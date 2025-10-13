Έκθεση ESG 2024-2025 του ομίλου ManpowerGroup

Ο όμιλος ManpowerGroup δημοσίευσε την Έκθεση ESG 2024-2025 «Working to Change the World: A Human-First, Just Transition.» Πρόκειται για την πέμπτη ετήσια έκθεση, η οποία αποτυπώνει την πρόοδο στους τρεις στρατηγικούς πυλώνες βιωσιμότητας του ομίλου ManpowerGroup για τον Πλανήτη, τους Ανθρώπους & την Ευημερία και τις Αρχές Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των επιτευγμάτων σε θετικές δράσεις για το κλίμα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (upskilling) και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας.

«Κάθε μέρα, κάπου στον κόσμο, κάποιος κάνει το πρώτο του επαγγελματικό βήμα, μαθαίνει μια νέα δεξιότητα ή ξεκινά μια καινούρια πορεία. Αυτή είναι η δύναμη που μας εμπνέει», δήλωσε η Ruth Harper, Chief Marketing & Sustainability Officer του ομίλου ManpowerGroup. «Η φετινή μας έκθεση Working to Change the World δείχνει πώς βοηθάμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τις εργασίες του σήμερα και τις καριέρες του αύριο. Στόχος μας είναι να τους προετοιμάζουμε για την «πράσινη» οικονομία και να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για νέες ευκαιρίες. Γιατί το μέλλον της εργασίας πρέπει να εξελίσσεται για όλους.»

«Εδώ και 75 χρόνια, έχουμε θέσει ως αποστολή μας να συνδέουμε τους ανθρώπους με ουσιαστική εργασία και σήμερα αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ», πρόσθεσε ο Jonas Prising, Chair & CEO του ομίλου ManpowerGroup. «Καθώς προχωράμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών, παραμένουμε δεσμευμένοι να ηγούμαστε με τρόπο που ενισχύει τις επιχειρήσεις, στηρίζει τις κοινότητες και προωθεί μια ανάπτυξη δίκαιη, βιώσιμη και ανταγωνιστική.»

Κύρια Επιτεύγματα σύμφωνα με την Έκθεση ESG 2024-2025

Πλανήτης:

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2) κατά 32% σε σχέση με το 2019 και κατά 9% μέσα στο τελευταίο έτος .

και κατά . Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 18% το 2024. Η Γαλλία και οι Η.Π.Α. προμηθεύτηκαν από κοινού σχεδόν 13.000 MWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

το 2024. Η Γαλλία και οι Η.Π.Α. προμηθεύτηκαν από κοινού σχεδόν 13.000 MWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Επέκταση του στόλου οχημάτων με 100 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα , ενώ 200 βενζινοκίνητα αποσύρθηκαν, ενισχύοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μετακινήσεις.

, ενώ αποσύρθηκαν, ενισχύοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μετακινήσεις. Αναγνώριση από το περιοδικό TIME ως μία από τις Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στον Κόσμο για τα έτη 2024 και 2025.

Άνθρωποι & Ευημερία:

Επέκταση του προγράμματος Manpower MyPath σε πάνω από 301.000 ανθρώπους παγκοσμίως, δημιουργώντας ευκαιρίες εξέλιξης, ενδυναμώνοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές και προετοιμάζοντας τους για θέσεις με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

σε παγκοσμίως, δημιουργώντας ευκαιρίες εξέλιξης, ενδυναμώνοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές και προετοιμάζοντας τους για θέσεις με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα Experis Academy στην Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου αναβάθμισης δεξιοτήτων για 170.000 άτομα , με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη , την πρακτική ετοιμότητα και τη συνεχή υποστήριξη μετά την τοποθέτηση .

στην Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου , με έμφαση στην , την και τη . Ανάπτυξη συνεργασιών με πελάτες που επέτρεψαν σε περισσότερα από 400.000 άτομα παγκοσμίως να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ανταποκρινόμενοι στις νέες ανάγκες της αγοράς.

Αρχές Διακυβέρνησης:

Αναγνώριση από τον οργανισμό Ethisphere για 16η συνεχή χρονιά ως μία από τις Πιο Ηθικές Εταιρείες στον Κόσμο , περισσότερες φορές από κάθε άλλη εταιρεία στον κλάδο.

για 16η συνεχή χρονιά ως μία από τις , περισσότερες φορές από κάθε άλλη εταιρεία στον κλάδο. Ολοκλήρωση μιας εκτενούς Διπλής Ανάλυσης Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment – DMA), σε ευθυγράμμιση με την Οδηγία Εταιρικής Αναφοράς Βιωσιμότητας της Ε.Ε. (CSRD) και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS).

(Double Materiality Assessment – DMA), σε ευθυγράμμιση με την (CSRD) και τα (ESRS). Δημιουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης Νέων Έργων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI New Projects Review Committee), με στόχο τη θέσπιση ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ηθική και υπεύθυνη χρήση της ΤΝ, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους να αξιοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο ανάπτυξης.