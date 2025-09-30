SmartTalks #86: Γ. Παππάς & Σ. Σωτηροπούλου, Ericsson: Η στρατηγική πρόκληση του 5G!

Σε μια κρίσιμη καμπή για την παγκόσμια τεχνολογική κούρσα, η Ericsson κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: το παράθυρο ευκαιρίας για το 5G κλείνει, απειλώντας να αφήσει πίσω τις οικονομίες που δεν θα κινηθούν στρατηγικά. Για τον Γιώργο Παππά, Country Manager της εταιρείας για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, και τη Σπυριδούλα Σωτηροπούλου, Sales Director της Ericsson, η μετάβαση στην πλήρως αυτόνομη φάση των δικτύων θα καθορίσει τους πρωταγωνιστές της επόμενης δεκαετίας. Η παγκόσμια εικόνα, όπως την περιγράφει ο κ. Παππάς, αναφερόμενος στην έκθεση «Η επόμενη γενιά της κινητής καινοτομίας» της Ericsson, είναι αποκαλυπτική της πρόκλησης. Παρότι το 5G είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία στην ιστορία, η δεύτερη και πιο ουσιαστική φάση του, το 5G Standalone (SA), παραμένει προνόμιο λίγων. Μόλις το 26% των παρόχων παγκοσμίως, δηλαδή περίπου 160 σε ένα σύνολο 630, το έχουν υιοθετήσει, με το 90% της πληθυσμιακής κάλυψης να συγκεντρώνεται σε Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ελλάδα παρουσιάζει μια μικτή εικόνα. Από τη μία, η εμπορική διάθεση του 5G SA από την Cosmote αποτελεί ένα σημαντικό και θετικό βήμα, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες υπηρεσίες όπως η «τεμαχιοποίηση» του δικτύου (slicing). Ήδη, αξιοποιώντας αυτή την τεχνολογία, προσφέρεται η υπηρεσία σταθερής ασύρματης πρόσβασης (Fixed Wireless Access) στην premium εκδοχή της, που παρέχει ταχύτητες 300 Mbps. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η χώρα υστερεί στη διείσδυση ραδιοσυστημάτων στις κρίσιμες μεσαίες συχνότητες, ενώ σε επίπεδο πολιτικών, μετά την καινοτόμο αρχική ώθηση του 5G Fund «Φαιστός», δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την παντελή απουσία έργων 5G από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία.

Η διάχυση της τεχνολογίας στην πραγματική οικονομία αποτελεί το μεγάλο στοίχημα, με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ως βασικά «αγκάθια» την πολυπλοκότητα και την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, σύμφωνα με την κα Σωτηροπούλου. Για να ξεπεραστούν αυτοί οι δισταγμοί, η Ericsson δραστηριοποιείται σε τρεις άξονες: τη στενή συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από επιτυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού και την παροχή ολοκληρωμένων, απλοποιημένων λύσεων, με τα ιδιωτικά δίκτυα 5G να κατέχουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική.

Η αξία των ιδιωτικών δικτύων αποδεικνύεται ήδη στην πράξη, προσφέροντας ένα αποκλειστικό και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας για κρίσιμες λειτουργίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα Ελληνικου Ορυχείου, όπου η υιοθέτηση ενός τέτοιου δικτύου, με τη χρήση αυτοκινούμενων εκσκαφέων στις στοές, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας, επιτρέποντας στο ορυχείο να λειτουργεί για μία επιπλέον βάρδια. Σύμφωνα με τον κ. Παππά, το ενδιαφέρον στην Ελλάδα είναι υπαρκτό και προέρχεται κυρίως από κλάδους όπως η βιομηχανία, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα logistics και τα ορυχεία, που αναζητούν απτές βελτιώσεις στην παραγωγικότητά τους.

Πέρα όμως από τις μεμονωμένες επιχειρήσεις, μια άλλη τεράστια περιοχή εφαρμογής είναι ο εκσυγχρονισμός των δικτύων κρίσιμων αποστολών για την εθνική ασφάλεια, τις μεταφορές και την προστασία του πολίτη. Όπως τονίζει η κα Σωτηροπούλου, πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως οι ΗΠΑ με το FirstNet που εξυπηρετεί πάνω από 7 εκατομμύρια χρήστες και το Ηνωμένο Βασίλειο με δίκτυο για πάνω από 300.000 χρήστες, εγκαταλείπουν τις παλαιότερες τεχνολογίες και υιοθετούν το 4G/5G. Τα οφέλη είναι τεράστια: διαλειτουργικότητα, δυνατότητα μετάδοσης βίντεο και αυξημένη ασφάλεια. Μια τέτοια τεχνολογία, εξηγεί, μπορεί να μετατρέψει ένα περιπολικό ή ένα ασθενοφόρο σε ένα «κινητό κέντρο επιχειρήσεων», αλλάζοντας ριζικά την απόκριση σε κρίσιμα συμβάντα.

Κάθε συζήτηση για το μέλλον οδηγεί αναπόφευκτα στη σύγκλιση με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Ο κ. Παππάς είναι κατηγορηματικός: το AI, το 5G και οι τεχνολογίες Cloud είναι ένα αδιάσπαστο τρίπτυχο που πρέπει να αναπτύσσεται παράλληλα, διαφορετικά θα δημιουργηθεί ένα «διπλό τεχνολογικό χάσμα». Για να γίνει κατανοητή αυτή η αλληλεξάρτηση, η κα Σωτηροπούλου φέρνει το παράδειγμα του Agentic AI σε φορητές συσκευές, όπως τα γυαλιά Ray-Ban με AI, όπου η ζωντανή μετάφραση απαιτεί την αστραπιαία μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων μέσω 5G, καθιστώντας τα δίκτυα υψηλής απόδοσης την καρδιά της νέας ευφυΐας.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η συζήτηση για το 6G έχει ήδη αρχίσει, όμως το μήνυμα είναι σαφές: η προετοιμασία για το 6G περνάει υποχρεωτικά μέσα από την ωρίμανση του 5G. Ο κ. Παππάς υπογραμμίζει πως όσοι νομίζουν ότι απέτυχε το 5G και ότι θα έρθει το 6G ως διάδοχη λύση, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, παρομοιάζοντας την κατάσταση με το «να αγοράζεις μια Ferrari χωρίς να έχεις δίπλωμα». Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα δεν είναι η πιθανή αποτυχία σε μεμονωμένα έργα, αλλά η αδράνεια, η οποία θα αφήσει τη χώρα οριστικά πίσω σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται με πρωτοφανή ταχύτητα.