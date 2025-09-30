Schneider Electric & Motivair: liquid cooling για εφαρμογές AI και υπολογιστές υψηλής απόδοσης

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσίασε χθες το κορυφαίο στον κόσμο portfolio ολοκληρωμένων λύσεων liquid cooling για hyperscale, colocation και high-density data centers, σχεδιασμένο να υποστηρίζει τα AI Factories του μέλλοντος.

Διαθέσιμες παγκοσμίως, οι λύσεις Motivair by Schneider Electric ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και GPU των high-density data centers με αξιοπιστία και δυνατότητα κλιμάκωσης. Το πλήρες χαρτοφυλάκιο, που συνδυάζει liquid και air-cooled τεχνολογίες, περιλαμβάνει υποδομές data center (CDUs, RDHx, HDUs, dynamic cold plates, chillers κ.ά.), καθώς και software και υπηρεσίες, όλα σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες thermal management της επόμενης γενιάς High Performance Computing (HPC), AI και accelerated computing workloads. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων liquid cooling της Schneider Electric μετά την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στη Motivair τον Φεβρουάριο του 2025.

Καθώς ο κλάδος ξεπερνά πυκνότητες ισχύος των 140kW ανά rack και προετοιμάζεται για μελλοντικά φορτία άνω του 1MW, τα AI chips γίνονται θερμότερα και πυκνότερα. Έτσι, τα data centers χρειάζονται λύσεις liquid cooling ώστε να μπορούν να ψύχουν αποτελεσματικά αυτά τα φορτία και να διατηρούν τις κρίσιμες υποδομές στη μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία.

Η ψύξη μπορεί να καταναλώνει έως και 40% του ενεργειακού προϋπολογισμού ενός data center. Το direct liquid cooling είναι έως και 3.000 φορές πιο αποτελεσματικό στην απομάκρυνση θερμότητας σε σχέση με τον αέρα, καθώς συλλαμβάνει τη θερμότητα απευθείας στο επίπεδο του chip. Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνολογίας liquid cooling είναι σύνθετη και απαιτεί μια πραγματικά end-to-end προσέγγιση, που καλύπτει την προμήθεια της τεχνολογίας, την εγκατάσταση, αλλά και τη συνεχή συντήρηση.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, η Schneider Electric και η Motivair προσφέρουν στους πελάτες το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για data centers και liquid cooling που είναι διαθέσιμο στην αγορά, το οποίο περιλαμβάνει όλη την βασική υποδομή ψύξης, σε συνδυασμό με μια εφοδιαστική αλυσίδα ικανή να καλύψει τις παγκόσμιες ανάγκες.

«Καθώς η ψύξη των data centers γίνεται όλο και πιο σύνθετη στην εποχή της ΑΙ, το χαρτοφυλάκιό μας εξελίσσεται συνεχώς ώστε να μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις των υποδομών του σήμερα και του αύριο», δήλωσε ο Richard Whitmore, CEO της Motivair by Schneider Electric. «Σήμερα, είμαστε ο μοναδικός πάροχος liquid cooling που αποδεικνύει τεχνογνωσία σε επίπεδο silicon, συν-αναπτύσσοντας τις λύσεις μας σε συνεργασία με τη NVIDIA και άλλους κορυφαίους κατασκευαστές GPU. Σε συνεργασία με τη Schneider Electric, δημιουργήσαμε ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς αντίπαλο, το οποίο όχι μόνο επιταχύνει το time–to–market, αλλά και αυξάνει την ROI για τους πελάτες παγκοσμίως.»

Πλήρες χαρτοφυλάκιο Liquid Cooling για AI Data Centers

Οι υδρόψυκτες και αερόψυκτες λύσεις Motivair by Schneider Electric περιλαμβάνουν Coolant Distribution Units (CDUs) κλάσης megawatt, ChilledDoor rear door heat exchangers και Dynamic Cold Plates, που προσφέρουν ακριβή θερμικό έλεγχο για AI racks άνω των 100 kW. Οι λύσεις αυτές διασφαλίζουν επίσης μέγιστη απόδοση, ενώ ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και το uptime για τους διαχειριστές data centers. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

Coolant Distribution Units (CDUs): Τα CDUs της Motivair έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές silicon για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τους επεξεργαστές και επιταχυντές νέας γενιάς. Η οικογένεια των CDU κλιμακώνεται από 105 kW έως 2,5 MW, τοποθετώντας την τεχνολογία αρκετά χρόνια μπροστά από τη ζήτηση της αγοράς. Σήμερα, η τεχνολογία CDU της Motivair υποστηρίζει τη θερμική απόδοση σε 6 από τους 10 κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως και είναι πιστοποιημένη για το τελευταίο hardware της NVIDIA, ενώ είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε μελλοντικές αυξήσεις της πυκνότητας ανά rack.

ChilledDoor Rear Door Heat Exchanger: Ο εναλλάκτης θερμότητας στο πίσω μέρος του rack υποστηρίζει πυκνότητες έως 75 kW, καθιστώντας τον ιδανικό για ενεργοβόρα GPUs. Ο σχεδιασμός του, ανεξάρτητος από το είδος του rack, τον καθιστά ευέλικτη λύση για κάθε περιβάλλον HPC.

Λογισμικό: Με εμπειρία άνω των 50 ετών και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε πολλαπλούς τομείς, το EcoStruxure software της Schneider Electric έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του air cooling και liquid cooling των data centers — παρέχοντας βέλτιστη θερμική διαχείριση, απόδοση και αποδοτικότητα σε mission-critical περιβάλλοντα.

Παγκόσμια Παραγωγή, Τεχνική Εξειδίκευση και Αυστηρός Έλεγχος Ποιότητας

Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της Schneider Electric υποστηρίζεται από παγκόσμιες δυνατότητες παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με τεχνική εξειδίκευση και εκτενή δοκιμή και πιστοποίηση όλων των λύσεων.

Παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Η Motivair άνοιξε πρόσφατα την τέταρτη μονάδα παραγωγής της στο Buffalo της Νέας Υόρκης και επεκτείνει επίσης τις παραγωγικές της δυνατότητες σε Ιταλία και Ινδία, τριπλασιάζοντας την παραγωγή και μειώνοντας τους χρόνους παράδοσης για πελάτες σε όλο τον κόσμο.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί την επόμενη τεχνολογική επανάσταση και έχει αναμφίβολα καταστήσει το liquid cooling στρατηγική προτεραιότητα για τα data centers και τα AI Factories», δήλωσε ο Andrew Bradner, Senior Vice President του Cooling Business στη Schneider Electric. «Συνδυάζοντας την εμπειρία μας με τη Motivair, ανοίγουμε ένα νέο πεδίο για το accelerated computing με ένα ασύγκριτο χαρτοφυλάκιο liquid cooling, που προσφέρει παγκόσμια κλίμακα, παραγωγή και εμβέλεια, καθώς και δέσμευση για αυστηρό έλεγχο και πιστοποίηση κάθε λύσης που παρέχουμε, μειώνοντας τον κίνδυνο και προσφέροντας ηρεμία στους πελάτες μας.»

«Το Liquid Cooling έχει μετατραπεί από έναν παράγοντα βελτίωσης της απόδοσης σε θεμελιώδες στοιχείο των σύγχρονων περιβαλλόντων υψηλής πυκνότητας υπολογιστών», δήλωσε η Olga Yashkova, Research Manager, Enterprise Workloads and Datacenter Infrastructure στην IDC. «Η εξαγορά της Motivair από τη Schneider Electric ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην υποδομή ισχύος, ηλεκτρικών και ψυκτικών συστημάτων των data centers και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ως ένας ενιαίος προμηθευτής ικανός να σχεδιάσει και να προμηθεύσει όλη την κρίσιμη υποδομή, καθώς και την ισχύ και την ψύξη των data centers, η προσέγγιση της Schneider Electric απλοποιεί επίσης την εγκατάσταση και μειώνει την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα των AI data centers.»