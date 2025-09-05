Η OpenAI εγκαινιάζει στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ανακοινώθηκε, στη Θεσσαλονίκη, η επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας «OpenAI for Greece». Η στρατηγική αυτή σύμπραξη, μεταξύ της OpenAI, της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Ιδρύματος Ωνάση και της Endeavor Greece, στοχεύει στην ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων ΤΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ταυτόχρονη επιτάχυνση της καινοτομίας στο εγχώριο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Η σημασία της κίνησης υπογραμμίστηκε από την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της OpenAI, Sam Altman, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνολογίας.

Η συνεργασία επισφραγίστηκε με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Παπαδημητρίου, τον Chief Global Affairs Officer της OpenAI Chris Lehane και τον Head of Education and Government GTM της εταιρείας, Kevin Mills. Η πρωτοβουλία εκκινεί σε μια περίοδο που η υιοθέτηση της ΤΝ στην Ελλάδα γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, με τον αριθμό των εβδομαδιαίων ενεργών χρηστών του ChatGPT να έχει επταπλασιαστεί κατά τον τελευταίο χρόνο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το δημογραφικό στοιχείο ότι σχεδόν το 60% αυτών των χρηστών είναι κάτω των 35 ετών, γεγονός που, σύμφωνα με τον Chris Lehane, καταδεικνύει ότι η χώρα, ως ιστορική κοιτίδα της δυτικής παιδείας, «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευση, προετοιμάζοντας τον λαό της να αξιοποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης».

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Ελλάδα καθίσταται μία από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που θα εφαρμόσουν πιλοτικά το ChatGPT Edu. Το πρόγραμμα ξεκινά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε είκοσι Λύκεια σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία επιλέχθηκαν με κριτήρια περιφερειακής και κοινωνικοοικονομικής ποικιλομορφίας. Την ηγεσία και χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού σκέλους αναλαμβάνει το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο, σε συνεργασία με εταίρους όπως ο οργανισμός «The Tipping Point in Education», θα συντονίσει δράσεις όπως η κατάρτιση, η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών (teacher onboarding) και η καθημερινή διαχείριση του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν εξατομικευμένα GPTs για τον σχεδιασμό μαθημάτων, ενώ οι μαθητές θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία για εξατομικευμένη μάθηση, εκμάθηση ξένων γλωσσών και εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. Την εποπτεία του εγχειρήματος θα έχει κοινή ομάδα εργασίας από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Ωνάση.

Στη συζήτηση που συντόνισε η Υπουργός Παιδείας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας το διπλό όφελος. Για τους εκπαιδευτικούς, η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει ένα πανίσχυρο εργαλείο για να «απαλλαγούν από το γραφειοκρατικό φόρto εργασίας και να επικεντρωθούν στην πραγματική διδασκαλία». Για τους μαθητές, που ήδη χρησιμοποιούν την τεχνολογία, το ζητούμενο είναι η σωστή ενσωμάτωσή της. «Η πραγματική πρόκληση είναι πώς θα θέσεις μια έξυπνη ερώτηση και πώς θα αλληλεπιδράσεις με την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που θα σε βοηθήσει πραγματικά να σκεφτείς καλύτερα, να σκεφτείς πιο δημιουργικά», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα τη προοπτική ενός δωρεάν, εξατομικευμένου ψηφιακού δασκάλου για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Από την πλευρά του, ο Sam Altman παρομοίασε την έλευση της ΤΝ με την εφεύρεση της αριθμομηχανής, η οποία, παρά τις αρχικές ανησυχίες, δεν υποβάθμισε τη μαθηματική σκέψη, αλλά απεναντίας αύξησε τις προσδοκίες και επέτρεψε την ενασχόληση με πιο σύνθετα προβλήματα. Υπογράμμισε ότι αυτό που ενθουσιάζει την OpenAI είναι ο θετικός μετασχηματισμός της κοινωνίας, δηλώνοντας πως «οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι μεγαλύτερες από οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας έχω δει μέχρι τώρα». Η πρωτοβουλία αυτή, όπως διευκρίνισε ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική για την ΤΝ, η οποία κινείται σε τέσσερις άξονες: τη βελτίωση της παραγωγικότητας του κράτους, τις εφαρμογές σε τομείς-κλειδιά, τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας, και την ανάδειξη της Ελλάδας σε κέντρο διαλόγου για την ηθική της ΤΝ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που συνοδεύουν την τεχνολογία, τονίζοντας την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην προστασία των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την ευρύτερη πολιτική της «έξυπνης ρύθμισης», κάνοντας ειδική μνεία στην πλατφόρμα «Kids Wallet», ένα κυβερνητικό εργαλείο που επιτρέπει την επαλήθευση ηλικίας και παρέχει στους γονείς εύκολο έλεγχο της πρόσβασης των παιδιών τους σε ψηφιακές εφαρμογές.

Ο δεύτερος πυλώνας της συμφωνίας αφορά την ενίσχυση της καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας του «Greek AI Accelerator Program». Το πρόγραμμα επιτάχυνσης, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Endeavor Greece και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στοχεύει στην υποστήριξη ενός νέου κύματος Ελλήνων ιδρυτών που αναπτύσσουν λύσεις ΤΝ, επιδιώκοντας την ανάσχεση της φυγής ταλέντων. Για τον σκοπό αυτό, θα υπογραφεί αύριο ξεχωριστό Μνημόνιο Συνεργασίας από τον αρμόδιο Υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Endeavor Greece, Παναγιώτη Καραμπίνη, και εκπροσώπους της OpenAI.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία και σε credits της OpenAI, τεχνική καθοδήγηση από μηχανικούς της εταιρείας, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια σε θέματα κλιμάκωσης και ασφάλειας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε λύσεις που αφορούν τομείς εθνικής σημασίας, όπως η εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη και το κλίμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ένα ισχυρό σκέλος διεθνούς προβολής, με κορύφωση την επίσκεψη των συμμετεχόντων στα κεντρικά γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο για δικτύωση με κορυφαίους επενδυτές.

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος επιτάχυνσης θα πραγματοποιηθεί αύριο, 6 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκη Θεοδωρικάκο, την Head of Startups EMEA της OpenAI Laura Modiano και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Endeavor Greece Παναγιώτη Καραμπίνη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα διοργανωθούν και άλλες εκδηλώσεις, όπως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ θα δημοσιευτεί και έκθεση αντικτύπου. Για το Ίδρυμα Ωνάση, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του Αντώνης Παπαδημητρίου, η συμμετοχή σε αυτή την «κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας», η οποία συνδέεται με την επικείμενη λειτουργία των πρώτων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, αποτελεί πραγματική τιμή.