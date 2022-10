H NOVA παρουσίασε επενδυτικό πλάνο 2 δισ. ευρώ στην έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond 4.0

Η Nova μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έδωσε ισχυρό παρών στη Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond 4.0 – «Get Future Ready», που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το κοινό ενημερώθηκε σχετικά με το πενταετές επενδυτικό πλάνο 2 δισ. Ευρώ της Nova, που αφορά μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών 10 Gigabit έως το 2027, για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για γρήγορες ταχύτητες. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα καινοτόμα προϊόντα και έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) , που η εταιρεία υλοποιεί και τα οποία θα συμβάλλουν στο ψηφιακό άλμα της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβολή της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, παρουσιάστηκε από τα στελέχη της.

Συγκεκριμένα ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Public Sector & ICT Executive Director της Nova κατά τη συμμετοχή του σε πάνελ συζήτησης με θέμα: “The digital transformation of the state: a constant struggle” ανέφερε σχετικά: «η ΝΟVA επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη υπηρεσιών ICT με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, και ταυτόχρονα εισαγάγουν έναν σύγχρονο τρόπο λειτουργίας στις πόλεις μας, συνδράμουν στη βιώσιμη ανάπτυξη τους και πρωτίστως βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ηγουμενίδης, ICT Senior Manager της Nova, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ συζήτησης με τίτλο: «Internet of Things & Multi Connected Life», τόνισε πως: «Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας βασίζεται στην εμπειρία διαχείρισης μεγάλων έργων και στην ανάπτυξη εκτεταμένων συνεργασιών», υπογραμμίζοντας ότι «η Nova διαθέτει ισχυρή και άκρως εξειδικευμένη τεχνογνωσία ICT, η οποία συμπληρώνεται και αναδεικνύεται από ένα οικοσύστημα συνεργατών. Μια γεύση από το ευρύ φάσμα εφαρμογών περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις Smart City, έργα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών, διαδραστικά μουσεία, παράδοση υγειονομικού εξοπλισμού και φαρμάκων σε απομακρυσμένα νησιά με τη χρήση τεχνολογιών IoT και drones».

H Nova, η εταιρεία που εισήγαγε πρώτη το internet, την κινητή τηλεφωνία και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα, χτίζει πάνω στις ισχυρές βάσεις καινοτομίας που διαθέτει και δίνει το παρών στην μετάβαση της Ελλάδας στη νέα ψηφιακή εποχή.