Πραγματοποιήθηκε η παράδοση του UAS Phorcys – Συνεργασία SAS Technology & A.S. Prote Maritime

Στις εγκαταστάσεις της SAS Technology, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση του UAS Phorcys που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατ’ ανάθεση από την εταιρεία A.S. Prote Maritime Ltd. Παρόντες ο Προέδρος και Δ.Σ. της A.S. Prote Maritime Ltd κ. Ευάγγελος Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος και Δ.Σ. της SAS Technology κ. Μιχάλης Σπυριδάκος και ο Αντιπρόεδρος και Γ. Δ/ντης της SAS Technology κ. Φώτης Καμπιώτης.

Οι δύο εταιρείες μετά τη επιτυχή αυτή προσπάθεια, συμφώνησαν να συνεργαστούν στην ανάπτυξη και άλλων εξειδικευμένων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και συμπληρωματικών εφαρμογών, για χρήση τους στην Εμπορική Ναυτιλία και γενικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον, αξιοποιώντας τις αλληλοσυμπληρωματικές τεχνογνωσίες τους σε συνδυασμό με την εφαρμοσμένη ναυτιλιακή εμπειρία του ομίλου Spirit World Group. Ειδικότερα η συνεργασία αυτή θα αφορά σε τομείς που σχετίζονται με την επιθεώρηση πλοίων, επιτήρηση λιμένων, έλεγχο ρύπων και άλλων δραστηριοτήτων αξιοποιώντας είτε τις εξαιρετικές επιχειρησιακές δυνατότητες του Phorcys ή/και τις αντίστοιχες άλλων συστημάτων που θα αναπτυχθούν συνεργατικά για τους σκοπούς αυτούς. Ήδη συνεργάζονται σε επιδοτούμενο ερευνητικό έργο και τέθηκαν οι αρχικές βάσεις για την έναρξη της επόμενης σημαντικής συνεργασίας τους, η οποία θα ανακοινωθεί στο εγγύς μέλλον.

Στην διαδικασία παράδοσης του σημαντικού αυτού προγράμματος για τις δύο εταιρείες, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της A.S. Prote Maritime Ltd, κ. Ευάγγελος Χριστοδούλου δήλωσε: Ευχαριστούμε την SAS Technology που με επαγγελματισμό, υψηλή επιστημονική επάρκεια και συνεργατικό πνεύμα, κατάφερε, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και εντός στενών συμβατικών ημερομηνιών, να σχεδιάσει εξ αρχής και ικανοποιώντας πλήρως τις αρχικές λειτουργικές προδιαγραφές, να μας παραδώσει ένα υψηλής ποιότητας UAS, οι επιδόσεις του οποίου το κατατάσσουν σε εξέχουσα θέση στην κατηγορία του. Η SAS Technology με το πρόγραμμα Phorcys, μας απέδειξε ότι ξεχωρίζει σε ότι αφορά τον εγχώριο ανταγωνισμό και έχει δυνατότητες να ανταγωνιστεί ακόμη και μεγάλους κατασκευαστές εξωτερικού. Αδιαμφησβήτητα, προσβλέπουμε στην συνέχιση αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SAS Technology, κ. Μιχάλης Σπυριδάκος από την πλευρά του ευχαρίστησε την A.S. Prote Maritime Ltd και συμπλήρωσε: Μας αναθέσατε κάτι που φάνταζε δύσκολο ως αδύνατο, τόσο λόγω των στενών χρονικών ορίων, όσο και της σχεδιαστικής ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η διαμόρφωση Y-Copter που ζητήσατε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήσασταν πολύ σαφείς με πολύ στοχευμένες και ρεαλιστικές απαιτήσεις, τις οποίες διατυπώνατε με επαγγελματισμό και τεχνική επάρκεια. Μαζί αποφασίσαμε να βγούμε από την πεπατημένη και τα εύκολα σχέδια που πραγματοποιούν οι περισσότεροι και οδηγηθήκαμε σε ένα ιδιαίτερο και μοναδικό προϊόν που μια απλή έρευνα στην σχετική αγορά, αποδεικνύει ότι δεν αποτολμούν να προσεγγίσουν «οι πολλοί». Αναλάβαμε την πρόκληση και σαν αποτέλεσμα προέκυψε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα ανάπτυξης που έχουμε πραγματοποιήσει. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι σημαντικός συντελεστής της επιτυχίας του προγράμματος, ήταν η άριστη επικοινωνία, η εμπιστοσύνη και η καλόπιστη συνεργασία που είχαμε, για την οποία σας ευχαριστούμε, εκφράζοντας και εμείς με τη σειρά μας την ευχή το πρόγραμμα Phorcys να αποτελέσει την αρχή μιας μακράς συνεργασίας.