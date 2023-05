Η Info Quest Technologies πιστοποιείται ως Best Workplace 2023 για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον

H Info Quest Technologies, εταιρεία του Ομίλου Quest, έλαβε μία ιδιαίτερα σημαντική πιστοποίηση για το εργασιακό της περιβάλλον. Συγκαταλέγεται στη φετινή λίστα «Best Work Places 2023», που ανακοίνωσε πρόσφατα ο οργανισμός Great Place to Work, καταλαμβάνοντας την ιδιαίτερα υψηλή 4η θέση στην κατηγορία των μεγάλων ( > 250 άτομα προσωπικό) επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και CEO της Info Quest Technologies, «Η πιστοποίηση Best Workplace 2023, μας γεμίζει υπερηφάνεια και έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειάς μας να στοχεύουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. Στην Info Quest Technologies η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η ισοτιμία και η συντροφικότητα, διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Σήμερα, που πολλά έχουν αλλάξει στον τρόπο που εργαζόμενοι και επιχειρήσεις συν-εργάζονται και συν-εξελίσσονται, στην εταιρεία μας και με δεδομένη την ανάπτυξή μας, έχουμε δημιουργήσει την τελευταία πενταετία 122 νέες θέσεις εργασίας, με το 44% των εργαζομένων μας να έχει ενταχθεί στον οργανισμό μας την περίοδο 2019–2022 της πανδημίας και της τηλεργασίας. Είμαστε υπερήφανοι, που αξιοποιώντας τις αρχές και την καθοδήγηση του Ομίλου Quest, στηριζόμενοι σε ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας μας, να εξελισσόμαστε και να διατηρούμε, παράλληλα, τα στοιχεία εκείνα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.».

Η ένταξη στη λίστα Best Workplaces, αποτελεί την ύψιστη διάκριση για μια εταιρεία, η οποία έχει αποκτήσει την Πιστοποίηση του Great Place to Work και την κατατάσσει στην elite των εταιρειών της χώρας μας, αναφορικά με το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη, τόσο τα αποτελέσματα έρευνας εργαζομένων, όσο και οι πολιτικές και οι πρακτικές της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται σε μία εκτενή έκθεση (Culture Audit) που αξιολογείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία από τον Οργανισμό Great Place to Work Hellas, με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece.