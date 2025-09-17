Close Menu
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου

SPARTAN 2025: From Security to Smart Tech

infocomBy 1 Min Read Security

Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας, η Spartan έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας, διαθέτοντας δύο 24ωρα Κέντρα Λήψης Σημάτων, υπηρεσίες στατικής φύλαξης και πανελλαδικές περιπολίες.

Σήμερα, η εταιρεία κάνει το επόμενο βήμα, εξελισσόμενη σε έναν σύγχρονο τεχνολογικό οργανισμό που προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Το νέο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών περιλαμβάνει ολοκληρωμένα δίκτυα LAN, WAN και Wi-Fi, συστήματα firewall και cloud backupτηλεφωνικά κέντρα PBX με προηγμένα χαρακτηριστικά, καθώς και διαδραστικούς πίνακες και οθόνες για εκπαιδευτική και επιχειρηματική χρήση.

Παράλληλα, η Spartan προσφέρει γιγαντοοθόνες LED και ψηφιακές πινακίδες για δυναμική προβολή, αλλά και σύγχρονα μεγαφωνικά συστήματα με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.

Γιατί Spartan;

Με ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών και τη φιλοσοφία «Don’t just keep up. Level up.», η Spartan συνδυάζει την τεχνογνωσία της ασφάλειας με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα λύσεων που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Επικοινωνία
www.spartan.gr | 210 9232437 | [email protected]

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Comments are closed.