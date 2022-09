iPhone 14 και iPhone 14 Pro, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 και Apple Watch SE, και AirPods Pro 2ης γενιάς

Η Apple ανακοίνωσε στο Apple Event την κυκλοφορία των iPhone 14 και iPhone 14 Pro με κάμερες κινηματογραφικής ποιότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης ανακοίνωσε την κυκλοφορία του επαναστατικού Apple Watch Ultra, που σχεδιάστηκε για χρήση σε ακραίες συνθήκες, του νέου Apple Watch Series 8, του επανασχεδιασμένου Apple Watch SE με εξελιγμένες λειτουργίες υγείας και ασφάλειας, καθώς και των AirPods Pro 2ης γενιάς που προσφέρουν ασύλληπτη ποιότητα ήχου και αυτονομία.

Η Apple παρουσίασε τη νέα σειρά iPhone 14 Pro που ενσωματώνει Always–On οθόνη, τον πανίσχυρο επεξεργαστή A16 Bionic, τον γρηγορότερο επεξεργαστή που έχει κατασκευαστεί πότε για smartphone, καθώς και επανασχεδιασμένο σύστημα καμερών με κύρια κάμερα στα 48MP, που χάρη στην τεχνολογία του Photonic Engine προσφέρει δραστική βελτίωση των λήψεων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Παράλληλα, το iPhone 14 Pro υποστηρίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης αυτοκινητιστικού ατυχήματος ενώ η κεραμική επίστρωση και το ενισχυμένο γυαλί το καθιστούν ακόμα πιο ανθεκτικό σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max διατίθενται σε τέσσερα υπέροχα φινιρίσματα: Deep Purple, Silver, Gold και Space Black.

Τα νέα iPhone 14 και iPhone 14 Plus διαθέτουν πανέμορφη οθόνη 6,1 ιντσών και 6,7 ιντσών αντίστοιχα. Ο κομψός σχεδιασμός τους σε Midnight, Blue, Starlight, Purple και (PRODUCT) RED φινιρίσματα ξεχωρίζει. Το σύστημα διπλής κάμερας αναβαθμίστηκε και είναι ενισχυμένο με την τεχνολογία Photonic Engine, που προσφέρει εκπληκτική ποιότητα σε φωτογραφίες και βίντεο. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος επεξεργαστής A15 Bionic με GPU πέντε πυρήνων προσφέρει μοναδική ισχύ και η μπαταρία εξαιρετική αυτονομία. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ταχύτατη σύνδεση 5G και δυνατότητα ανίχνευσης αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Η σειρά iPhone 14 έχει όλα όσα χρειάζεται κάθε χρήστης και κάνει το iPhone πραγματικά απαραίτητο.

Το ολοκαίνουριο Apple Watch Ultra έχει σχεδιαστεί για τους πιο περιπετειώδεις χρήστες και για να αντέχει ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Η νέα, τολμηρή σχεδίαση και μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών έχουν σχεδιαστεί για αντοχή, εξερεύνηση και περιπέτεια. Διαθέτει μία κάσα 49mm από τιτάνιο και μπροστινό κρύσταλλο από ζαφείρι. Το προσαρμοζόμενο Action Button προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα χρήσιμων λειτουργιών. Με τη νέα λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας η αυτονομία του μπορεί να φτάσει έως τις 60 ώρες. Η πρόσοψη Wayfinder αναπτύχθηκε ειδικά για τη μεγάλη οθόνη του Apple Watch Ultra και περιλαμβάνει ενσωματωμένη πυξίδα. Το Apple Watch Ultra έρχεται μαζί με νέα λουράκια, τα οποία διασφαλίζουν αντοχή και σταθερή εφαρμογή σε κάθε περιπέτεια, ενώ προσφέρει λειτουργίες ασφάλειας, όπως η σειρήνα των 86 ντεσιμπέλ, οι οποίες διασφαλίζουν την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε κάθε τοποθεσία.

To νέο Apple Watch Series 8 προσφέρει πρωτοποριακές λειτουργίες υγείας, όπως ο καινοτομικός αισθητήρας μέτρησης της θερμοκρασίας που δίνει τη δυνατότητα για ακόμα πιο προηγμένες λειτουργίες υγείας στις γυναίκες. Επιπλέον διαθέτει Always–On οθόνη και προσφέρει έως και 36 ώρες αυτονομίας της μπαταρίας χάρη στη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το επανασχεδιασμένο Apple Watch SE προσφέρει όλη την εμπειρία ενός Apple Watch σε προσιτή τιμή και όμορφα χρώματα, ενώ και οι δύο νέες σειρές δίνουν πρόσβαση σε επαναστατικές λειτουργίες, όπως η ανίχνευση αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Σε συνδυασμό με τον ανθεκτικό τους σχεδιασμό και το λειτουργικό watchOS 9 τα νέα Apple Watch είναι ο ιδανικός σύμμαχος υγείας.

Τέλος, η Apple παρουσίασε τα AirPods Pro 2ης γενιάς με επεξεργαστή H1, έως 30 ώρες αυτονομίας με τη χρήση της θήκης φόρτισης, ασύλληπτη ποιότητα ήχου, ενισχυμένη Ενεργή Ακύρωση Θορύβου και ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην εφαρμογή.

Οι νέες σειρές προϊόντων iPhone 14 Pro, iPhone 14, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE και AirPods Pro 2ης γενιάς θα είναι σύντομα διαθέσιμες σε Ελλάδα και Κύπρο από το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών Apple της iSquare.