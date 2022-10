Η Lenovo αποκαλύπτει νέες εξυπνότερες τεχνολογικές καινοτομίες

Καινοτομίες σε όλους τους συντελεστές μορφής (form factors), υβριδική τεχνολογία για τους χώρους εργασίας και το Metaverse πρωταγωνίστησαν στην κεντρική παρουσίαση της Lenovo, στο πλαίσιο του Tech World ’22 -εστιάζοντας στην καλύτερη ζωή, την παραγωγικότερη εργασία και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη.

Η Lenovo πραγματοποίησε την ετήσια παρουσίαση τεχνολογικών καινοτομιών, με την επωνυμία Tech World, θέλοντας να μοιραστεί το όραμά της για την εξέλιξη της συνεργατικότητας μεταξύ χρηστών, χώρων και συσκευών, προσφέροντας έτσι απεριόριστες δυνατότητες τόσο σε εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο, όσο και το Metaverse. Η Lenovo αποκάλυψε νέες προτάσεις, λύσεις και αναδυόμενες καινοτομίες οι οποίες πρόκειται να καθορίσουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και αλληλοεπιδρούμε στον ψηφιακό κόσμο. Η εταιρία ανακοίνωσε επίσης το όραμά της για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ένα αξιόπιστο και συνεργατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση μίας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας.

Η Lenovo παρουσίασε μια σειρά καινοτομιών, μεταξύ των οποίων η πρώτη δημόσια παρουσίαση rollable smartphone και laptop, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης. Η ενσωμάτωση υπολογιστικών δυνατοτήτων σε rollable οθόνες προσφέρει παραγωγικότητα, διασκέδαση και συνδεσιμότητα μέσα από μια δυναμική, προσαρμοζόμενη οθόνη, αλλά σε μικρότερη συσκευή, απαντώντας έτσι σε έναν από τους βασικότερους προβληματισμούς των καταναλωτών, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα στο υβριδικό περιβάλλον εργασίας.

Παρουσιάστηκε επίσης η συναρπαστική, διαδραστική και απτή ολογραφική λύση με στόχο ένα απόλυτα πειστικό περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας από απόσταση, με την επωνυμία Cyber Spaces. Καθώς ο πολλαπλασιασμός του όγκου δεδομένων συνεχίζεται, η Lenovo παρουσίασε παράλληλα τον τρόπο που οι καινοτομίες της, βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τεχνολογία αιχμής, επιτρέπουν την ταχύτερη επεξεργασία των δεδομένων στην πηγή δημιουργίας τους, μεταμορφώνοντας έτσι τους δρόμους των πόλεων, την ιατρική ακριβείας αλλά και τις αγορές καταναλωτικών προϊόντων.

«Η τεχνολογία μεταμορφώνει το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης, μετατρέποντάς το σε ένα συνδυασμό εικονικών και απτών κόσμων, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες ψηφιακές υποδομές, που είναι αναμενόμενες και on demand ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang «Η δύναμη της καινοτομίας δεν έγκειται απλά στην ψηφιοποίηση και ενίσχυση των δυνατοτήτων όλων των βιομηχανιών, αλλά παράλληλα στο να βοηθήσει στην επίλυση των μεγαλύτερων προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ανθρωπότητα. Για το λόγο αυτό, η Lenovo προχωρά στο διπλασιασμό των επενδύσεών μας στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η εξυπνότερη τεχνολογία με σκοπό να υποστηρίξει έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο».

Στο Tech World ’22, Η Lenovo παρουσίασε:

Rollable Καινοτομίες

` Η Lenovo και η Motorola παρουσίασαν πρωτότυπα rollable smartphones και laptops, εισάγοντας μια νέα δυνητική εποχή, όπου το μοναδικό αυτό form factor θα επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερο περιεχόμενο και θα παρέχει τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον, προκειμένου να βελτιωθεί τόσο η υβριδική εργασία, όσο και η ζωή γενικότερα. Σχεδιασμένες ώστε να ανεβάζουν σε άλλο επίπεδο την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών, και την περιήγηση στο διαδίκτυο, τα νέα rollable πρωτότυπα είναι μεν μικρά, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στο μέγεθος της οθόνης, επιτρέποντας έτσι τη δυναμική του περιεχομένου να προσαρμόζεται στη συσκευή, καθώς η οθόνη διπλώνεται στη βάση του laptop και του smartphone.

Καινοτομίες για την Παραγωγικότητα

Η εφαρμογή Lenovo Freestyle επιτρέπει τον έλεγχο και τη συνεργασία ανάμεσα σε tablet και PC από παντού, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συνδέουν πανεύκολα τις συσκευές τους και να μεταμορφώνουν το tablet τους σε μια φορητή, δεύτερη οθόνη, επεκτείνοντας το χώρο εργασίας- ή σε ασύρματη οθόνη αφής για το laptop τους.

Τα Motorola edge smartphones περιλαμβάνουν την πλατφόρμα Ready For , η οποία διευρύνει τις δυνατότητες των κινητών να συνδέονται σε μεγαλύτερες οθόνες, ενώ προσφέρει μια εμπειρία παρόμοια με αυτή της χρήσης φορητού υπολογιστή, gaming επιπέδου κονσόλας, γρήγορο streaming περιεχομένου και άψογες βιντεοκλήσεις.

περιλαμβάνουν την πλατφόρμα , η οποία διευρύνει τις δυνατότητες των κινητών να συνδέονται σε μεγαλύτερες οθόνες, ενώ προσφέρει μια εμπειρία παρόμοια με αυτή της χρήσης φορητού υπολογιστή, gaming επιπέδου κονσόλας, γρήγορο streaming περιεχομένου και άψογες βιντεοκλήσεις. Η Lenovo παρουσίασε το Remote Work Enablement , το οποίο προσφέρει υλικό εξοπλισμό, λογισμικό και κορυφαίες υπηρεσίες απευθείας στους εργαζομένους, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε όσους εργάζονται απομακρυσμένα να ρυθμίζουν ταχύτατα το περιβάλλον εργασίας τους.

, το οποίο προσφέρει υλικό εξοπλισμό, λογισμικό και κορυφαίες υπηρεσίες απευθείας στους εργαζομένους, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε όσους εργάζονται απομακρυσμένα να ρυθμίζουν ταχύτατα το περιβάλλον εργασίας τους. Η Lenovo παρουσίασε επίσης ένα μελλοντικό περιβάλλον με την επωνυμία Cyber Spaces , το οποίο αντιγράφει μια απόλυτα πειστική εμπειρία συνεργασίας από κοντά, παρέχοντας μια διαδραστική, ολογραφική λύση για απομακρυσμένη επικοινωνία και συνεργασία.

, το οποίο αντιγράφει μια απόλυτα πειστική εμπειρία συνεργασίας από κοντά, παρέχοντας μια διαδραστική, ολογραφική λύση για απομακρυσμένη επικοινωνία και συνεργασία. Εκτός των παραπάνω, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν νέες εξελίξεις σε επίπεδο «εικονικών προσώπων» ή «ψηφιακών ανθρώπων», με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις κλασικές τηλεδιασκέψεις, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης, καθώς και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)

Η Lenovo παρουσίασε την Production Decision Engine , η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και big data προκειμένου να απαντήσει στα προβλήματα της ψηφιοποίησης. Μέσω του Supplier 360 εντοπίζει, αναλύει και αμβλύνει τους κινδύνους που αφορούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, βοηθώντας στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση υποθετικών σεναρίων.

, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και big data προκειμένου να απαντήσει στα προβλήματα της ψηφιοποίησης. Μέσω του εντοπίζει, αναλύει και αμβλύνει τους κινδύνους που αφορούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, βοηθώντας στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση υποθετικών σεναρίων. Η εταιρία παρουσίασε επίσης τη λύση Smart Services , η οποία προβλέπει τις επισκευαστικές ανάγκες και βελτιστοποιεί το δίκτυο ανταλλακτικών, τεχνικών και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

, η οποία προβλέπει τις επισκευαστικές ανάγκες και βελτιστοποιεί το δίκτυο ανταλλακτικών, τεχνικών και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Η Lenovo κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η λύση με την επωνυμία Virtual Classroom προσφέρει εικονικούς δασκάλους στους μαθητές, παρέχοντας εξατομικευμένα τεστ και προτάσεις.

προσφέρει εικονικούς δασκάλους στους μαθητές, παρέχοντας εξατομικευμένα τεστ και προτάσεις. Η νέα λύση απομακρυσμένης συνεργατικότητας μέσω βίντεο συνδέει τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή με ειδικούς που βρίσκονται σε απόσταση, προκειμένου να πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Το Όραμα για Μηδενικό Αποτύπωμα Άνθρακα μέχρι το 2050

H Lenovo μοιράστηκε το όραμά της για επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τα πρώτα της βήματα προς την πραγμάτωση του οράματος αυτού, μέσα από τους βραχυπρόθεσμους στόχους περιορισμού των εκπομπών μέχρι το 2030. Η Lenovo προσαρμόζει τους στόχους της για τον περιορισμό των εκπομπών στη βάση της πρωτοβουλίας Science Based Targets, τόσο για το εγγύς όσο και το απώτερο μέλλον, προκειμένου να συμβάλει στους στόχους που έθεσε η Συμφωνία του Παρισιού.

Edge και ΑΙ τεχνολογίες που Επιτρέπουν την Επεξεργασία Δεδομένων Επόμενης Γενιάς

Η Lenovo σε συνεργασία με τη VMWare ανακοίνωσαν ένα Σύμφωνo Συνεργασίας για την κατασκευή κοινών Εργαστηρίων Καινοτομίας Edge και Cloud, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα σχέδια για την ανάπτυξη από κοινού λύσεων edge, AI και multi-cloud, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου.

Η Lenovo παρουσίασε τη σειρά διακομιστών ThinkEdge -συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων SE350 και SE450- θέλοντας να δείξει το πώς οι προτάσεις αυτές αποδίδουν άριστα υπό ακραίες συνθήκες, ενώ είναι εφοδιασμένες με επεξεργαστές κορυφαίων επιδόσεων, ώστε να υποστηρίζουν απαιτητικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

-συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων SE350 και SE450- θέλοντας να δείξει το πώς οι προτάσεις αυτές αποδίδουν άριστα υπό ακραίες συνθήκες, ενώ είναι εφοδιασμένες με επεξεργαστές κορυφαίων επιδόσεων, ώστε να υποστηρίζουν απαιτητικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η Lenovo παρουσίασε επίσης την XClarity , μια ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης λογισμικού στο open cloud, η οποία απλουστεύει την ενορχήστρωση, ανάπτυξη, αυτοματοποίηση, παραμετροποίηση και υποστήριξη λύσεων ΙΤ, από το edge στο cloud. Η εταιρία παρουσίασε ακόμη την Edge Cloud Platform , η οποία επιτρέπει τη χρήση διαφόρων εφαρμογών σε κάθετες βιομηχανίες, καθώς και τη Hybrid Cloud Solution , η οποία καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής της κατασκευής, μεταφοράς, χρήσης και διαχείρισης ενός υβριδικού cloud.

, μια ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης λογισμικού στο open cloud, η οποία απλουστεύει την ενορχήστρωση, ανάπτυξη, αυτοματοποίηση, παραμετροποίηση και υποστήριξη λύσεων ΙΤ, από το edge στο cloud. Η εταιρία παρουσίασε ακόμη την , η οποία επιτρέπει τη χρήση διαφόρων εφαρμογών σε κάθετες βιομηχανίες, καθώς και τη , η οποία καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής της κατασκευής, μεταφοράς, χρήσης και διαχείρισης ενός υβριδικού cloud. Εκτός των παραπάνω, επεκτάθηκε σε περισσότερους πελάτες η υπηρεσία TruScale, ένα πλήρες, συνδρομητικό πακέτο υπηρεσιών.

Η Lenovo παρουσίασε επίσης τα ευρήματα της παγκόσμιας, πολυτομεακής έρευνας που πραγματοποίησε με τη συμμετοχή 500 επικεφαλής τεχνολογίας (CTO). Η έρευνα αποκάλυψε τις απόψεις των CTO σχετικά με το πώς το παραδοσιακό ΙΤ θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια «νέα» αρχιτεκτονική ΙΤ, στο πλαίσιο της οποίας οι συσκευές των πελατών, το edge computing, το cloud computing, τα δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη- συνεργάζονται από κοινού, προκειμένου να προσφέρουν απαντήσεις σε συνήθη προβλήματα και να παρουσιάσουν λύσεις οι οποίες προωθούν ακόμη περισσότερο την παγκόσμια ψηφιοποίηση όλων των βιομηχανιών.

Η Tech World ’22 συμπίπτει με τις εορταστικές εκδηλώσεις της Lenovo με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων δυναμικού σχεδιασμού και σχεδιαστικών καινοτομιών, όπως αποτυπώνονται μέσα από τις σειρές προϊόντων ThinkPad και ThinkSystem. Ενισχύοντας αυτή την κληρονομιά, η εταιρία παρουσίασε το ευρύτερο σύνολο επιχειρηματικών βελτιώσεων στην ιστορία της, σχεδιασμένο να επιταχύνει τον παγκόσμιο εκσυγχρονισμό του IT μέσα από τις νέες Lenovo Infrastructure Solutions V3, ενώ παράλληλα γιόρτασε την πώληση άνω των 200 εκατομμυρίων συσκευών ThinkPad. Η Lenovo εξακολουθεί να επανακαθορίζει την έννοια της καινοτομίας, καθώς μεταξύ των νέων προτάσεών της συμπεριλαμβάνεται η πρόσφατη κυκλοφορία του ThinkPad X1 Fold, της νέας γενιάς του πρώτου PC με αναδιπλούμενη οθόνη στον κόσμο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση όπου μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις σχετικά με το πώς η εξυπνότερη τεχνολογία της Lenovo προσφέρει στους ανθρώπους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, τη δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο τους προς το καλύτερο.

Στην κεντρική ομιλία του, τον Yang συνόδευαν επιχειρηματικοί ηγέτες και διευθύνοντες σύμβουλοι εταιριών με διεθνή παρουσία, μεταξύ των οποίων οι: Cristiano Amon, President and CEO of Qualcomm; Pat Gelsinger, CEO of Intel; Julie Sweet, Chair και CEO της Accenture; και επίσης οι Lisa Su, CEO of AMD, και Arvind Krishna, Chairman and CEO of IBM. Πελάτες και συνεργάτες, ανάμεσά τους οι: Stefano Domenicali, President and CEO from Formula 1® και ο Panos Panay, Executive Vice President και Chief Product Officer της Microsoft αναφέρθηκαν στο ρόλο που διαδραματίζουν οι εξυπνότερες τεχνολογίες της Lenovo στην πραγματοποίηση του έξυπνου μετασχηματισμού.

O Dr Yong Rui, Chief Technology Officer της Lenovo, αναφέρθηκε στο πώς θα αναπτύξει η Lenovo τεχνολογικές λύσεις στο Metaverse ώστε να ενισχύσει τον έξυπνο μετασχηματισμό. Ιδιαίτερα στάθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι βασικές τεχνολογίες και οι καινοτομίες της Lenovo σε επίπεδο συσκευών, διακομιστών, λογισμικού και λύσεων θα συνδέσουν τον εικονικό και τον πραγματικό κόσμο.

Στη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης, ο Luca Rossi, President Intelligent Devices Group της Lenovo παρουσίασε νέα σχέδια για το μέλλον. Από καταναλωτικές καινοτομίες που βελτιώνουν τη ζωή, μέχρι λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη συνεργατικότητα, νέες μορφές συσκευών, όπως τα πρότυπα rollable laptop και smartphone, αλλά ακόμη και τις αναδυόμενες λύσεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του Metaverse, όπως για παράδειγμα, τη λύση εικονικής πραγματικότητας που προτείνει η Lenovo με την επωνυμία ThinkReality VRX. Η Lenovo εργάζεται πάνω σε τεχνολογίες που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες των μελλοντικών γενιών, καθώς έρχονται αντιμέτωπες με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εξελισσόμενου κόσμου μας.

Ο Kirk Skaugen, President Infrastructure Solutions Group της Lenovo, παρουσίασε την εξέλιξη του computing σε όλους τους τομείς. Ο Kirk αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να αξιοποιήσουμε άμεσα τα δεδομένα όλων των βιομηχανιών, για την ανάπτυξη του έξυπνου μετασχηματισμού. Οι υποδομές που αναπτύσσει η Lenovo διευκολύνουν τον έξυπνο μετασχηματισμό, μέσα από τις προτάσεις σε επίπεδο διακομιστών, αποθηκευτικών λύσεων και υπηρεσιών. Τον Kirk συνόδευσαν ηγετικά στελέχη της VMware και του Barcelona Supercomputing Center, καθώς παρουσίαζε τους τρόπους με τους οποίους η Lenovo βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να αξιοποιήσουν τη δύναμη των διογκούμενων παγκόσμιων δεδομένων (τα οποία αναμένεται να έχουν διπλασιαστεί έως το 2025), αυξηση που ήδη καταγράφεται σε ολόκληρο το μεταβαλλόμενο τοπίο του ΙΤ.

Ο Ken Wong, Executive Vice President and President, Solutions & Services Group της Lenovo, αναφέρθηκε στους τρόπους που ο ρόλος ενός CIO έχει διευρυνθεί, καθώς ο κόσμος ψηφιοποιείται. Ο Ken υπογράμμισε επίσης την αξία των βιομηχανικών λύσεων στο Metaverse, στη σημασία των λύσεων στον ψηφιακό χώρο εργασίας και το πώς η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πληροφοριών για τους μηχανικούς μπορεί να βελτιώσει υποδομές όπως τα δημόσια δίκτυα συγκοινωνιών, σε πραγματικό χρόνο. Η Claudia Contreras, Executive Director of Lenovo’s Global Sustainability Services της Lenovo στάθηκε επίσης με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους που οι υπηρεσίες της Lenovo μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες της να επιδιώξουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή.

Η Laura Quatela, Senior Vice President and Chief Legal Officer της Lenovo, υπογράμμισε τους τρόπους με τους οποίους η Lenovo επιδιώκει την ενισχυμένη βιωσιμότητα στο σύνολο των προτεινόμενων προϊόντων της, έχοντας ως τελικό στόχο την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Εκτός από τις καινοτομίες σε επίπεδο βιώσιμων προϊόντων, η Laura παρουσίασε μια σειρά από βιώσιμες βελτιώσεις που ήδη πραγματοποιεί η Lenovo ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για παραγωγικές διαδικασίες χαμηλών εκπομπών, αλλά και την πρόθεση της Lenovo να κοινοποιεί και να δημοσιεύει την πρόοδό της, προκειμένου να υπάρξει μια αξιόπιστη, συνεργατική προσέγγιση στο ζήτημα της μείωσης των εκπομπών. Αυτές οι προσπάθειες επίτευξης της βιωσιμότητας ενισχύθηκαν περαιτέρω με την ανακοίνωση από τον Yang, κλείνοντας την ομιλία του, ότι η Lenovo δεσμεύεται στο όραμα για επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος μέχρι το 2050.

Επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της εκδήλωσης Tech World ‘22 για περισσότερες πληροφορίες.