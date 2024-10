Η Cardlink πραγματοποίησε το Retail Innovation Hub Summit ενισχύοντας τη δέσμευση για καινοτομία στο λιανεμπόριο

H Cardlink, μέλος της Worldline, του ευρωπαϊκού ηγέτη στις υπηρεσίες πληρωμών, διοργάνωσε επιτυχώς το δεύτερο Retail Innovation Hub Summit event σε συνεργασία με το Found.ation. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Atraktos, πλαισιώθηκε από παρουσιάσεις και συζητήσεις που υλοποιήθηκαν με στόχο την προώθηση της καινοτομίας σε όλο τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Το Summit πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Retail Innovation Hub (RIH), μιας πρωτοβουλίας της Cardlink, a Worldline brand, με στρατηγικό συνεργάτη το Found.ation. Το RIH είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα καινοτομίας που βασικό στόχο έχει να φέρει σε επαφή ειδικούς του λιανεμπορίου, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του retail στην ψηφιακή εποχή.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Κιτιξή, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική δέσμευση της εταιρίας να προάγει την καινοτομία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η Worldline είναι θερμός υποστηρικτής της ανοικτής καινοτομίας και ενθαρρύνει τη συνεργασία σε όλο το οικοσύστημα πληρωμών. Ως εκ τούτου, η Worldline επενδύει περισσότερα από 250 εκ. στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία Retail Innovation Hub αποτελεί παράδειγμα της σταθερής δέσμευσής μας να επαναπροσδιορίζουμε το οικοσύστημα πληρωμών μέσω στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοποριακών λύσεων».

Η πρώτη ομιλία του Managing Partner του Found.ation, κ. Φίλιππου Ζακόπουλου, με τίτλο “The Evolution of Human Skills in the AI Era”, διερεύνησε το ρόλο και τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Machine Learning και της Επιστήμης των Δεδομένων στο λιανεμπόριο. Ο κ. Ζακόπουλος τόνισε την κρίσιμη ανάγκη των επιχειρήσεων να εξελίξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές τους για να επιτύχουν σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο τοπίο.

Η κα. Ελένη Γκούτη, Director & Technical Architect της Mastercard, υπογράμμισε τη ζωτική σημασία της καινοτομίας στις πληρωμές: Τεχνολογία, Ανταγωνισμός και Trends, επισημαίνοντας πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και πώς ο κλάδος εξελίσσεται ώστε να παρέχει λύσεις που εκτείνονται πέρα από τις πληρωμές.

Ακολούθησε μια ξεχωριστή συζήτηση, με τίτλο “Bridging the Innovation Gap: Startups & Corporations in Sync”, που έφερε σε επαφή εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων από τις Simpler, Keyvoto και iSPACE, οι οποίοι αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στο πώς οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την ενίσχυση της καινοτομίας. Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του κ. Κωνσταντίνου Γέρου, Head of Innovation Solutions του Found.ation, υπογράμμισε τον βασικό ρόλο της νέας κουλτούρας και της ευελιξίας των νεοφυών επιχειρήσεων στην προώθηση νέων λύσεων καθώς και τη σημασία της εταιρικής υποστήριξης για την κλιμάκωση αυτών των καινοτομιών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλάδου.

Στο πλαίσιο του 2ου Retail Innovation Hub Summit παρουσιάστηκε επίσης η ετήσια έρευνα του Retail Innovation Hub 2024 από τον κ. Γιάννη Κορδώνη, Solutions & Innovation Manager της Cardlink, a Worldline brand. Η έκθεση παρέχει μια σε βάθος ανάλυση των τάσεων στον κόσμο του retail, προσφέροντας πληροφορίες για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ευκαιρίες της αγοράς. Παράλληλα, αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό που υπογραμμίζει τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες που επιφέρει η καινοτομία στο λιανεμπόριο.

Δυναμικό παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και στελέχη από κορυφαίες retail εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ACS Courier, Nova Telecommunications & Media και Hondos Center, που συμμετείχαν σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις στρατηγικές προτεραιότητες που οδηγούν την καινοτομία στις επιχειρήσεις τους, με τίτλο “Retail Innovation Unleashed“. Το συγκεκριμένο πάνελ, το οποίο συντόνισε ο δημοσιογράφος, κ. Δημήτρης Μαλλάς, ανέδειξε ποικίλες απόψεις ειδικών του κλάδου, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αυτές αξιοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους και την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεών τους σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γόνιμες συζητήσεις κι επαφές μεταξύ των προσκεκλημένων, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων στο οικοσύστημα καινοτομίας του λιανεμπορίου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Retail Innovation Hub μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ το “Retail Innovation Report 2024” report διατίθεται δωρεάν εδώ.

Στις 16/10 το Workforce Innovation 2024!



Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!