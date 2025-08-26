Η Huawei φέρνει το Enterprise Roadshow στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025

Η Huawei παρουσιάζει το Huawei Enterprise Roadshow 2025: Accelerate Industrial Digital Intelligence στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 7 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας τις πιο πρόσφατες λύσεις και τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Μετά την επιτυχημένη στάση του Roadshow στην Αθήνα τον Απρίλιο, η Huawei φέρνει το ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό φορτηγό της στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική είσοδο της HELEXPO (Πλατεία ΧΑΝΘ). Εκεί, επισκέπτες, συνεργάτες και στελέχη επιχειρήσεων θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις τελευταίες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες είναι βασισμένες σε βιομηχανικά σενάρια με στόχο να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Ο Kevin Wang, Vice President Huawei Southeast Enterprise Business, δήλωσε σχετικά: «Η Θεσσαλονίκη αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης, γι’ αυτό και τη συμπεριλαμβάνουμε στο Enterprise Roadshow των τεχνολογικών μας λύσεων. Στόχος μας είναι να έρθουμε κοντά σε επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους».

Μερικές από τις τεχνολογίες που αναμένεται να παρουσιαστούν στην έκθεση είναι:

Λύσεις για την αποθήκευση δεδομένων, τα δίκτυα και τη διασύνδεση μέσω οπτικής ίνας για την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, την υγειονομική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό

Το HUAWEI eKit το οποίο αποτελεί sub-brand για την παροχή λύσεων που είναι εύκολες στη διαχείριση και την εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη εφαρμογή εξοπλισμού για Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) , που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας.

«Μέσω του Huawei Enterprise Roadshow 2025, υπογραμμίζουμε τη δέσμευσή μας για τον ψηφιακό και «έξυπνο» μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα,» εξηγεί ο Kevin Wang. «Φέτος, επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα σε βιομηχανικά σενάρια και ενισχύουμε το οικοσύστημα συνεργατών μας. Αυτό μας επιτρέπει να δείξουμε στους πελάτες και τους συνεργάτες μας με πιο συγκεκριμένο τρόπο πώς οι λύσεις μας ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρηματικές τους προκλήσεις».

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Huawei Enterprise Roadshow 2025 ξεκίνησε ήδη από το Μάρτιο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάνοντας στάσεις σε βασικές πόλεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Ολλανδίας, της Τουρκίας και της Πολωνίας, μεταξύ άλλων.