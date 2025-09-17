Τεχνολογική συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας με επενδύσεις που αγγίζουν τα 40 δισ.

Σε μία κίνηση στρατηγικής σημασίας, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη σύναψη ενός τεχνολογικού συμφώνου που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών σε τομείς αιχμής. Η συμφωνία, με την ονομασία «Tech Prosperity Deal», επισφραγίστηκε στο πλαίσιο της δεύτερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει εκδηλώσεις στο Κάστρο του Ουίνδσορ με οικοδεσπότες τον Βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια. Η σύμπραξη συνοδεύεται από τη δέσμευση κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών, για επενδύσεις ύψους 31 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 39,1 δισεκατομμυρίων ευρώ) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η συμφωνία περιλαμβάνει κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για την υγειονομική περίθαλψη, την επέκταση των δυνατοτήτων κβαντικής πληροφορικής και τον εξορθολογισμό έργων πολιτικής πυρηνικής ενέργειας. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η συμφωνία «έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να επιφέρει ανάπτυξη και ασφάλεια», στοχεύοντας στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της ενεργειακής ασφάλειας και στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο που οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο μεμονωμένο εμπορικό εταίρο της Βρετανίας και ο πρωθυπουργός Στάρμερ δέχεται πιέσεις για την αναστροφή της ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης. Η στρατηγική του εστιάζει στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου ήπιας παρέμβασης, στα πρότυπα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με την πιο παρεμβατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στους ευρωπαϊκούς νόμους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους ψηφιακούς φόρους, τα θέματα αυτά δεν αποτέλεσαν μέρος των συζητήσεων για το σύμφωνο.

Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκεται η επένδυση της Microsoft, η οποία θα διαθέσει συνολικά 22 δισεκατομμύρια λίρες για την επέκταση των υποδομών cloud και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τη δημιουργία του μεγαλύτερου υπερυπολογιστή της Βρετανίας στο Λάουτον, βορειοανατολικά του Λονδίνου. Ο CEO της εταιρείας, Σάτια Ναντέλα, τόνισε την επιθυμία του η Αμερική να παραμείνει «έμπιστος και αξιόπιστος τεχνολογικός εταίρος» για τη Βρετανία, ενώ ο πρόεδρος, Μπραντ Σμιθ, ανέφερε ότι οι σχέσεις βελτιώθηκαν σημαντικά μετά τις «σκοτεινές ημέρες» πριν η βρετανική αντιμονοπωλιακή αρχή αποσύρει την αντίθεσή της στην εξαγορά της Activision Blizzard, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «εξαιρετικά καλύτερα».

Παράλληλα, η κατασκευάστρια ημιαγωγών Nvidia θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση της στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας 120.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών και έως 60.000 επεξεργαστές Grace Blackwell Ultra. Η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις Nscale, OpenAI και Microsoft στο βρετανικό σκέλος του γιγαντιαίου έργου Stargate. Ο Ντέιβιντ Χόγκαν, αντιπρόεδρος επιχειρησιακών λύσεων της Nvidia, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επενδύσεις αυτές θα «καταστήσουν πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο παραγωγό τεχνητής νοημοσύνης και όχι απλό αποδέκτη».

Το κύμα των επενδύσεων συμπληρώνει η Google με 5 δισεκατομμύρια λίρες για ένα νέο κέντρο δεδομένων στο Γουόλθαμ Κρος και για τη συνεχή υποστήριξη της έρευνας μέσω του προγράμματος DeepMind. Η εταιρεία υπολογιστικού νέφους CoreWeave θα διαθέσει 1,5 δισεκατομμύριο λίρες για ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων σε συνεργασία με τη σκοτσέζικη DataVita, ανεβάζοντας τη συνολική της επένδυση στη χώρα στα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες. Στη λίστα των εταιρειών που ανακοίνωσαν δεσμεύσεις περιλαμβάνονται επίσης οι Salesforce, Scale AI, BlackRock, Oracle, Amazon Web Services και AI Pathfinder, με το εύρος των επενδύσεων να κυμαίνεται από εκατοντάδες εκατομμύρια έως αρκετά δισεκατομμύρια λίρες.