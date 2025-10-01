Synopsys: με νέα γραφεία στην Αθήνα μετά την εξαγορά της Ansys

Η Synopsys εγκαινίασε επίσημα το νέο της γραφείο στην Αθήνα, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 19 στο Χαλάνδρι, στις 29 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη επέκτασή της στην Ελλάδα. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε γιορτινή ατμόσφαιρα με τη συμμετοχή των εργαζομένων, ανέδειξε τη σημασία της συνένωσης των ομάδων, τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την ισχυρή της δέσμευση στην καινοτομία. Τα εγκαίνια ακολούθησαν την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ansys από τη Synopsys, τον Ιούλιο του 2025, μια στρατηγική εξέλιξη που διευρύνει την αγορά-στόχο στα 31 δισ. δολάρια και ενισχύει την ηγετική της θέση στον τομέα των τεχνολογικών λύσεων σχεδίασης, από το πυρίτιο έως τα συστήματα.

Τα νέα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι συγκεντρώνουν σε έναν ενιαίο χώρο τις ομάδες που μέχρι πρότινος στεγάζονταν σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις, δηλώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία της Ansys στην Αθήνα. Η μετάβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγική της Synopsys για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ομάδων Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων, επιτρέποντάς τους να καινοτομούν με ταχύτητα σε προϊόντα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με τον συνδυασμό των δυνατοτήτων προσομοίωσης της Ansys και των κορυφαίων λύσεων σχεδιασμού μικροτσίπ και IP της Synopsys, οι μηχανικοί σε κλάδους όπως οι ημιαγωγοί, η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, η βιομηχανία και η υγεία θα μπορούν να καινοτομούν ταχύτερα, να μειώνουν τον χρόνο διάθεσης των προϊόντων στην αγορά και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Η εταιρεία αναμένεται να διαθέσει το πρώτο σετ ολοκληρωμένων δυνατοτήτων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενσωματώνοντας προσομοιώσεις φυσικής στο πλήρες φάσμα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής σχεδίασης EDA, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τσιπ πολλαπλών ψηφίδων. Η κοινή αυτή πορεία, περιλαμβάνει ενοποιημένες λύσεις που ενισχύουν τις δυνατότητες ελέγχων και οπτικοποίησης σύνθετων, έξυπνων συστημάτων, για την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους βιομηχανικούς κλάδους.

«Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς έναν νέο χώρο γραφείων. Γιορτάζουμε μια νέα αρχή για τη Synopsys στην Ελλάδα, μια πορεία που βασίζεται σε δεκαετίες τεχνολογικής αριστείας και αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μέσα από την ενσωμάτωσή μας με την Ansys», δήλωσε ο Christian Scheiba, αντιπρόεδρος τεχνολογίας για την περιοχή EMEA. «Η τεχνογνωσία των ομάδων μας στην Αθήνα αποτελεί βασικό στοιχείο της αποστολής μας να προσφέρουμε κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις από το πυρίτιο σε συστήματα. Το ορόσημο αυτό ενισχύει τόσο την παρουσία μας σε τοπικό όσο και την ηγετική μας θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια εποχή όπου η καινοτομία μετασχηματίζει κάθε πτυχή της βιομηχανίας και της κοινωνίας».

O Χαράλαμπος Μπακολιάς, country manager της Synopsys στην Ελλάδα, υπογράμμισε τη σημασία αυτού του ορόσημου: «Αυτό το νέο κεφάλαιο με τη Synopsys αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, όχι μόνο για τις ομάδες μας, αλλά και για τον ευρύτερο ελληνικό τεχνολογικό τομέα. Η ενιαία παρουσία μας στην Αθήνα θέτει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προσελκύοντας κορυφαία ταλέντα και ενισχύοντας την καινοτομία σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα. Το σημαντικότερο είναι ότι η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας της Synopsys στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική σχεδίαση (EDA) για ημιαγωγούς με τις προηγμένες δυνατότητες προσομοίωσης φυσικής και ανάλυσης της Ansys, θα ενδυναμώσει τους πελάτες μας ώστε να αναπτύσσουν πιο προηγμένα προϊόντα και να ενισχύουν συνολικά τις επιδόσεις τους. Αυτό τοποθετεί την Ελλάδα ως βασικό παίκτη σε ορισμένες από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τα νέα γραφεία στην Αθήνα σηματοδοτούν κάτι περισσότερο από μια αλλαγή διεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ansys, η Synopsys βρίσκεται στην κατάλληλη θέση να προάγει τον τρόπο επίλυσης των τεχνολογικών προκλήσεων, συνδυάζοντας την προγνωστική προσομοίωση με τον ακριβή σχεδιασμό μικροτσίπ. Τα νέα γραφεία αντανακλούν αυτό το όραμα και αποτελούν τη βάση για μελλοντική ανάπτυξη και συνεργασία.