Connect with Pride: 10 χρόνια δράσης Vodafone για ισότητα και συμπερίληψη στο χώρο εργασίας

Η Vodafone γιορτάζει μία δεκαετία σταθερής δέσμευσης στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να είναι ο εαυτός του. Με κεντρικό σύνθημα «Για κάθε είμαι ο εαυτός μου έχουμε λόγο να γιορτάζουμε» η Vodafone συμπληρώνει 10 χρόνια ενεργής παρουσίας και υποστήριξης του κινήματος υπερηφάνειας και καλεί όλους/ες να συμμετέχουν στην παρέλαση υπερηφάνειας το Σάββατο 14 Ιουνίου στην Πλατεία Συντάγματος για να στείλουν και φέτος ένα ηχηρό μήνυμα κατά των ανισοτήτων.

Μέσα από πολιτικές και πρωτοβουλίες για την ισότητα και τη συμπερίληψη, η Vodafone έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αποδοχής, ευελιξίας και ασφάλειας όπου κάθε εργαζόμενος/η έχει το χώρο και τα εφόδια για να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να είναι ο εαυτός του χωρίς διακρίσεις, όπως και αν προσδιορίζεται. Στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών η Vodafone ίδρυσε το εσωτερικό δίκτυο εργαζομένων LGBTQ+ Friends, το οποίο λειτουργεί ως ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση, την εκπροσώπηση και την εξωστρέφεια της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας εντός της εταιρείας, στήριξε τον οργανισμό Color Youth, έφερε τη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική ταυτότητα και τον προσανατολισμό στο προσκήνιο μέσω στοχευμένων workshops, και μηδένισε τη χρέωση κλήσεων από όλα τα κινητά Vodafone προς τη Γραμμή Υποστήριξης «Δίπλα Σου», διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, έχει μοιραστεί εμπειρίες και καλές πρακτικές στην Ολλανδία και την Αγγλία, μέσα από κοινές εκπαιδευτικές δράσεις. Δεκάδες εξωεργασιακές δράσεις έχουν δώσει χώρο στην κοινότητα να ανθίσει και να ενισχυθεί, ενώ στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης δημιουργήθηκαν και εκπαιδευτικά βίντεο για τον συμπεριληπτικό λόγο στον εργασιακό χώρο, χτίζοντας ένα περιβάλλον αποδοχής και σεβασμού.

H φετινή συμμετοχή της Vodafone στο Athens Pride γιορτάζει κάθε άτομο που είναι ο εαυτός του με την πρωτότυπη ενέργεια «Φίλα με στο Φουλ» από το Vodafone CU – ένα installation που καλεί όλα τα άτομα να ζήσουν στο φουλ, να ξεκλειδώσουν νέα συναισθήματα και να φωτογραφηθούν με υπερηφάνεια, καθώς και με το πολύχρωμο άρμα που θα δίνει τον παλμό.

Επιπλέον, όλοι/ες οι ιδιώτες συνδρομητές/τριες Vodafone που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το Athens Pride 2025 θα έχουν δωρεάν απεριόριστα data για 24 ώρες με δυνατότητα ενεργοποίησης από την Παρασκευή 13/6, ώστε να μπορούν να μοιραστούν το μήνυμα της ισότητας χωρίς περιορισμούς. Ενώ, οι συνδρομητές/τριες του Vodafone TV θα βρουν διαθέσιμο ένα ειδικό LGBTQ+ αφιέρωμα με τίτλο BE YOURSELF, που περιλαμβάνει περισσότερους από 40 τίτλους – ντοκιμαντέρ, ταινίες, stand up shows, σειρές και animations – με επίκεντρο τις ιστορίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, όπως τα “Jerrod Carmichael: Don’t Be Gay”, “Wig”, “Gayby Baby”, “I May Destroy You”, “One of the Boys”, “Looking”, το βραβευμένο με 4 Όσκαρ “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου της Searchlight Pictures στο Disney+ αλλά και το πρόσφατο ελληνικό ντοκιμαντέρ “Army of Lovers” του Λευτέρη Χαρίτου.

Τέλος, η εφαρμογή Bright Sky, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone για την ενημέρωση και την υποστήριξη ατόμων που βιώνουν έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, πρόκειται σύντομα να εμπλουτιστεί με έναν εξειδικευμένο οδηγό για την LGBTQ+ κοινότητα. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της ενδοοικογενειακής βίας στα LGBTQ+ άτομα, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την ενδυνάμωση όλων, χωρίς αποκλεισμούς.

H Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Στη Vodafone, εδώ και δέκα χρόνια επενδύουμε σταθερά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του, να νιώθει ασφάλεια, να εξελίσσεται και να εκφράζεται ελεύθερα. Με πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης, με τη λειτουργία του δικτύου LGBTQ+ Friends, αλλά και με πρωτοβουλίες που στηρίζουν έμπρακτα την κοινότητα εντός κι εκτός εταιρείας, αποδεικνύουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς. Η συμμετοχή μας στο Athens Pride κάθε χρόνο είναι ένας εορτασμός των αξιών που μας καθορίζουν.»