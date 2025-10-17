Νέα προγραμματική συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη και τη διακυβέρνηση δεδομένων

Η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέγραψαν Προγραμματική Συμφωνία για την υποστήριξη της υλοποίησης έργων και δράσεων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Διακυβέρνησης Δεδομένων.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη συντονισμένη και αποτελεσματική επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου για την υπεύθυνη ανάπτυξη, αξιοποίηση και ρύθμιση των νέων τεχνολογιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, καινοτόμου και ασφαλούς ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η συμφωνία αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες:

Άξονας 1: Τεχνητή Νοημοσύνη – Περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας και επιπτώσεων, νομική και τεχνολογική υποστήριξη, ανάπτυξη οδηγών για δημόσιους φορείς, δράσεις ενημέρωσης και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο την υπεύθυνη και ασφαλή αξιοποίηση της ΤΝ στο Δημόσιο.

Άξονας 2: Διακυβέρνηση Δεδομένων – Εστιάζει στην αναβάθμιση του θεσμικού και τεχνολογικού πλαισίου, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και στη διάχυση γνώσης, ώστε τα δημόσια δεδομένα να αξιοποιούνται με διαφάνεια και καινοτομία.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τεχνολογικής αυτοδυναμίας και τη συστηματική προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.