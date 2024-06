Vodafone και SKY express συνεχίζουν να σας γεμίζουν ταξίδια

Η Vodafone και η SKY express επεκτείνουν τη συνεργασία τους για να προσφέρουν ακόμη περισσότερα προνόμια, δίνοντας τη δυνατότητα στους λάτρεις των ταξιδιών να οργανώσουν τις αποδράσεις τους επωφελούμενοι από ειδικές εκπτώσεις που θα διατίθενται όλο το χρόνο σε πτήσεις της SKY express.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Vodafone Thank you δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές κινητής και σταθερής Vodafone να απολαύσουν αξέχαστες αποδράσεις στους αγαπημένους τους προορισμούς με έκπτωση -15% σε πτήσεις προς Ελλάδα και Εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν από 1/9 έως 15/12. Λαμβάνοντας κωδικό Thank you μέσα από το My Vodafone App, οι συνδρομητές που θα κάνουν κράτηση έως 30/6 μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έκπτωση -15% στην τιμή του ναύλου που θα επιλέξουν. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Vodafone με τη SKY express, oι εκπτώσεις θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε να προσφέρουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια μέσα στον χρόνο.

Τo πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Vodafone Thank you δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές να κερδίζουν καθημερινά, απολαμβάνοντας αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις. Η επέκταση της συνεργασίας της Vodafone με τη SKY express εμπλουτίζει τις ταξιδιωτικές επιλογές των πελατών οι οποίοι μπορούν πλέον να ανακαλύψουν νέους προορισμούς με χαμηλότερο κόστος.

Από την προσφορά εξαιρούνται τα δρομολόγια άγονων γραμμών. Περισσότερες πληροφορίες για τις ισχύουσες και μελλοντικές εκπτώσεις στις πτήσεις SKY express στο: https://thankyou.vodafone.gr/offer/834

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!