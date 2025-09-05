Η LG φέρνει απρόσκοπτες εξελισσόμενες smart home εμπειρίες στην Ευρώπη με το ThinQ AI

Η LG Electronics εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ευρωπαϊκή αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών με την παρουσίαση της πρωτοποριακής AI πλατφόρμας LG ThinQ AI. Στο επίκεντρο της έκθεσης της εταιρείας στην IFA 2025, η πλατφόρμα LG ThinQ AI ενσωματώνει τις υπηρεσίες ThinQ UP και ThinQ Care, προσφέροντας μια εξατομικευμένη, συνεχώς εξελισσόμενη εμπειρία χρήσης, καθώς και προληπτική διαχείριση συσκευών. Μέσα από την ανάλυση δεδομένων χρήσης και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα αναβαθμίζει τις βασικές τεχνολογίες των προϊόντων της LG, βελτιστοποιεί την εμπειρία χρήσης και ενισχύει την ποιότητα ζωής των καταναλωτών. Η διάθεση του LG ThinQ AI σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές θα ξεκινήσει μέσα στον Σεπτέμβριο.

Με λειτουργίες AI όπως συνεχείς και προσωποποιημένες αναβαθμίσεις και έξυπνη βελτιστοποίηση της απόδοσης βάσει της συμπεριφοράς χρήσης, το LG ThinQ AI επαναπροσδιορίζει την έννοια της οικιακής ζωής, ανεβάζει επίπεδο την εμπειρία των smart συσκευών και ενδυναμώνει την ηγετική θέση της LG στην ευρωπαϊκή αγορά λύσεων AI για το σπίτι.

Κομβικό στοιχείο της πλατφόρμας αποτελεί το ThinQ UP, που επιτρέπει σε συμβατές συσκευές να αποκτούν νέες δυνατότητες μέσω software updates, παραμένοντας πάντα σύγχρονες και σχετικές με τον συνεχώς μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής των χρηστών. Συμπληρωματικά, το ThinQ Care προσφέρει προληπτική υποστήριξη, εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα πριν αυτά εμφανιστούν. Χρησιμοποιώντας εκτενή δεδομένα χρήσης, τα έξυπνα διαγνωστικά εντοπίζουν ακόμη και μικρές δυσλειτουργίες και καθοδηγούν το χρήστη σε απλές λύσεις, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την αίσθηση σιγουριάς.

Το ThinQ AI αντανακλά επίσης τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων καταναλωτών, που είναι απαιτητικοί και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την ευκολία χρήσης. Για τα πλυντήρια, το Energy Saving Mode μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, ενώ στα ψυγεία, το AI Saving Mode περιορίζει έξυπνα την ισχύ. Επιπλέον, πρακτικές λειτουργίες όπως το Fresh Keeper αποτρέπουν το τσαλάκωμα ή τη δυσάρεστη οσμή των ρούχων που μένουν στον κάδο, ενώ η υπενθύμιση καθαρισμού κάδου διασφαλίζει την υγιεινή. Στα ψυγεία, η λειτουργία Night View προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης τη νύχτα, ενώ το Smart Fill εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο στη ροή νερού. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος παγοποιητής μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ώστε να λειτουργεί και ως δεύτερη βρύση νερού, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Στο μέλλον, η LG σκοπεύει να προσφέρει σταθερά νέες δυνατότητες ThinQ UP ειδικά προσαρμοσμένες για την Ευρώπη, εμπνευσμένες από τα σχόλια των χρηστών. Μέσω της λειτουργίας Share Your Ideas στην εφαρμογή ThinQ, οι χρήστες μπορούν να προτείνουν νέες λειτουργίες που πιθανόν να εξελιχθούν σε πραγματικές αναβαθμίσεις. Μετά την κυκλοφορία στην Ευρώπη αυτόν το μήνα, η LG θα επεκτείνει σταδιακά τη διαθεσιμότητα του ThinQ UP παγκοσμίως έως το τέλος του έτους.

Στην IFA 2025, η LG θα παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα συσκευών ενισχυμένων με το ThinQ AI, ειδικά σχεδιασμένων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Μέσα από θεματικά smart home lifestyle σκηνικά, οι επισκέπτες θα δουν πώς οι τελευταίες καινοτομίες της LG βελτιώνουν αρμονικά την καθημερινή ζωή. Ένα διαδραστικό demo app θα επιτρέπει στους επισκέπτες να δοκιμάσουν πώς το ThinQ UP προσφέρει συνεχή αναβάθμιση των LG συσκευών, ενώ η ζώνη LG AI HOME θα παρουσιάσει το Zero Labor Home, όπου το ThinQ AI αναγνωρίζει τη φωνή του χρήστη και ενεργοποιεί προσωποποιημένες ρυθμίσεις για μια εντελώς εξατομικευμένη εμπειρία στο σπίτι.

«Η καινοτόμα πλατφόρμα μας ThinQ AI προσφέρει μοναδική άνεση και αποδοτικότητα μέσω συνεχών αναβαθμίσεων και έξυπνης, προληπτικής φροντίδας», δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Δεσμευόμαστε να δημιουργούμε μια εμπειρία AI στο σπίτι που εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες κάθε καταναλωτή».

Το ThinQ AI και μια ευρεία γκάμα καινοτόμων οικιακών συσκευών θα παρουσιαστούν στο περίπτερο της LG στην IFA 2025 (Hall 18, Messe Berlin), στο Βερολίνο, στην Γερμανία, από τις 5 έως 9 Σεπτεμβρίου.