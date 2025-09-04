Πάνω από τους μισούς υπολογιστές εξακολουθούν να λειτουργούν με Windows 10

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Kaspersky, πάνω από τους μισούς χρήστες και σχεδόν το 60% των εταιρειών χρησιμοποιούν σήμερα το λειτουργικό σύστημα Windows 10. Την ίδια στιγμή, μόλις το 33% των χρηστών έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση των συσκευών του στην πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού, τα Windows 11.

Δεδομένου ότι η υποστήριξη για τα Windows 10 λήγει τον Οκτώβριο του 2025, η Kaspersky πραγματοποίησε έρευνα με βάση ανώνυμα μεταδεδομένα χρηστών του Kaspersky Security Network που παρείχαν τη συγκατάθεσή τους, με στόχο να προσδιοριστεί πόσες συσκευές παγκοσμίως εξακολουθούν να τρέχουν Windows 10.

Μετά τη λήξη υποστήριξης ενός λειτουργικού συστήματος, τα κενά ασφαλείας παραμένουν, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε επιθέσεις από κυβερνοεγκληματίες. Επομένως, συνιστάται να ενημερώσετε το λειτουργικό σας σύστημα για να προστατεύσετε το προσωπικό ή το επαγγελματικό σας δίκτυο από κινδύνους.

Η έρευνα έδειξε ότι, παρά το γεγονός ότι απομένει μόνο ένας μήνας μέχρι τη λήξη της υποστήριξης από τη Microsoft, περισσότεροι από τους μισούς χρήστες (53%) χρησιμοποιούν σήμερα τα Windows 10. Επιπλέον, το 8,5% των συσκευών χρησιμοποιεί ακόμα τα Windows 7, μια έκδοση που δεν υποστηρίζεται από το 2020. Τα στοιχεία του Kaspersky Security Network δείχνουν ότι μόλις το 33% των χρηστών έχει προχωρήσει σε μετάβαση στα Windows 11, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή προσκόλληση σε παλαιότερες εκδόσεις.

Στις επιχειρήσεις, τα Windows 10 είναι ακόμη πιο διαδεδομένα. Το 59,5% των εταιρικών υπολογιστών χρησιμοποιεί Windows 10, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις το ποσοστό προσεγγίζει το 51%. Το ποσοστό χρηστών των Windows 7 ξεπερνά ελαφρά το 6% και στις δύο κατηγορίες. Οι ειδικοί της Kaspersky προειδοποιούν ότι η χρήση παλαιών λειτουργικών συστημάτων σε επιχειρήσεις ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς τα παλιά λειτουργικά όχι μόνο είναι πιο ευάλωτα σε επιθέσεις, αλλά ενδέχεται να μην είναι συμβατά με νεότερο λογισμικό και λύσεις ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία της επιχείρησης.

«Η αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση λειτουργικού συστήματος συχνά θεωρείται λανθασμένα ως περιττή ή δυσάρεστη, καθώς προσφέρει ελάχιστες νέες δυνατότητες, ενώ παράλληλα αλλάζει τις καθιερωμένες διαδικασίες. Ωστόσο, ένα σύστημα που δεν λαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας μοιάζει με ένα σπίτι με σάπιο φράχτη, έτοιμο να καταρρεύσει με ένα μόνο χτύπημα. Οι κίνδυνοι για τους χρήστες υπερτερούν σαφώς των μικρών δυσκολιών που συνεπάγεται η αναβάθμιση σε νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος. Στα τμήματα πληροφορικής και ασφάλειας IT των επιχειρήσεων, η έγκαιρη ενημέρωση των συστημάτων, ξεκινώντας από το λειτουργικό σύστημα, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η έγκαιρη εφαρμογή ενημερώσεων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση κενών ασφαλείας, την πρόληψη παραβιάσεων δεδομένων και την αποφυγή οικονομικών ζημιών καθώς και την υποβάθμιση της αξιοπιστίας της επιχείρησης. Αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, ακόμη κι αν έχει εγκατασταθεί αξιόπιστη λύση ασφαλείας», σχολιάζει ο Oleg Gorobets, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας στην Kaspersky.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων, η Kaspersky συνιστά:

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος και ελέγξτε ότι η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης είναι ενεργοποιημένη.

Χρησιμοποιείτε λύσεις με τεχνολογία πρόληψης exploits, όπως οι Kaspersky Premium (για ιδιώτες), Kaspersky Small Office Security ή Kaspersky Next (για επιχειρήσεις), οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εκμετάλλευσης κενών ασφαλείας που ενδέχεται να υπάρχουν σε παρωχημένο λειτουργικό σύστημα (από τον Οκτώβριο του 2025, Windows 10 και παλαιότερες εκδόσεις).