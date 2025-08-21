Η ASBIS ενώνει τις δυνάμεις της με την Absen, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία LED οθονών

Η ASBIS Enterprises PLC ανακοίνωσε την υπογραφή στρατηγικής συνεργασίας με την Absen, την κορυφαία εταιρεία LED οθονών και No1 εξαγωγέα της Κίνας για 12 συνεχόμενα έτη. Η Absen αποτελεί παγκοσμίως αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο κατασκευαστή επαγγελματικών LED λύσεων.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο της Prestigio Solutions, της ιδιόκτητης μάρκας (own brand) ψηφιακής σήμανσης της ASBIS. Μέσα από την ενσωμάτωση των κορυφαίων LED οθονών της Absen, η Prestigio Solutions διευρύνει τις λύσεις video wall που προσφέρει, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και εξειδικευμένων εφαρμογών ακόμη και για οικιακή χρήση.

Συγκεκριμένα, η Prestigio Solutions θα διαθέτει στην αγορά τα εξής προϊόντα υψηλών επιδόσεων της Absen:

Σειρά KLCOB: Επαγγελματικές micro-LED οθόνες

Σειρά ICON X: Διαδραστικές micro-LED με διπλή φωτεινότητα – συνδυάζουν λειτουργικότητα υπολογιστή και διαδραστικού πίνακα, ιδανικές για εκπαίδευση και επαγγελματικές συναντήσεις

Σειρά CPS: Εξαιρετικά λεπτές και ελαφριές LED οθόνες, με premium αισθητική και υψηλή απόδοση

Η δέσμευση της Absen στην καινοτομία και την ποιότητα επιβεβαιώνεται από περισσότερα από 260 διεθνή βραβεία, όπως τα Red Dot Design Award, iF Design Award, TÜV Süd για το αποτύπωμα άνθρακα και το ISE Best Product Award.

Ο Ivan Malmyha, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Prestigio Solutions, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Absen. Με πάνω από 23 χρόνια εμπειρίας και 60.000 επιτυχημένες εγκαταστάσεις – από το Times Square μέχρι τα Παγκόσμια Κύπελλα FIFA – οι λύσεις LED της Absen θα ενισχύσουν την προβολή των πελατών μας και θα συμβάλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.»

Η Rebecca Lu, Περιφερειακή Διευθύντρια Πωλήσεων της Absen, τόνισε:

«Η συνεργασία μας με την ASBIS αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας μας. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε καθηλωτικές οπτικές εμπειρίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών.»

Ο Xαράλαμπος Καραΐσκος, Εμπορικός Διευθυντής της ASBIS Hellas, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας για την ελληνική αγορά: «Η αγορά των LED οθονών στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονη δυναμική, καθώς η ζήτηση για έξυπνες λύσεις ψηφιακής προβολής αυξάνεται ραγδαία. Από τη θέση μας ως διανομέας, είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να υποστηρίξουμε τα ελληνικά έργα – τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα – με λύσεις αιχμής, τεχνογνωσία και συνεχή τεχνική υποστήριξη.»

Με αυτή τη στρατηγική συνεργασία, η ASBIS ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος value-added διανομέας λύσεων ICT και IoT στην περιοχή της EMEA.