, διεθνών προτύπων και αντικειμενικής προσέγγισης, η TÜV NORD Ελλάδας διασφαλίζει ότι κάθε στάδιο —από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη λειτουργία και τη συντήρηση— ανταποκρίνεται στις αυστηρότερες απαιτήσεις αξιοπιστίας, ασφάλειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ανεξαρτησία του οργανισμού αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης για επενδυτές, παρόχους και χρήστες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο του fireside chat που ακολούθησε, ο κ. Αθανάσιος Αμαξόπουλος, Director & Business Development της Digital Realty και στέλεχος της Ένωσης για τα Data Centers στην Ελλάδα, συζήτησε με τον δημοσιογράφο του CNN Greece, κ. Δημήτρη Μαλλά, τις προοπτικές ανάπτυξης των Data Centers στη χώρα μας και τον ρόλο της πιστοποίησης στην προσέλκυση επενδύσεων και τη διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης ημερίδας, η κα Βασιλική Καζάζη δήλωσε: «Η τεχνολογία των Data Centers εξελίσσεται ραγδαία, θέτοντας νέες προκλήσεις σε αξιοπιστία, ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα.

Στην TÜV NORD Ελλάδας επενδύουμε στη γνώση και στη διεθνή συνεργασία, ώστε να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης κρίσιμων υποδομών. Μέσα από τεκμηριωμένες διαδικασίες και συνεχή επιθεώρηση, διασφαλίζουμε ότι τα Data Centers λειτουργούν με διαφάνεια, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα».

Οι εισηγήσεις ανέδειξαν πώς η συστηματική τεκμηρίωση, η ανεξάρτητη επιθεώρηση και η αξιολόγηση βάσει διεθνών προτύπων ενισχύουν τη διαθεσιμότητα, τη βιωσιμότητα και την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα ανέδειξε ορισμένα βασικά σημεία που καθορίζουν τη νέα εποχή για τα Data Centers:

Η πιστοποίηση Data Centers σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50600 και ISO / IEC 22237 αποτελεί θεμέλιο για ασφάλεια, αξιοπιστία και συμμόρφωση.

και αποτελεί θεμέλιο για ασφάλεια, αξιοπιστία και συμμόρφωση. Οι μεθοδολογίες Trusted Site Infrastructure ( TSI ) και Trusted Site Energy Efficiency ( TSE ) εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση, ενεργειακή αποδοτικότητα και συνεχή βελτίωση.

και εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση, ενεργειακή αποδοτικότητα και συνεχή βελτίωση. Οιευρωπαϊκές οδηγίες CSRD , EU Taxonomy και EED Directive καθιστούν αναγκαία τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και την ορθή ενεργειακή διαχείριση στις υποδομές πληροφορικής.

, και καθιστούν αναγκαία τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και την ορθή ενεργειακή διαχείριση στις υποδομές πληροφορικής. Η ανεξάρτητη πιστοποίηση από φορείς όπως η TÜV NORD Ελλάδας ενισχύει την εμπιστοσύνη επενδυτών, συνεργατών και τελικών χρηστών, συμβάλλοντας στη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πιστοποίηση Data Center EN 50600 μπορείτε να βρείτε εδώ.