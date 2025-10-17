6 απλοί τρόποι να θωρακίσετε την ψηφιακή σας ζωή με ασφάλεια

Η ασφάλεια των χρηστών στο διαδίκτυο είναι προτεραιότητα εδώ και χρόνια. Σήμερα, η προστασία δεδομένων και η ασφαλής χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αποκτούν νέα διάσταση. Κωδικοί πρόσβασης για mobile banking και online υπηρεσίες, αριθμοί τηλεφώνου, λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα και τα messengers – ο όγκος των πληροφοριών που απαιτούν προσοχή και υπεύθυνη διαχείριση αυξάνεται συνεχώς. Τι πρέπει να θυμάστε και ποιους κανόνες να ακολουθείτε για να προστατεύσετε τα εμπιστευτικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο; Ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές, που συγκεντρώσαμε, με αφορμή το μήνα Ευαισθητοποίησης για την Κυβερνοασφάλεια, που είναι ο Οκτώβριος.

Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς

Η ψηφιακή σας ασφάλεια ξεκινά από έναν κωδικό! Δημιουργήστε ισχυρούς κωδικούς 12-14 χαρακτήρων με συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Αποφύγετε προσωπικές πληροφορίες, όπως ημερομηνίες γέννησης ή ονόματα, και ιδανικά, μην χρησιμοποιείτε λέξεις. Δημιουργήστε διαφορετικό κωδικό για κάθε ιστότοπο και αλλάζετέ τους κάθε 2-3 μήνες. Μην αποθηκεύετε κωδικούς σε σημειώσεις στο κινητό ή τον υπολογιστή σας.

Αγνοήστε ύποπτα μηνύματα και emails

Ελέγξτε προσεκτικά emails και μηνύματα σε εφαρμογές. Επαληθεύστε την ταυτότητα του αποστολέα, προσέξτε για λάθη σε διευθύνσεις ιστοσελίδων ή κείμενα, και να είστε επιφυλακτικοί με απροσδόκητα «κέρδη», αιτήματα για προσωπικά στοιχεία ή χειριστικές τακτικές. Αν κάτι φαίνεται ύποπτο, αναφέρετέ το και διαγράψτε το αμέσως. Προσοχή σε απάτες με παραδόσεις δεμάτων ή φακέλων, ελέγξτε την κατάσταση αποστολής μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του courier. Ποτέ μην κάνετε κλικ σε άγνωστους συνδέσμους και μην κατεβάζετε ύποπτα αρχεία. Αν κάποιος φίλος ή συνάδελφος ζητά επείγουσα βοήθεια, τηλεφωνήστε του για επιβεβαίωση.

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους

Για να αποφύγετε απάτες, μην μοιράζεστε ποτέ προσωπικά δεδομένα (στοιχεία διαβατηρίου, τραπεζικές πληροφορίες, κωδικούς, διευθύνσεις ή έγγραφα) με άλλους χρήστες. Κανείς δεν θα σας ζητήσει τέτοια στοιχεία μέσω μηνυμάτων. Αν συμβεί, είναι απάτη, διαγράψτε το μήνυμα, τερματίστε την κλήση και μπλοκάρετε τον χρήστη. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας των εφαρμογών σας, για να ελέγχετε την επικοινωνία σε ομαδικά chats και να μπλοκάρετε άγνωστους χρήστες από το να συμμετέχουν στην ομάδα.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν κάθε τρόπο σήμερα – κλήσεις, εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων, κοινωνικά δίκτυα και email. Για να προστατευτείτε στα messengers, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας της εφαρμογής σας, καθώς συχνά προσφέρουν χρήσιμες επιλογές για επιπλέον προστασία.

Για παράδειγμα, το Viber προσφέρει τη λειτουργία «Σίγαση άγνωστων κλήσεων». Ενεργοποιήστε την στις ρυθμίσεις «Κλήσεις και Μηνύματα» για να μπλοκάρετε κλήσεις από άγνωστους. Έτσι δεν θα σας ενοχλούν άγνωστες κλήσεις αλλά οι πληροφορίες των κλήσεων αυτών παραμένουν στη λίστα συνομιλιών, ώστε να καλέσετε πίσω αν χρειάζεται.

Μια άλλη χρήσιμη λειτουργία κατά των spam κλήσεων στο Viber είναι το Caller ID, που προστατεύει τους χρήστες από spam και τους επιτρέπει να είναι επιλεκτικοί στην επιλογή απάντησης σε άγνωστες κλήσεις. Η λειτουργία Caller ID είναι διαθέσιμη για χρήστες Android, επιτρέποντας να επωφεληθούν από την ισχυρή προστασία spam που προσφέρει. Χάρη στη λειτουργία Caller ID, οι χρήστες της Viber θα βλέπουν προειδοποιητικό μήνυμα από τη Viber όταν λαμβάνουν κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, χαρακτηρίζοντας την κλήση ως «ασφαλής» ή «πιθανό spam».

Χρησιμοποιήστε αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο

Συχνά μπορεί η χρήση δημόσιων Wi-Fi δικτύων να είναι απαραίτητη, ειδικά για άτομα που είναι πάντα εν κινήσει. Σε δημόσια Wi-Fi δίκτυα, δεν έχετε έλεγχο της ασφάλειας, κάτι που διευκολύνει τους χάκερ. Αποφύγετε συναλλαγές με προσωπικά δεδομένα, όπως online banking ή αγορές, όταν είστε συνδεδεμένοι σε δημόσια δίκτυα.

Κατεβάζετε ασφαλείς εφαρμογές

Πάντα κατεβάζετε προγράμματα και εφαρμογές από επίσημες πηγές: app stores ή την ιστοσελίδα του προγραμματιστή. Επαληθεύστε τους συνδέσμους γνησιότητας ελέγχοντας τον σύνδεσμο στο site του προγραμματιστή. Όταν δεν υπάρχει απευθείας σύνδεσμος (ink), ή αν υποψιάζεστε ότι μια εφαρμογή υπάρχει αλλά δεν τη βρίσκετε, επικοινωνήστε με την εταιρεία για πληροφορίες λήψης και πιθανούς γεωγραφικους περιορισμούς.

Μην αποθηκεύετε σημαντικά έγγραφα ηλεκτρονικά

Αντίγραφα διαβατηρίων, αποδείξεις λογαριασμών, φωτογραφίες καρτών ή άλλα προσωπικά έγγραφα που στέλνετε μέσω email ή messengers μπορεί να χαθούν αν το δικό σας ή του παραλήπτη συσκευή πέσει σε λάθος χέρια. Για να το αποφύγετε, πάρτε επιπλέον μέτρα προφύλαξης όταν μεταδίδετε τέτοιες πληροφορίες. Το Viber προσφέρει τη λειτουργία «Μηνύματα που Εξαφανίζονται» για τέτοιες περιπτώσεις. Τα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 1 ώρα ή 1 ημέρα, με τον χρόνο να μετρά από τη στιγμή που ο παραλήπτης τα δει. Ακόμη πιο σημαντικό: αν κάποιος τραβήξει screenshot, το Viber σας ειδοποιεί. Επιπλέον, οι συνομιλίες στο Viber έχουν κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο σε όλες τις ιδιωτικές 1-on-1 και στις ομαδικές συνομιλίες, ακουστικές ή βιντεοκλήσεις, εξασφαλίζοντας ότι μόνο εσείς και ο παραλήπτης βλέπετε τα μηνύματα και κανείς άλλος, ούτε η Rakuten Viber. Αλλά, να είστε προσεκτικοί με τα προσωπικά στοιχεία που μοιράζεστε, όπως θα κάνατε με emails ή άλλες πλατφόρμες.

Η ιδιωτικότητα και η εμπιστευτικότητά σας έχουν σημασία

Στον ψηφιακό κόσμο, όλοι εκτιμούν και ανησυχούν για την online ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα. Ευτυχώς, η διατήρηση της εμπιστευτικότητας της επικοινωνίας σας είναι απόλυτα εφικτή και εύκολη. Με το Viber, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Κρυφές Συνομιλίες» για να προστατεύσετε συνομιλίες με PIN. Με συνδρομή Viber Plus, έχετε επιπλέον έλεγχο, όπως τη δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής μηνυμάτων χωρίς ίχνη. Επίσης, μπορείτε να αποχωρήσετε από ομαδικές συνομιλίες χωρίς να αφήσετε ίχνη, εξασφαλίζοντας πλήρη ελευθερία και την ηρεμία σας.

Η ασφάλειά σας στο διαδίκτυο εξαρτάται από τις ψηφιακές σας συνήθειες – ξεκινήστε με αυτά τα απλά βήματα!