Ο Tony Fletcher ανέλαβε τη θέση του Global Marketing Director στη FREENOW

Η FREENOW, το No.1 Taxi App στην Ελλάδα και η εφαρμογή πολλαπλών επιλογών μετακίνησης στην Ευρώπη με επίκεντρο τις υπηρεσίες ταξί, ανακοίνωσε την ανάληψη καθηκόντων από τον Tony Fletcher ως Global Marketing Director. Στο νέο του ρόλο, θα κατευθύνει στρατηγικά τις κεντρικές και τοπικές ομάδες marketing, υλοποιώντας στοχευμένες καμπάνιες για τη σύνδεση του brand με το κοινό της εφαρμογής σε περισσότερες από 150 πόλεις στην Ευρώπη.

Ο Tony Fletcher διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο consumer marketing και το branding, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε 40 αγορές παγκοσμίως και σε διάφορους κλάδους όπως η τεχνολογία, το λιανεμπόριο, τα καταναλωτικά αγαθά και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Έχει αποδείξει την ικανότητά του στη στρατηγική marketing, διαφήμιση, branding, performance και growth marketing σε μερικές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες παγκοσμίως, όπως οι TJX, MediaCom, LEGO, P&G, Volkswagen, IKEA, Sky, καθώς και σε καινοτόμα τεχνολογικά scale-ups όπως τα Too Good To Go, Klook και 21 Buttons, τόσο από πλευράς πελάτη όσο και από πλευράς agency.

Πριν ενταχθεί στη FREENOW, ο Tony Fletcher κατείχε τη θέση του Vice President of Global Advertising, Media και Digital Marketing στην Too Good To Go για πάνω από τρία χρόνια.

Ως Global Marketing Director της FREENOW, ο Tony Fletcher θα εστιάσει στην ανάπτυξη της στρατηγικής marketing και στην ηγεσία μιας διεθνούς ομάδας marketing που περιλαμβάνει τους τομείς Brand, Digital και CRM.

«Η FREENOW είναι μια δυναμική εταιρεία, με ισχυρές αξίες και μια φανταστική ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι σε αυτό το συναρπαστικό στάδιο ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεργαστώ με συναδέλφους με ειδίκευση στο marketing από πολλές χώρες για να ενισχύσουμε την στρατηγική μας για τα ταξί και να βελτιώσουμε τη σύνδεση μεταξύ οδηγών και επιβατών σε όλες μας τις αγορές. Η FREENOW είναι γνωστή για τη δέσμευσή της να συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και τον κλάδο του ταξί ώστε να συμβάλλει στην ευημερία των πόλεων που δραστηριοποιείται.

Η προσοχή μου θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση ενεργειών που στηρίζουν τους εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς ταξί και στη δυνατότητα τους να συνδέονται με ολοένα και περισσότερους επιβάτες, με το FREENOW να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή – χτίζοντας αγάπη για το brand με μεγαλύτερη αξία και νόημα για τους χρήστες μας σε όλη την Ευρώπη,» δήλωσε ο Tony Fletcher, Global Marketing Director της FREENOW.

Ο Tony Fletcher εδρεύει στη Βαρκελώνη, όπου βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο γραφείο της FREENOW και σημαντικό Τεχνολογικό Hub. Εκεί εντάσσεται σε μια ομάδα άνω των 150 επαγγελματιών, κυρίως από τα τμήματα Product και Tech, καθώς και επικεφαλής διαφόρων κεντρικών τμημάτων.