Cisco Connect Greece 2025: 2 Οκτωβρίου 2025 | Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αθήνα

Η τεχνολογία δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αλλά η δύναμη που καθορίζει το μέλλον των επιχειρήσεων, των κοινωνιών και της ίδιας της καινοτομίας. Σε αυτή τη δυναμική καμπή, το Cisco Connect Greece 2025 έρχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς.

Στις 2 Οκτωβρίου 2025, η Αθήνα υποδέχεται, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», το κορυφαίο συνέδριο τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας της Cisco. Μια ημέρα γεμάτη γνώση, έμπνευση και δικτύωση, όπου στελέχη, decision-makers, IT experts και thought leaders συναντιούνται για να διαμορφώσουν από κοινού τον χάρτη της ψηφιακής μετάβασης.\

Τι να περιμένετε:

Network Platform Experience | Νέες στρατηγικές για αποδοτικά και ευέλικτα δίκτυα.

| Νέες στρατηγικές για αποδοτικά και ευέλικτα δίκτυα. AI-Ready Data Center | Η επόμενη γενιά data centers με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Η επόμενη γενιά data centers με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. AI-Enhanced Security – Digital Resilience | Η τεχνητή νοημοσύνη ως ασπίδα απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.

| Η τεχνητή νοημοσύνη ως ασπίδα απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές. Future-Proofed Workplaces | Χώροι εργασίας που αντέχουν στο χρόνο και στην αλλαγή.

Γιατί να συμμετάσχετε:

Εξειδικευμένη τεχνική γνώση από κορυφαίους ειδικούς της Cisco και συνεργατών.

από κορυφαίους ειδικούς της Cisco και συνεργατών. Ουσιαστικό Networking με επαγγελματίες που μοιράζονται τις ίδιες προκλήσεις και φιλοδοξίες.

με επαγγελματίες που μοιράζονται τις ίδιες προκλήσεις και φιλοδοξίες. Προσανατολισμός στην ελληνική αγορά με τις παγκόσμιες τάσεις προσαρμοσμένες στο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

με τις παγκόσμιες τάσεις προσαρμοσμένες στο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Άμεση επαφή με λύσεις και case studies μέσα από την ίδια την αγορά.Το Cisco Connect Greece 2025 δεν είναι απλώς ένα συνέδριο. Είναι η γέφυρα που συνδέει το παρόν με το μέλλον της ψηφιακής εποχής και μια συνάντηση που θα καθορίσει τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις του οικοσυστήματος καινοτομικής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Για εγγραφές πατήστε εδώ.

Χορηγοί

Platinum: Adacom/Byte Solutions, ALEF, Cosmote Telekom, Logicom Distribution, Info Quest Technologies, Logicom Solutions, Performance Technologies/Adaptera, SmartNs, Space Hellas

Gold: Algosystems, Bewise, Cosmos Business Systems, Netcompany, Neurosoft, Uni Systems

Silver: Blend Technologies, RTEL