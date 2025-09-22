Volton: ανανέωση εταιρικής ταυτότητας, δυναμική πορεία στη νέα εποχή της ενέργειας

Σε ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας προχωρά η Volton, με ένα νέο λογότυπο, που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη εικόνα της και τη δυναμική της πορεία στη νέα εποχή της ενέργειας.

Το νέο λογότυπο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και υπογραμμίζει την εξέλιξη της Volton και την πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Στρατηγική στόχευση της Volton είναι η εδραίωση της παρουσίας της στην Ελλάδα, ως μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στον ανταγωνισμό των σύγχρονων brands. Κάτι που αποδεικνύεται στην πράξη, μέσω της Orizon, του νέου brand κινητής τηλεφωνίας που δημιούργησε η ίδια η Volton, σηματοδοτώντας την επέκτασή της και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Το νέο λογότυπο της Volton, περισσότερο «καθαρό» και μοντέρνο, είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις ανάγκες του μέλλοντος, όπως ήδη διαμορφώνονται στην ελληνική κοινωνία. Υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους καταναλωτές, και ενσωματώνει στο μήνυμα το οποίο εκπέμπει την καινοτομία, την ευελιξία και τη διεκδίκηση ενός περισσότερο βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου μέλλοντος.

Η αλλαγή λογότυπου δεν περιορίζεται στις ορατές αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά συνάδει με τη στρατηγική επιδίωξη της Volton να προσαρμόζεται κάθε φορά με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις που συνοδεύουν έναν συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο, όπως είναι αυτός της ενέργειας, και να ενισχύει το αποτύπωμά της στην αγορά.

Η Volton φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ισχυρός και πολυσύνθετος multi service provider, κάτι που επιβεβαιώνει και η ανάπτυξη νέων, δυναμικών brands, όπως η Orizon, που ήδη αγκαλιάστηκε από το καταναλωτικό κοινό.