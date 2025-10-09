Η PeS Cybersecurity προστατεύει κρίσιμες υποδομές της Upstream με λύση Managed Detection & Response

Η PeS Cybersecurity, σε συνεργασία με την Pylones Hellas, υλοποίησε με επιτυχία στρατηγική λύση Managed Detection & Response (MDR) για την Upstream, μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογιών mobile marketing παγκοσμίως. Το έργο προστατεύει κρίσιμες υποδομές που υποστηρίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες της Upstream σε παγκόσμιο επίπεδο. Η λύση βασίστηκε στην πλατφόρμα Falcon Complete της CrowdStrike, με στόχο την αδιάλειπτη ασφάλεια και την εξαιρετικά γρήγορη απόκριση ενάντια σε εξελιγμένες κυβερνοαπειλές.

Η υλοποίηση της λύσης έλαβε σημαντική αναγνώριση, με την PeS Cybersecurity να αποσπά Gold Award στα Cybersecurity Awards 2025, στην κατηγορία Telecommunications — επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική αρτιότητα του έργου.

Πυλώνες επιτυχίας του έργου

Η επιτυχία του έργου στηρίχτηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες, που διασφάλισαν κορυφαία αποτελεσματικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια. Αναλυτικότερα, το έργο βασίστηκε στους εξής παράγοντες:

Ολιστική προστασία των κρίσιμων υποδομών μέσω του Falcon Complete

Συνεχής επιτήρηση και απόκριση με εγγυημένα SLA έως και 15 λεπτά για κρίσιμα περιστατικά.

έως και για κρίσιμα περιστατικά. Εστίαση στην επιχειρησιακή συνέχεια μέσω cloud-native αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, μειωμένο ρίσκο και πρόσθετη αξία με Breach Prevention Warranty έως $1.000.000.

Επιτεύγματα και Οφέλη

Η λύση Falcon Complete ενεργοποιήθηκε με ταχύτητα και χωρίς καμία επιβάρυνση της υποδομής, αξιοποιώντας την cloud-native αρχιτεκτονική της CrowdStrike. Παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από σύγχρονες απειλές όπως ransomware, επιθέσεις χωρίς χρήση αρχείων (fileless attacks) και exploits, εξασφαλίζοντας διαρκή παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση, ώστε να διατηρείται η επιχειρησιακή συνέχεια.

Η σημαντική μείωση του καθημερινού φόρτου εργασίας της ομάδας IT επέτρεψε στην Upstream να επικεντρωθεί σε στρατηγικές λειτουργίες, ενώ ο συνδυασμός ΑΙ και ανθρώπινης τεχνογνωσίας ενίσχυσε την προληπτική ικανότητα και τη συνολική ανθεκτικότητα του οργανισμού.

Η συνεργασία PeS – Upstream: Ένα σύγχρονο success story

Η συνεργασία της PeS Cybersecurity με την Upstream στηρίχθηκε σε μια δομημένη, διαφανή και απόλυτα ευθυγραμμισμένη προσέγγιση. Από την ανάλυση κινδύνων μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση της λύσης Falcon Complete, η PeS εργάστηκε με την εσωτερική ομαδα της Upstream, παραμετροποιώντας τη λύση βάσει των πραγματικών αναγκών του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, που απαιτεί αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλό επίπεδο ασφαλείας.

Η εμπιστοσύνη, η γρήγορη ανταπόκριση, η τεχνογνωσία και η συνεχής υποστήριξη υπήρξαν τα θεμέλια της επιτυχίας. Η PeS δεν προσέφερε μόνο τεχνολογία, αλλά και ενεργό στρατηγικό ρόλο, καθοδηγώντας, εκπαιδεύοντας και ενισχύοντας την αυτονομία της ομάδας IT της Upstream. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αποτελεί πρότυπο για τον τρόπο που οι σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, με μετρήσιμα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα οφέλη.