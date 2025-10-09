Η PeS Cybersecurity προστατεύει κρίσιμες υποδομές της Upstream με λύση Managed Detection & Response

Η PeS Cybersecurity, σε συνεργασία με την Pylones Hellas, υλοποίησε με επιτυχία στρατηγική λύση Managed Detection & Response (MDR) για την Upstream, μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογιών mobile marketing παγκοσμίως. Το έργο προστατεύει κρίσιμες υποδομές που υποστηρίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες της Upstream σε παγκόσμιο επίπεδο. Η λύση βασίστηκε στην πλατφόρμα Falcon Complete της CrowdStrike, με στόχο την αδιάλειπτη ασφάλεια και την εξαιρετικά γρήγορη απόκριση ενάντια σε εξελιγμένες κυβερνοαπειλές.
Η υλοποίηση της λύσης έλαβε σημαντική αναγνώριση, με την PeS Cybersecurity να αποσπά Gold Award στα Cybersecurity Awards 2025, στην κατηγορία Telecommunications — επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική αρτιότητα του έργου.
Πυλώνες επιτυχίας του έργου
Η επιτυχία του έργου στηρίχτηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες, που διασφάλισαν κορυφαία αποτελεσματικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια. Αναλυτικότερα, το έργο βασίστηκε στους εξής παράγοντες:
- Ολιστική προστασία των κρίσιμων υποδομών μέσω του Falcon Complete
- Συνεχής επιτήρηση και απόκριση με εγγυημένα SLA έως και 15 λεπτά για κρίσιμα περιστατικά.
- Εστίαση στην επιχειρησιακή συνέχεια μέσω cloud-native αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, μειωμένο ρίσκο και πρόσθετη αξία με Breach Prevention Warranty έως $1.000.000.
Επιτεύγματα και Οφέλη
Η λύση Falcon Complete ενεργοποιήθηκε με ταχύτητα και χωρίς καμία επιβάρυνση της υποδομής, αξιοποιώντας την cloud-native αρχιτεκτονική της CrowdStrike. Παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από σύγχρονες απειλές όπως ransomware, επιθέσεις χωρίς χρήση αρχείων (fileless attacks) και exploits, εξασφαλίζοντας διαρκή παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση, ώστε να διατηρείται η επιχειρησιακή συνέχεια.
Η σημαντική μείωση του καθημερινού φόρτου εργασίας της ομάδας IT επέτρεψε στην Upstream να επικεντρωθεί σε στρατηγικές λειτουργίες, ενώ ο συνδυασμός ΑΙ και ανθρώπινης τεχνογνωσίας ενίσχυσε την προληπτική ικανότητα και τη συνολική ανθεκτικότητα του οργανισμού.
Η συνεργασία PeS – Upstream: Ένα σύγχρονο success story
Η συνεργασία της PeS Cybersecurity με την Upstream στηρίχθηκε σε μια δομημένη, διαφανή και απόλυτα ευθυγραμμισμένη προσέγγιση. Από την ανάλυση κινδύνων μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση της λύσης Falcon Complete, η PeS εργάστηκε με την εσωτερική ομαδα της Upstream, παραμετροποιώντας τη λύση βάσει των πραγματικών αναγκών του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, που απαιτεί αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλό επίπεδο ασφαλείας.
Η εμπιστοσύνη, η γρήγορη ανταπόκριση, η τεχνογνωσία και η συνεχής υποστήριξη υπήρξαν τα θεμέλια της επιτυχίας. Η PeS δεν προσέφερε μόνο τεχνολογία, αλλά και ενεργό στρατηγικό ρόλο, καθοδηγώντας, εκπαιδεύοντας και ενισχύοντας την αυτονομία της ομάδας IT της Upstream. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αποτελεί πρότυπο για τον τρόπο που οι σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, με μετρήσιμα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα οφέλη.