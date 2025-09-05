Ο Βασίλης Μαυρομμάτης νέος Διευθυντής Πωλήσεων Direct Sales στη CPI

Η CPI ανακοινώνει την ένταξη του κ. Βασίλη Μαυρομμάτη στην ομάδα της, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων για το τμήμα Direct Sales.

Ο κ. Μαυρομμάτης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτερες θέσεις πωλήσεων και εμπορικής διεύθυνσης σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως οι Nova, ISS Hellas, Cubitech Systems και Xerox Hellas.

Στην CPI αναλαμβάνει την ομάδα Diret Sales η οποία διαχειρίζεται τους μεγάλους λογαριασμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Ο κ. Άρης Παπαθάνος, CEO της CPI, αναφέρει σχετικά: “Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε συνεργασία με τον Βασίλη. Η εξειδίκευσή του στη διαχείριση μεγάλων εταιρικών λογαριασμών, στην ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων και στην υλοποίηση σύνθετων έργων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του IT και των επιχειρηματικών λύσεων, αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την ενίσχυση της εμπορικής μας δραστηριότητας και την περαιτέρω εδραίωσή μας σε οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα”.