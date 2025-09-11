Deloitte @ ΔΕΘ: διάλογοι για το μέλλον, την ΑΙ και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Deloitte διοργάνωσε την εκδήλωση «Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου» για τις εξελίξεις στον τομέα του AI και τον ρόλο του στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός του χώρου της ΔΕΘ – HELEXPO, με συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με την ηγεσία της εταιρείας, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και ειδικούς της τεχνολογίας σχετικά με την επικαιρότητα και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον.

H Melissa Smith, Global Government & Public Services – Generative AI Leader της Deloitte Global, παρουσίασε τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο του ΑΙ και ανέδειξε τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν:

Οι διαδοχικές φάσεις εξέλιξης του ΑΙ

Perception AI – επεξεργασία δεδομένων και computer vision

– επεξεργασία δεδομένων και computer vision Reasoning / Agentic AI – αυτόνομη δράση με λογική και γνώση

– αυτόνομη δράση με λογική και γνώση Physical AI – κατανόηση του φυσικού κόσμου και σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος

Παράλληλα, τονίστηκαν οι εφαρμογές χρήσης του στον δημόσιο τομέα:

Διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής με χρήση ΑΙ.

Multimodal AI για ολοκληρωμένη ανάλυση διαφορετικών τύπων πληροφοριών (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος).

Οργάνωση και διαχείριση δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της απομαγνητοφώνησης εγγράφων, της δημιουργίας μεταδεδομένων και της ανάκτησης γνώσης.

Χαρτογράφηση ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) με τη βοήθεια του AI.

Παρακολούθηση κανονιστικών αλλαγών.

Αυτοματοποιημένη ανάλυση εγγράφων και ανατροφοδότηση.

Όπως ανέφερε η Melissa Smith: «Tα μοντέλα ΑΙ εξελίσσονται ραγδαία, καθίστανται πιο οικονομικά και προσφέρουν λύσεις σε νέα, πολύπλοκα προβλήματα. Οι οργανισμοί που θα επωφεληθούν περισσότερο από τις δυνατότητες του ΑΙ είναι εκείνοι που επενδύουν σε αξιόπιστους συνεργάτες με τεχνογνωσία, σε αποτελεσματικές υποδομές και στη διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους».

Διεθνή παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής του ΑΙ στον δημόσιο τομέα αναφέρθηκαν ως: η χρήση GenAI στη Νορβηγία για ακριβέστερη φορολογική καθοδήγηση, η αυτοματοποιημένη παραγωγή φορολογικών εγγράφων στη Γερμανία, οι πιλοτικές εφαρμογές για πράσινες επενδύσεις σε υποδομές στη Γαλλία αλλά και η καινοτόμος εφαρμογή της ΑΑΔΕ στην Ελλάδα που έχει στόχο την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης.

Στη συνέχεια, η συζήτηση την οποία συντόνισε ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner και Technology & Transformation Leader της Deloitte, επικεντρώθηκε στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της κα. Melissa Smith, του κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και του κ. Αρίστου Δοξιάδη, ομότιμου εταίρου στο κεφάλαιο επενδύσεων τεχνολογίας Big Pi. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις επενδύσεις που συντελούνται στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στο μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα μέσα από την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: «Η Ελλάδα κατέχει στρατηγική γεωπολιτική θέση για την ανάπτυξη υποδομών cloud data centers και ΑΙ. Αυτό γίνεται ήδη σαφές μέσα από τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους hyperscalers στη χώρα μας (μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν υποδομές cloud computing σε ευρεία κλίμακα), επενδύσεις που υποστηρίζονται από τη στοχευμένη στρατηγική της κυβέρνησης.

Οι τεχνολογίες AI προσφέρουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών του δημόσιου τομέα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις καθημερινές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τόσο οι πολίτες όσο και το κράτος, απαιτεί τη διασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας και λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών — μια αναγκαιότητα που τονίζεται σε πρόσφατες μελέτες, όπως αυτές της Deloitte.

Ταυτόχρονα, αυτή η ψηφιακή μετάβαση ανοίγει νέες και σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα να εδραιωθεί ως αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών data center σε διεθνές επίπεδο. Με αυτή την προοπτική, η χώρα μας μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της ως κόμβος καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους παγκόσμιους εταίρους μας».

Ο Αρίστος Δοξιάδης συμπλήρωσε με τη σειρά του: «Πραγματοποιήθηκε μία εξαιρετική συζήτηση σχετικά με τις εφαρμογές του ΑΙ στον δημόσιο τομέα, με εντυπωσιακά παραδείγματα χρήσης από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ αναλύθηκαν θέματα στρατηγικής, υλοποίησης και ευθυγράμμισης των ενδιαφερομένων μερών. Ο διάλογος συνέβαλε στην ολοκληρωμένη ενημέρωσή μας αλλά και στην απόκτηση μίας πιο αισιόδοξης ματιάς απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοσία διοίκηση από τη χρήση του ΑΙ, εστιάζοντας κυρίως στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο έλεγχος από την ευρεία χρήση της, να προστατευθούν οι κρίσιμες κρατικές υποδομές από τυχόν τεχνικές ή γεωπολιτικές απειλές και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και συντήρηση ευαίσθητων εθνικών δεδομένων και επιχειρησιακών πληροφοριών.