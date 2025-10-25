Παρουσίαση στην αγορά της πρότασης της ΔΕΗ για τα ΑΙ gigafactories

Σε στελέχη φορέων της αγοράς παρουσιάστηκε χθες από τη ΔΕΗ η πρότασή της για τη δημιουργία στη Δυτική Μακεδονία ενός από τα πέντε ευρωπαϊκά gigafactories Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την σχετική εκδήλωση οργάνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Συμμετείχαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, άλλα μέλη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι βασικών κλάδων της οικονομίας, από τη ναυτιλία, τη φαρμακοβιομηχανία, τον τουρισμό, τις τράπεζες και τις υποδομές.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενεργοποιηθεί η αγορά και να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες σε υποδομές ΤΝ. Η συζήτηση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει καταθέσει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου data center, ειδικά σχεδιασμένου και βελτιστοποιημένου για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για επένδυση που υπολογίζεται μεταξύ 3 και 5 δισ. ευρώ ανά μονάδα, ενώ συνολικά η ΕΕ σχεδιάζει να διαθέσει 20 δισ. ευρώ για τα πέντε εργοστάσια – ποσό που αποτελεί μέρος των 200 δισ. ευρώ που προβλέπεται να επενδυθούν στην ΤΝ, με στόχο η Ευρώπη να αποκτήσει δικές της κρίσιμες υποδομές στον στρατηγικό αυτό τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, όπου ήδη έχουν επενδύσει οι τεχνολογικοί κολοσσοί Microsoft, Google, Amazon, Meta, Baidu, Alibaba, Tencent και Huawei.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των gigafactories αναμένεται να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα (τουλάχιστον 65%), ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη των μονάδων αυτών.

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή είναι ήδη υψηλό: 76 φορείς από 16 κράτη έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, μεταξύ τους μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες από τους κλάδους των data centers, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και των επενδύσεων. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με την υποβολή δεσμευτικών προτάσεων να έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2025.

Ανεξάρτητα πάντως από την τελική έκβαση της πρότασης προς την ΕΕ, η ΔΕΗ σχεδιάζει να προχωρήσει στη δημιουργία data centers στη Δυτική Μακεδονία, αξιοποιώντας τις πρώην λιγνιτικές περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικών συνεργατών, μεταξύ των οποίων και hyperscalers.