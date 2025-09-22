Η ICEYE παρουσιάζει τους νέους δορυφόρους SAR Gen4 και τη λύση Detect & Classify με AI

Η ICEYE, παγκόσμιος ηγέτης στις δορυφορικές λειτουργίες ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR), παρουσιάζει δύο καινοτομίες που αλλάζουν τα δεδομένα στη δορυφορική συλλογή πληροφοριών. Η εταιρεία αφενός ανακοινώνει την εμπορική διάθεση της τέταρτης γενιάς δορυφόρων SAR «Gen4», οι οποίοι προσφέρουν μεγαλύτερη κάλυψη και την υψηλότερη πιστότητα εικόνας παγκοσμίως. Αφετέρου παρουσιάζει τη λύση «Detect & Classify», που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη SATIM για πελάτες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών, επιταχύνοντας τη μετατροπή των δορυφορικών εικόνων σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο δορυφόρος Gen4 της ICEYE θέτει νέα πρότυπα στην απεικόνιση SAR, προσφέροντας ανάλυση έως και 16 εκ. και εύρος παρατήρησης 400 χλμ. με υψηλή ανάλυση, δηλαδή εύρος 2,5 φορές μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά. Κάθε δορυφόρος Gen4 μπορεί να συλλέγει έως 500 εικόνες την ημέρα, με ρυθμό επανάληψης λήψεων (revisit) μικρότερο των 15 λεπτών, επιταχύνοντας σημαντικά την παρατήρηση περιοχών κρίσιμου ενδιαφέροντος. Με δυνατότητες λήψης και ταυτόχρονης μεταφόρτωσης δεδομένων με ταχύτητα έως 700 Mbps, η εκτέλεση εντολών, η απόκτηση και η παράδοση δεδομένων μπορεί να ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο πέρασμα δορυφόρου, προσφέροντας αξιόπιστες πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η εντυπωσιακή αυτή διεύρυνση δυνατοτήτων ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή επίγνωση κυβερνήσεων και υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας, προσφέροντας λύσεις σε κρίσιμους τομείς που εκτείνονται από την παρακολούθηση ναυτικών δυνάμεων και συνόρων έως τη διαχείριση ταχέων εξελίξεων στο πεδίο. Οι δορυφόροι Gen4 έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσσονται γρήγορα σε μεγάλες συστοιχίες, έχουν ενσωματωμένο ιδιόκτητο λογισμικό που επιτρέπει αναβαθμίσεις από το έδαφος και μπορούν να αποκτηθούν ως πλήρως κυρίαρχη δυνατότητα, μη υποκείμενη σε περιορισμούς ITAR. Κάθε δορυφόρος Gen4 παραδίδεται από την ICEYE ως μέρος ενός ολοκληρωμένου και ασφαλούς συστήματος, έτοιμου για εκτόξευση και πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία εντός 12 μηνών.

Ο Rafal Modrzewski, συνιδρυτής και CEO της ICEYE, δήλωσε: «Ύστερα από χρόνια εντατικής έρευνας και συνεχούς καινοτομίας, ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια τη διάθεση της νέας γενιάς δορυφόρων μας στην αγορά. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ώστε να παρέχουμε περισσότερες εικόνες με μεγαλύτερη ευκρίνεια, ταχύτητα και ευελιξία στους πελάτες μας ανά τον κόσμο. Ο Gen4 αποτελεί τεχνολογικό άλμα και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η ICEYE συνεχίζει να θέτει νέα όρια στη βιομηχανία δορυφόρων SAR. Ο Gen4 αποτελεί πραγματικό «game-changer» που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κράτη, υπηρεσίες άμυνας και πληροφοριών μπορούν να παρακολουθούν, να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε γεγονότα παγκοσμίως».

ICEYE και SATIM ανακοινώνουν το προϊόν «Detect & Classify» για ανάλυση εικόνων SAR με AI

Η ICEYE δεν σταματά να καινοτομεί, και σε συνεργασία με τη SATIM, παρουσιάζει το νέο προϊόν «Detect & Classify». Ο συνδυασμός των εικόνων υψηλής πιστότητας της ICEYE με τους προηγμένους αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης της SATIM επιτρέπει την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση πλοίων, αεροσκαφών και οχημάτων με ακρίβεια άνω του 90%, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο και τα εμπόδια της χειροκίνητης ανάλυσης δεδομένων. Το προϊόν παρέχει δεδομένα αντικειμένων μαζί με τις αντίστοιχες εικόνες SAR, προσφέροντας σε αναλυτές και επιχειρησιακές ομάδες επίγνωση της κατάστασης σε θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο περιβάλλον, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για λήψη ταχύτερων, τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Tο «Detect & Classify» κάνει τη συλλογή πληροφοριών μεγάλης κλίμακας πιο γρήγορη και προσιτή. Οι αναλυτές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα περιοχές ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να αξιοποιούν απεικόνιση υψηλότερης ανάλυσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων άμυνας, ασφάλειας και συλλογής πληροφοριών.