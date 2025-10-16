ICEYE και IHI υπογράφουν συμφωνία για ανάπτυξη αστερισμού δορυφόρων παρατήρησης της Γης

Η ICEYE , παγκόσμιος ηγέτης στις δορυφορικές λειτουργίες ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR), και η IHI Corporation (IHI), ο ιαπωνικός ηγέτης στους τομείς της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας, υπέγραψαν σύμβαση προμήθειας με στόχο την ανάπτυξη αστερισμού δορυφόρων παρατήρησης της Γης για ασφάλεια, πολιτική προστασία και εμπορική χρήση.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η IHI έχει αρχικά αιτηθεί τέσσερις δορυφόρους και το αντίστοιχο σύστημα απόκτησης εικόνας, με δυνατότητα προμήθειας 20 επιπλέον δορυφόρων σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι πρώτοι δορυφόροι αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά τη λειτουργία τους και την παράδοση δεδομένων περίπου από τον Απρίλιο του 2026.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία μεταξύ της ICEYE και της IHI. Οι δορυφόροι της ICEYE χρησιμοποιούν ραντάρ για να παράγουν λεπτομερείς εικόνες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και συνθηκών ημέρας ή νύχτας, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη παρακολούθηση για σκοπούς άμυνας, αντιμετώπισης καταστροφών και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Ο Rafal Modrzewski, CEO και Συνιδρυτής της ICEYE δήλωσε σχετικά: «Η ICEYE έχει οικοδομήσει μια αξιόπιστη συνεργασία με την Ιαπωνία από το 2018, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και σε καινοτομία. Η συμφωνία με την IHI σηματοδοτεί νέο ορόσημο για την ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης και την ενδυνάμωση της κοινής ασφάλειας και ανθεκτικότητας. Συνδυάζοντας τη μηχανική αριστεία της IHI με την τεχνολογία SAR της ICEYE, επιτρέπουμε κυρίαρχη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα παρατήρησης της Γης και προάγουμε την ηγετική θέση της Ιαπωνίας στον τομέα των διαστημικών πληροφοριών».

Ο Hiroshi Ide, Πρόεδρος και CEO της IHI, σχολίασε: «Στην IHI, δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας ασφαλούς κοινωνίας μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον της IHI. Σε συνεργασία με την ICEYE, αναλαμβάνουμε την πρόκληση να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία μέσω προηγμένης δορυφορικής τεχνολογίας. Μέσω της ανάπτυξης ενός δορυφορικού αστερισμού παρατήρησης της Γης, στοχεύουμε στην αντιμετώπιση όχι μόνο θεμάτων εθνικής και οικονομικής ασφάλειας, αλλά και ενός ευρύτερου φάσματος κοινωνικών προκλήσεων. Αξιοποιώντας πλήρως τις παραγωγικές δυνατότητες του Ομίλου IHI, θα ηγηθούμε στην κατασκευή κρίσιμων υποδομών, που θα είναι αναντικατάστατες για την κοινωνία του μέλλοντος».

Δύο από τους τέσσερις αρχικούς δορυφόρους θα συναρμολογηθούν και θα δοκιμαστούν στην Ιαπωνία, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι επιτυχή, η IHI σχεδιάζει να ενεργοποιήσει σταδιακά την επιλογή της για τους υπόλοιπους 20 δορυφόρους, ξεκινώντας από το οικονομικό έτος 2026, με στόχο την ολοκλήρωση του αστερισμού των 24 δορυφόρων έως το οικονομικό έτος 2029.

Η σύμβαση ακολουθεί το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ της ICEYE και της IHI τον Μάιο του 2025, με σκοπό την κοινή ανάπτυξη του αστερισμού δορυφόρων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ιαπωνία. Αυτή η συνεργασία βασίζεται στο κοινό όραμα των δύο εταιρειών να συνδυάσουν την τεχνολογία SAR και τις ταχείες δυνατότητες ανάπτυξης δορυφόρων της ICEYE με την τεχνολογική και μηχανολογική παράδοση της IHI, προωθώντας έτσι την ικανότητα της Ιαπωνίας στην κατασκευή και την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών.