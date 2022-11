SES & Arianespace: ο δορυφόρος EAGLE-1 θα συμβάλλει στην κβαντική κρυπτογραφία της Ευρώπης

Ο δορυφόρος EAGLE-1, ο οποίος θα υποστηρίξει την ασφάλεια του συστήματος κατανομής κβαντικού κλειδιού [Quantum Key Distribution- (QKD)] για την Ευρώπη, θα εκτοξευθεί από την SES και την Arianespace σε έναν πύραυλο Vega C από τη Γαλλική Γουιάνα το 4ο τρίμηνο του 2024. Ο δορυφόρος πρόκειται να τοποθετηθεί σε χαµηλή περίγεια τροχιά [Low Earth Orbit (LEO)]. Το έργο EAGLE-1 που περιλαμβάνει δορυφορική και επίγεια υποδομή, αναπτύσσεται από την SES και την κοινοπραξία 20 ευρωπαίων εταίρων της, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε πρόσφατα με την ESA, η SES και οι εταίροι της θα σχεδιάσουν, θα αναπτύξουν, θα εκτοξεύσουν και θα λειτουργήσουν ένα δορυφορικό end-to-end σύστημα QKD, με σκοπό τη δοκιμή και την επικύρωση της ασφαλούς μετάδοσης κρυπτογραφικών κλειδιών δορυφορικά. Το πρώτο ευρωπαϊκό κυρίαρχο διαστημικό σύστημα QKD θα περιλαμβάνει τον αποκλειστικό δορυφόρο χαμηλής τροχιάς της γης (LEO) EAGLE-1 και το υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο QKD στο Λουξεμβούργο. Στο πλαίσιο του EuroQCI, ο δορυφόρος EAGLE-1 θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόσβαση, την επικύρωση και την ενσωμάτωση του διαστημικού QKD για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η κατασκευή του end-to-end συστήματος EAGLE-1 που στόχο έχει την ασφαλή μετάδοση δεδομένων και τη διασφάλιση της τεχνολογίας κατανομής κβαντικού κλειδιού (Quantum Key Distribution) σε μεγάλες αποστάσεις είναι ένα καινοτόμο έργο που θα ωφελήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ», δήλωσε ο Ruy Pinto, Chief Technology Officer της SES. «Δουλεύουμε με την Arianespace για δεκαετίες προκειμένου να εγκαταστήσουμε τους δορυφόρους μας στο διάστημα και χαιρόμαστε που είναι έτοιμοι για την τοποθέτηση του δορυφόρου EAGLE-1 σε τροχιά».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και μας τιμά η εκ νέου αυτή ψήφος εμπιστοσύνης από τον κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο υπηρεσιών συνδεσιμότητας περιεχομένου SES», σημείωσε ο Marino Fragnito, Διευθυντής του Vega business unit της Arianespace. «Τα τελευταία 38 χρόνια, η Arianespace πραγματοποίησε 42 εκτοξεύσεις για τον μακροχρόνιο συνεργάτη της και η Vega C θα συνεχίσει τώρα αυτό το επιτυχημένο ρεκόρ. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να υποστηρίζουμε τις φιλοδοξίες των πελατών μας και να είμαστε μέρος αυτής της αποστολής που στοχεύει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας μέσω δορυφόρου».

Μετά την εκτόξευση, ο δορυφόρος EAGLE-1 θα πραγματοποιήσει τριετή αποστολή σε τροχιά με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχειρησιακής φάσης, ο δορυφόρος θα προσφέρει στις κυβερνήσεις και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς, έγκαιρη πρόσβαση σε QKD μεγάλων αποστάσεων που θέτει τις βάσεις για μια συμμαχία εντός της ΕΕ με δυνατότητα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων.

Το project EAGLE-1 συγχρηματοδοτείται από τη συνεισφορά της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ελβετίας, του Βελγίου και της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ESA, στο πλαίσιο του προγράμματος ARTES, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Horizon Europe.

Ο Vega C, ο νέος ευρωπαϊκός εκτοξευτής για ελαφρά φορτία πραγματοποίησε με επιτυχία την εναρκτήρια πτήση του στις 13 Ιουλίου και πλέον εισέρχεται στη φάση λειτουργίας του υπό την ευθύνη της Arianespace. Με αυτό το συμβόλαιο, το ανεκτέλεστο του Vega C περιλαμβάνει πάνω από 40 συμβόλαια δορυφόρων.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Vega C πραγματοποιείται από την ESA μαζί με 12 κράτη μέλη του Οργανισμού. Η Avio Spa (Colleferro, Ιταλία) αποτελεί τον βασικό κατασκευαστή του συστήματος εκτόξευσης Vega. Το Vega C έχει αναβαθμιστεί με ισχυρότερους κινητήρες Solid Rocket πρώτου και δεύτερου σταδίου και με μεγαλύτερο φέρινγκ, το οποίο αυξάνει σημαντικά τη μάζα ωφέλιμου φορτίου και τον διπλάσιο επιτρεπόμενο όγκο σε σύγκριση με το Vega. Ο εκτοξευτής ανταποκρίνεται επίσης καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες των μικρών διαστημικών σκαφών, χάρη στον βελτιωμένο διανομέα SSMS και στο AVUM+ που δίνει τη δυνατότητα για επτά επαναναφλέξεις αντί για πέντε. Το Vega C μπορεί έτσι να λειτουργήσει σε τρεις διαφορετικές τροχιές διαχωρισμού για τα πολλαπλά ωφέλιμα φορτία του εντός της ίδιας αποστολής, αντί για δυο που ίσχυε προηγουμένως με το Vega.