Ψήφος εμπιστοσύνης της Google στη βρετανική οικονομία με επένδυση 5,77 δισ.

Σε νέες επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων λιρών (5,77 δισεκατομμύρια ευρώ) στη Βρετανία θα προχωρήσει η Google, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη χώρα, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινωθεί πλήθος επιχειρηματικών συμφωνιών και συνεργασιών. Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας ανακοίνωσε επίσης την έναρξη λειτουργίας ενός νέου data center κοντά στο Λονδίνο, το οποίο σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα Google Cloud, Search, Maps και Workspace.

Η επένδυση «αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και στην ισχύ της συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών, Rachel Reeves, στην ανακοίνωση. Η εταιρεία, ιδιοκτησίας της Alphabet, ανέφερε ότι η επένδυση προβλέπεται να δημιουργήσει 8.250 θέσεις εργασίας ετησίως σε βρετανικές επιχειρήσεις. Η ανακοίνωση εκλαμβάνεται ως μια τονωτική εξέλιξη για την κυβέρνηση των Εργατικών του πρωθυπουργού Keir Starmer, η οποία προσδοκά να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη της στάσιμης οικονομίας και να ανακτήσει τη δυναμική της στις εθνικές δημοσκοπήσεις.

Η επίσκεψη Τραμπ αναμένεται επίσης να εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο Δυτικών συμμάχων, ενώ ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα ανακοινωθούν οικονομικές συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην ανακοίνωσή της, η Google ανέφερε επίσης ότι έχει συνάψει συμφωνία με τη Shell, η οποία θα συμβάλει στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου και στην ενεργειακή μετάβαση της Βρετανίας.

Το κέντρο δεδομένων της στο Waltham Cross, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας οδικώς από το Λονδίνο, χρησιμοποιεί τεχνολογία ψύξης με αέρα για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και διαθέτει εξοπλισμό για την ανακατεύθυνση της θερμότητας από την εγκατάσταση, ώστε να παρέχεται στη συνέχεια σε τοπικές κατοικίες ή επιχειρήσεις, ελαχιστοποιώντας έτσι το συνολικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, ανέφερε η Google. Σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της για καθαρή ενέργεια και τη συνεργασία με τη Shell, η Google δήλωσε ότι οι δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να λειτουργούν με ενέργεια απαλλαγμένη από άνθρακα σε ποσοστό 95% ή πλησίον αυτού το 2026.