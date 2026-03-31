Αποχωρούν με εθελουσία περίπου 140 εργαζόμενοι από τη Vodafone

Περίπου 140 εργαζόμενοι αποχωρούν από τη Vodafone στο πλαίσιο προγράμματος εθελουσίας εξόδου διαδικασία που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση στόχος της εθελουσίας είναι ο μετασχηματισμός και η αναμόρφωση της οργανωτικής δομής και των εσωτερικών διαδικασιών, με βασικές επιδιώξεις την ενίσχυση της ευελιξίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη.

Πέραν της οικονομικής αποζημίωσης, το πρόγραμμα της εθελουσίας περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές όπως ιατροφαρμακευτική κάλυψη, προνομιακές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματικής επανένταξης. Παράλληλα, προβλέπονται ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα για εργαζομένους με παιδιά, για όσους διαθέτουν μακρά προϋπηρεσία και για εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.