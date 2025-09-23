Η GCC Hellas αναδείχθηκε Fortinet Distributor of the Year 2024

Η GCC Hellas με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό ανακοινώνει ότι αναδείχθηκε «Fortinet Distributor of the Year 2024 για την Ελλάδα και την Κύπρο». Τα βραβεία Fortinet Partner of the Year Awards αναγνωρίζουν αφοσιωμένους και διακεκριμένους συνεργάτες και διανομείς σε όλο τον κόσμο. Οι συνεργάτες της Fortinet διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή ολοκληρωμένης κυβερνοασφάλειας για όλους τους χρήστες, τις συσκευές και τις εφαρμογές σε όλα τα σημεία του δικτύου.

Ως «Distributor of the Year 2024», η GCC Hellas επέδειξε εξαιρετική δέσμευση στην υποστήριξη συνεργατών, την εκπαίδευση μεταπωλητών σε λύσεις και υπηρεσίες, καθώς και στη διευκόλυνση ευκαιριών σε συνεργασία με τη Fortinet. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωση της GCC Hellas στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καινοτόμων λύσεων και προστιθέμενης αξίας προς τους συνεργάτες της.

«Το βραβείο αυτό αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια της ομάδας μας και τη συνεχή στήριξη των συνεργατών μας. Είμαστε υπερήφανοι που η Fortinet αναγνωρίζει το έργο μας και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος να προωθούμε καινοτόμες λύσεις ασφάλειας στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου», δήλωσε ο Ανδρέας Γερακανάκης, Γενικός Διευθυντής της GCC Hellas.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η GCC Hellas λαμβάνει αυτή την ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και το όραμά της να προωθεί την καινοτομία και την ασφάλεια για τους συνεργάτες και τους πελάτες της στην Ελλάδα και την Κύπρο.