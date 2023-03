Cosmos Business Systems: τώρα με νέα γραφεία στα Χανιά

Η Cosmos Business Systems ανακοίνωσε την ίδρυση νέου υποκαταστήματος στα Χανιά, (Σφακίων 36, 73134 Χανιά Κρήτης), το οποίο διευθύνεται από τον κ. Παναγιώτη Γκέκο, Area Manager Crete.

Το νέο γραφείο έχει ως στόχο να παρέχει το σύνολο των λύσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτει η ε­ταιρεία, στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα καθώς και των δημόσιων οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σε συνεργασία με την HPE, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση «Journey from Edge to Cloud» την Πέμπτη 23 Μαρτίου στο Ηράκλειο Κρήτης και παρουσίασε εξειδικευμένες λύσεις “IT as a service” & λύσεις προστασίας “Cyber Security”.

Την έναρξη της εκδήλωσης, έκανε ο κος Παναγιώτης Γκέκος, Area Manager Crete της Cosmos Business Systems, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολυετή συνεργασία με την Hewlett-Packard Enterprise (HPE), αλλά και στην τεχνογνωσία που κατέχει η Cosmos σε εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις “High–Performance computing (HPC)”, σε υποδομές Data Centers, αλλά και στον τομέα των δικτύων και Hybrid Cloud, έχοντας υλοποιήσει αντίστοιχα έργα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Εκπρόσωπος της HPE ανέλυσε τις δυνατότητες των λύσεων ΙΤ-as-a-service μέσω Greenlake Cloud Platform και των εξειδικευμένων λύσεων προστασίας των επιχειρήσεων από τις καθημερινές ψηφιακές απειλές.

Η Cosmos Business Systems, ως HPE Gold Partner, επισφραγίζει την εξειδίκευσή της σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες (Servers, Storage, Networking, High-Performance computing), θέτοντας υψηλούς στόχους για περίπλοκα έργα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αποτελώντας τον πλέον κατάλληλο συνεργάτη για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα της Νοτίου Ελλάδος.