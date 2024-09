WHAT’S UP Student: αποκλειστικές προσφορές και προνόμια για τους φοιτητές

Σταθερά δίπλα στους φοιτητές, για πάνω από 15 χρόνια, η COSMOTE προσφέρει και φέτος αποκλειστικές προσφορές για δωρεάν data, εκπτώσεις και προνόμια για να καλύψουν πιο οικονομικά τις αυξανόμενες ανάγκες τους για επικοινωνία και ψυχαγωγία. Προσφορές για το κινητό, το internet και το σταθερό τους τηλέφωνο, αλλά και για την εκπαίδευση, το φαγητό, τη διασκέδαση, τα ταξίδια τους, μαζί με προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας, μπορούν να βρουν οι φοιτητές στο WHAT’S UP Student. Και όλα αυτά με την ποιότητα και την αξιοπιστία των δικτύων κινητής και σταθερής COSMOTE.

Προσφορές για Δωρεάν Data

Δωρεάν απεριόριστα data για 1 χρόνο παίρνουν οι φοιτητές που θα επιλέξουν WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο και το συνδυάσουν με σταθερό internet WHAT’S UP Student Double Play. Δωρεάν απεριόριστα data για 3 μήνες παίρνουν και όσοι φοιτητές κάνουν μόνο νέα σύνδεση WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο.

Στην καρτοκινητή, με νέα εγγραφή στο WHAT’S UP Student οι φοιτητές παίρνουν για τους πρώτους 3 μήνες πολλά δωρεάν λεπτά και GB και με κάθε ανανέωση υπολοίπου για τους πρώτους 6 μήνες, παίρνουν επιπλέον δωρεάν 30GB. Επίσης, όσοι φοιτητές προσκαλέσουν μέσω του WHAT’S UP App έναν φίλο τους στο WHAT’S UP Student Καρτοκινητό και κάνει εγγραφή, κερδίζουν 15GB οι ίδιοι και άλλα 15GB ο φίλος τους. Ενώ, ανανεώνοντας το υπόλοιπό τους online με την payzy κάρτα τους, οι χρήστες WHAT’S UP παίρνουν δώρο το Platinum Token από το Reload It. Οι παραπάνω προσφορές με τα δωρεάν data ισχύουν έως τις 30/09.

Δωρεάν data στα Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα

Όταν βρίσκονται στη σχολή τους, αποκλειστικά με το WHAT’S UP, οι φοιτητές απολαμβάνουν δωρεάν 5GB κάθε μέρα, με την υπηρεσία «Δωρεάν Data στο Πανεπιστήμιο». Έτσι, οι φοιτητές μπορούν στη σχολή τους να επικοινωνούν ελεύθερα, χωρίς να καταναλώνουν τα data του πακέτου τους. Η δωρεάν υπηρεσία ενεργοποιείται άμεσα από την εφαρμογή του WHAT’S UP και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 140 σημεία, σε 64 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, στην “WHATSUPIA”.

Προσφορές για το φοιτητικό σπίτι

Οι φοιτητές κερδίζουν μεγάλη επιδότηση για αγορά laptop με το WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο, καθώς μπορούν να αποκτήσουν επιλεγμένα HP laptops με επιπλέον όφελος έως και 350€ (μέχρι τις 30/09). Και για όλο το φοιτητικό τους σπίτι μπορούν να βρουν προϊόντα τεχνολογίας σε προσιτές τιμές και σε μεγάλη ποικιλία, σε όλα τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα e-shop τους.

Και επειδή η φοιτητική ζωή είναι γεμάτη εμπειρίες, το WHAT’S UP EXPERIENCES και το ΒΟΧ επιφυλάσσουν στους φοιτητές σημαντικές προσφορές. Έτσι με το WHAT’S UP EXPERIENCES οι φοιτητές μπορούν να απολαύσουν καθημερινά προσφορές για εκπαίδευση, φαγητό, διασκέδαση, shopping και να παίρνουν μέρος σε μεγάλους διαγωνισμούς με δώρα τεχνολογίας.

Με το ΒΟΧ, όλοι οι WHAT’S UP χρήστες έχουν 2€ έκπτωση σε κάθε τους παραγγελία, από τα χιλιάδες καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια, κάθε μέρα, όσες φορές κι αν παραγγείλουν. Επιπλέον, όλοι οι συνδρομητές WHAT’S UP Student που παραγγέλνουν για πρώτη φορά το αγαπημένο τους φαγητό ή καφέ κερδίζουν 5€ επιστροφή σε πόντους για έκπτωση στις επόμενες παραγγελίες τους.

Απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών του και με σύμμαχο την κορυφαία εμπειρία επικοινωνίας και Internet της COSMOTE, μέσα από τα υπερσύγχρονα δίκτυα κινητής και σταθερής της εταιρείας, το WHAT’S UP συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους φοιτητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικοινωνούν ξέγνοιαστα, να σερφάρουν και να μοιράζονται στιγμές με τους φίλους τους.

