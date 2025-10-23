Vodafone: Πλατινένιο Μετάλλιο στην αξιολόγηση βιωσιμότητας EcoVadis για 2η συνεχόμενη χρονιά

Η Vodafone κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Πλατινένιο Μετάλλιο από την EcoVadis. Με βαθμολογία 86/100, αυτή η διάκριση τοποθετεί τη Vodafone πάνω από τον μέσο όρο των εταιρειών τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και στο κορυφαίο 1% όλων των αξιολογημένων εταιρειών.

Η EcoVadis είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως κορυφαίος ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης των επιδόσεων βιωσιμότητας στους τομείς του περιβάλλοντος, των εργασιακών δικαιωμάτων και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Η αξιολόγηση καλύπτει τέσσερις τομείς: περιβάλλον, εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα, ηθική, και βιώσιμες προμήθειες, ενώ εξετάζει τις πολιτικές, τις εγκρίσεις, τις πιστοποιήσεις και την αναφορά κάθε οργανισμού σε αυτούς τους τομείς.

Φέτος, η EcoVadis συμπεριέλαβε μια νέα ερώτηση στο πεδίο του περιβάλλοντος, ζητώντας από τις εταιρείες να αναφέρουν δράσεις που προωθούν στους πελάτες τους περιβαλλοντικές υπηρεσίες και ευαισθητοποίηση. Οι προσπάθειες της Vodafone, από τις λύσεις διαχείρισης στόλου για βαρέα οχήματα έως το Internet of Things (IoT) και την υποστήριξη έξυπνων μετρητών, συνέβαλαν στο να αποσπάσει βαθμολογία 100/100.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Vodafone υλοποιεί ολοκληρωμένο σχέδιο κλιματικής μετάβασης με στόχο τον μηδενισμό των καθαρών εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας από τη διεθνή δραστηριότητά του μέχρι το 2040. Στην Ελλάδα, ο ενδιάμεσος στόχος του μηδενισμού των άμεσων και έμμεσων εκπομπών (Scope 1 και 2) ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τη λειτουργία της Vodafone Ελλάδας , μετατοπίστηκε το 2028, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό στόχο (2030), χάρη στην αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Καλύπτοντας πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω πιστοποιημένων εγγυήσεων προέλευσης, η Vodafone Ελλάδας έχει ήδη μηδενίσει (market based) τις έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και, μέσω ενός συνδυασμού πολιτικών και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσε το 2024 κατά 93% τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές, σε σχέση με το έτος αναφοράς (2020). Η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα ISO 50001, το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζοντας την αποδοτική χρήση ενέργειας σε όλες τις λειτουργίες.

Επιπλέον, η Vodafone Ελλάδας εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής ανακυκλώνει το 100% των ανακυκλώσιμων αποβλήτων του δικτύου και των γραφείων της, ενώ είναι η πρώτη εταιρεία που λειτουργεί κατάστημα με πιστοποίηση Zero Waste to Landfill στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, έχοντας ήδη μηδενίσει τις καθαρές εκπομπές άνθρακα στα ιδιόκτητα καταστήματά της και σηματοδοτώντας την επέκταση της πολιτικής «μηδενικών απορριμμάτων» σε όλα τα καταστήματα.