The State of Innovation in Retail: report του Retail Innovation Hub της Cardlink για το μέλλον του λιανεμπορίου

Η Cardlink, μέλος της Worldline, του ηγέτη στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών, παρουσιάζει το νέο insights report του Retail Innovation Hub by Cardlink. Το «The State of Innovation in Retail», αποτελεί το τρίτο insights report του οικοσυστήματος καινοτομίας που έχει δημιουργήσει η Cardlink με στρατηγικό συνεργάτη το Found.ation και προέκυψε μετά από βαθιά έρευνα και ανάλυση της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.

Ο κλάδος του retail έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς η πανδημία ανάγκασε εκατομμύρια καταναλωτές να στραφούν στις ηλεκτρονικές αγορές. Οι επιχειρήσεις retail, τα brands και οι προμηθευτές κλήθηκαν επομένως να προσαρμοστούν γρήγορα σε ένα νέο τεχνολογικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο νέο insights report του Retail Innovation Hub εξετάζονται οι νέες τάσεις στο τοπίο του λιανικού εμπορίου και η σημασία τους για το μέλλον του κλάδου, προσφέροντας παράλληλα χρήσιμα insights για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσουν με επιτυχία στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν στις σελίδες του report, μεταξύ άλλων, χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τον κλάδο στην ελληνική και διεθνή αγορά, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και τα χαρακτηριστικά της επόμενης γενιάς καταναλωτών.

Ο Αντίγονος Παπαδόπουλος, CEO της Cardlink δήλωσε: «Στην Cardlink στεκόμαστε διαχρονικά στο πλευρό των πελατών μας, δημιουργώντας λύσεις πληρωμών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και τους βοηθούν να κάνουν με επιτυχία το επόμενο βήμα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Δεν σταματάμε όμως εκεί, καθώς όχι μόνο επιδιώκουμε να δίνουμε λύσεις στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές του αύριο. Επενδύουμε διαρκώς στην καινοτομία και μέσα από το νέο insights report του Retail Innovation Hub by Cardlink συμβάλουμε σημαντικά στην αποτελεσματική προετοιμασία των επιχειρήσεων του μέλλοντος.»