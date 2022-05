HRFLIX: τo μοναδικό πολυτοπικό, διαδραστικό, κομβικό & ανατρεπτικό HR Community Conference & Awards 2022

Με την καινοτόμο προσέγγιση της αναπαράστασης των θεματικών του HRM μέσω της τέχνης, το HR Community Conference & Awards 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 19 Μαΐου 2022 ταυτόχρονα στο Wyndham Grand Ηotel στην Αθήνα και στο Mediterranean Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικό του συνεδρίου «HRFLIX» -έτσι τιτλοφορούνταν η φετινή εκδήλωση- που διοργάνωσε το skywalker.gr για 6η χρονιά, ήταν η επί σκηνής ταυτόχρονη και διαδραστική παρουσίαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χιουμοριστικών θεατρικών δρωμένων σε σενάριο Ζήση Ρούμπου και σκηνοθεσία Δημήτρη Μακαλιά, με περιεχόμενο που αφορούσε τις θεματικές ενότητες του HRM οι οποίες προηγήθηκαν των αντίστοιχων ομιλιών. Οι θεματικές ενότητες υποστηρίχθηκαν με επιτυχία από εξαίρετους ηθοποιούς, οι οποίοι ήταν -κατά αλφαβητική σειρά- οι εξής: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Σταυρούλα Αραμπατζόγλου, Νάντια Δαλκυριάδου, Ελευθερία Μπενοβία, Ζήσης Ρούμπος, Δημήτρης Σπορίδης, Μυρσίνη Χρυσοχοΐδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν πάνω από 300 στελέχη ανθρώπινου δυναμικού συνολικά και στις δύο αίθουσες, οι οποίοι όμως δεν έμειναν απλοί παρατηρητές. Όπως πάντα, οι κόμβοι εμπειρίας της HR Community έκαναν τη διαφορά, με την ενθουσιώδη συμμετοχή όλων των συνέδρων που έγιναν συν-δημιουργοί στο περιεχόμενο του συνεδρίου. Οι σύνεδροι, μετά τις κεντρικές εισηγήσεις και την ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων, σχημάτισαν ομάδες. Μέσα σε αυτές τις ομάδες, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τη δική τους εμπειρία και συνέβαλαν καθοριστικά στη συναγωγή συμπερασμάτων.

Η αναγκαιότητα για αναδιαμόρφωση των μοντέλων εργασίας που θα εξυπηρετεί τις προσδοκίες εργαζομένων και εργοδοτών, για αξιολόγηση με βάση την ποιότητα της εργασίας και του αποτελέσματος του έργου, για καθοδήγηση, ενημέρωση και μεθόδευση αναφορικά με τη διαχείριση αλλαγών, για πιο διαδραστική και διαρκή digital εκπαίδευση και αποτελεσματική διακράτηση των εργαζομένων στην εποχή της μεγάλης παραίτησης ήταν μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εργασίες του HR Community Conference & Αwards 2022.

Η κα Γιάννα Μίχου, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων του skywalker.gr, έκανε αναφορά στις ανοιχτές δράσεις της HR Community και αναφέρθηκε στην ομάδα που εμπνεύστηκε το περιεχόμενο με την υποστήριξη της επιστημονικής υπεύθυνης του περιεχομένου, Μαρίας Γεωργαλά, Κοινωνιολόγου, Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Συγγραφέα.

Το συνέδριο παρουσίασαν η κα Εύα Ανδρέου, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών, skywalker.gr στην Αθήνα και η κα Αλεξία Φουκίδου, Διευθύντρια Περιφερειακής Δράσης, skywalker.gr στη Θεσσαλονίκη.

Τους σύνεδρους καλωσόρισε αρχικά ο κος Δημήτρης Φυντάνης, Business Continuity Manager, skywalker.gr, που στάθηκε στην ωφελιμότητα της τεχνολογίας στις μέρες μας μέσα από το παράδειγμα της διαδραστικότητας του συνεδρίου ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε με χαιρετισμό η κα Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που τόνισε την αξία της επικαιρότητας του συνεδρίου αλλά και τη σημαντική ενσωμάτωση της τέχνης στο περιεχόμενό του. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κος Σωτήρης Σταματίου, Group Human Resources Director, Onassis Group και Πρόεδρος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), ο οποίος, υπενθυμίζοντας την International HR Day, μίλησε για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τον ρόλο του HR αλλά και την αξία της διατήρησης των δεσμών της κοινότητας. Η ενότητα των χαιρετισμών έκλεισε με το καλωσόρισμα της κας Ίριδας Μπαλόγλου, Προέδρου του ICF Greece Charter Chapter, η οποία εκθείασε το κοινωνικό έργο του skywalker.gr αλλά και την πολύχρονη σύνδεση και συνεργασία με την ICF σε θέματα coaching.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η κα Βίλλυ Νούλη, HR Manager, Nova Packaging Hellas S.A. & Πρόεδρος του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας του ΣΔΑΔΕ, ανέφερε πως τα μέλη της κοινότητας του HR, παρά τις δυσχερείς και πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας της Covid-19, κατάφεραν να αντεπεξέλθουν δυναμικά και επιτυχώς. Επίσης, στάθηκε στην ανάγκη για την αναδιαμόρφωση των μοντέλων εργασίας.

Περνώντας στις θεματικές ενότητες και το αντίστοιχο περιεχόμενό τους, το θεατρικό δρώμενο για τη «Νέα ηθική – Νέα εργασιακή κουλτούρα», βρήκε αντίκρισμα στην ομιλία της κας Κατερίνας Τριβυζά, Διευθύντριας Εταιρικών Προγραμμάτων της Thrive Global στην Ελλάδα, η οποία στόχευσε στην ανάγκη για αποσόβηση του burnout των εργοδοτών και των εργαζομένων, δίνοντας προτεραιότητα στην αξία της επαναξιολόγησης, στην ανάπτυξη των υβριδικών δεξιοτήτων αλλά και στην επανεκτίμηση της διαχείρισης των προσδοκιών αμφότερων. Στάθηκε σε έρευνες που έχουν αποδείξει πως «το 95% των εργαζομένων σκέφτεται να αλλάξει δουλειά», κάτι που προδιαθέτει για τον ευρύτερο προβληματισμό στην αγορά εργασίας.

Στη θεματική ενότητα «Υγιεινή και Ασφάλεια», κατά την ομιλία της κας Ιωάννας Κατσίκη, HR Director, Ευρωκλινική / Euroclinic Group, τονίστηκαν η επιτακτική ανάγκη αλλά και η πραγμάτωση δράσεων ως μέτρων αντιμετώπισης αναφορικά με τη διαχείριση των περιστατικών της Covid-19 που επηρέασαν την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Recruiting: Νέες διαδικασίες», η κα Κυριακή Ταξίδου, Human Resources Manager, Tor Hotel Group, αναφέρθηκε στο ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, το online recruiting ήταν σε πολλές περιπτώσεις η μόνη επιλογή ενώ, σε κάθε περίπτωση, στις συνεντεύξεις νέου προσωπικού βοήθησαν τα τεστ δεξιοτήτων αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα.

Αναφορικά με τη θεματική «Νέα μοντέλα εργασίας», ο κος Μιχάλης Ρούσσος, HR Manager, Dust+Cream, επέμεινε στον ιδιαίτερο χειρισμό των ευπαθών ομάδων που απαιτείται κατά την εξέλιξη των εργασιακών δρωμένων.

Ως προς τη θεματική «Διαχείριση των αλλαγών», μέσω της ομιλίας της κας Ζέτας Ζιόβα, HR Director & CSR, Sfakianakis Group, έγινε αντιληπτό πως οποιαδήποτε αλλαγή διακόπτει την καθημερινή ρουτίνα οδηγεί μεν σε ανασφάλεια, όταν πραγματώνεται δε βάσει καθοδήγησης, μεθόδευσης και ενημέρωσης, αποβαίνει παραγωγική.

Στη θεματική ενότητα «Δεξιότητες των ανθρωπίνων πόρων», η κα Μαίρη Ασλανίδη, HR Manager Greece, Hemmersbach, τόνισε την αξία της ομαδικής δουλειάς και των ομαδικών στόχων για την επιτυχία, αλλά και την αναγκαιότητα σεβασμού στον διαφορετικό τρόπο χειρισμού των εκάστοτε περιπτώσεων.

Στη συνέχεια, κατά τη θεματική «Νέες διαδικασίες αξιολόγησης», ο κος Νικόλαος Κουσκουλής, HR Manager, ENDLESS EC – Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, επέμεινε στην πραγματική αξία και ωφελιμότητα της αξιολόγησης. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Η αξιολόγηση είναι ευκαιρία για ανάπτυξη και εξέλιξη. Όταν αξιολογούμαστε, δεν δεχόμαστε κριτική αλλά την ώθηση που μας λείπει για την αλλαγή».

Τέλος, η κα Πηνελόπη Παυλίδου, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης & Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στο Παράρτημα Β. Ελλάδας TÜV AUSTRIA Hellas, μέσω της θεματικής «Learning and Development», συνέστησε την αναγκαιότητα της digital εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, «ενθαρρύνεται η κουλτούρα της συνεχούς μάθησης και εξειδίκευσης, πάρα τα μειονεκτήματα που ενδεχομένως να καραδοκούν».

Ακολούθησε η παρουσίαση των κόμβων εμπειρίας, όπως διαμορφώθηκαν μέσω των απόψεων και των προβληματισμών των παρευρισκόμενων συνέδρων αναφορικά με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου και το συντονισμό της κας Γεωργίας Κωνσταντίνου, Διευθύντριας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, skywalker.gr.

Συγκεκριμένα, για τη θεματική «Νέα ηθική – Νέα εργασιακή κουλτούρα», υποστηρίχθηκε πως κάθε εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει διαφορετικές προσωπικότητες ανθρώπων και επομένως διαφορετικότητα απόψεων που, σε κάθε περίπτωση, διαμορφώνουν τη συνεργατικότητα και την επίτευξη των έργων. Οι εργασίες για τη θεματική «Υγιεινή και Ασφάλεια» επανέλαβαν τρόπους και συμπεριφορές για την προστασία της υγείας όλων μας στον εργασιακό μας χώρο. Στη συνέχεια, η θεματική «Recruiting: Νέες διαδικασίες» λειτούργησε ως υπενθύμιση για το ότι η ανάγκη κάλυψης των θέσεων εργασίας δεν πρέπει να βάζει τους εργοδότες στον πειρασμό της πρόσληψης μόνο και μόνο για την κάλυψη της θέσης. Για τη θεματική «Νέα μοντέλα εργασίας», δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει ένα play role των συνέδρων, μέσω του οποίου εκφράστηκε η επιθυμία του εργοδότη να συνεργάζεται με εργασιακά ευέλικτους ανθρώπους. Υποστηρίχτηκε το καθεστώς της τηλεργασίας. Ως προς τη θεματική «Διαχείριση των αλλαγών», υποστηρίχτηκε η αναγκαιότητά τους, όπως άλλωστε και η αναγκαιότητα για εκλεπτυσμένες και διανθισμένες «δεξιότητες των ανθρώπινων πόρων». Τέλος, στη θεματική «Νέες διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης», αναδείχτηκαν προσωπικές απόψεις για την επιτακτική ανάγκη περιορισμού του φόβου που νιώθει ο εργαζόμενος κατά την αξιολόγησή του, ενώ κατά την ενότητα «Learning & Development» κρίθηκε αναγκαία η ύπαρξη της διαδραστικότητας αλλά και της χρήσης μοντέρνων τεχνολογικά platforms για την επίτευξη των έργων χωρίς περιορισμούς.

Κατά τη συγκεφαλαίωση του συνεδρίου, η κα Κατερίνα Γκρίτζαλη, Διευθύντρια Σύνταξης stentoras.gr, ανέφερε πως, όπως στις ταινίες, έτσι και στις εργασιακές μας σχέσεις δεν εκλείπουν οι καλές και οι κακές στιγμές, τις οποίες όλοι μας καλούμαστε να διαχειριστούμε ώστε να ανταποκριθούμε στο παραγωγικό έργο, ενώ η κα Εύη Δεργιαδέ, Σύμβουλος Πωλήσεων, skywalker.gr, εκθείασε τη συνδημιουργικότητα του συνεδρίου και τη διαδραστική συμμετοχή όλων, η οποία ανέσυρε εποικοδομητικά σενάρια από την ταινιοθήκη του «HRFLIX».

Με επιτυχία στέφθηκε η τελετή απονομής των HR Community Awards 2022 την οποία παρουσίασαν η κα Χαρά Μπουραντά, Υπεύθυνη Χορηγιών, skywalker.gr, και ο κος Ανδρέας Πετρόπουλος, Event Manager, skywalker.gr.

Η επιτροπή αξιολόγησης τιμητικών διακρίσεων απαρτιζόταν κατ’ αλφαβητική σειρά από την κα Ιωάννα Λαγουμίδου, Δικηγόρο LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Διαιτητή, τον κ. Γιάννη Μπατσή, Learning & Development Partner Europe, Middle East, Eurasia & Africa, Wyndham Hotels & Resorts, την κα Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΟΠΑ και την κα Δώρα Φούντα, Κοινωνιολόγο, Coach & Mentor.

Απονεμήθηκαν:

Η τιμητική διάκριση «Skywalker» HR Community 2022 από την κα Αλεξία Φουκίδου, Διευθύντρια Περιφερειακής Δράσης skywalker.gr, στην κα Ευγενία Πετρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το ίδιο τμήμα, για τη διαχρονική συνεισφορά της στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η τιμητική διάκριση « HeRa » HRM E κπαίδευση 2022 από την κα Νάνσυ Παπαλεξανδρή , Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Epsilon College και στον κ. Γεώργιο Ιωάννου , Διευθυντή του Epsilon College.

από την κα , Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Epsilon College και στον κ. , Διευθυντή του Epsilon College. Η τιμητική διάκριση «HeRa» HRM Εργαλείο 2022 από την κα Αλεξία Φουκίδου, Διευθύντρια Περιφερειακής Δράσης, skywalker.gr, στην εταιρία Epsilon Net και στην κα Δήμητρα Καβουρίδου, HR Business Partner Oμίλου Epsilon Net.

Η τελετή έκλεισε με την απονομή των τιμητικών διακρίσεων «HeRa Κοινωνική Ευαισθησία 2020» & «HeRa Κοινωνική Ευαισθησία 2022» στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν ολοκληρωμένα στη δράση #JobDay 45+ ετών & #JobDay Προσφύγων.

Αναλυτικά οι εταιρίες που τιμήθηκαν είναι: ATOS GREECE, ΓΕΠ ΑΕ, LMW, PUBLIC GROUP, ΚΑΥΚΑΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, SSP HELLAS, TRENKWALDER, RE/MAX ELITE, RE/MAX EN OIKΩ, WORK4U, ΛΥΔΑ Α.Ε., ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – NEW VOICE, MANIFEST FACILITY MANAGEMENT, KELLER WILLIAMS COSMOS, OVB, COSMOS SPORT, NOVA REAL ESTATE, ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ, PARAMETROS GROUP, HUMAN GROUNDS, EYE FACILITY MANAGEMENT, ADAC SERVICE HELLAS SINGLE MEMBER S.A., ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, SPEAKIT, BRINK’S HELLAS, ZEUS INTERNATIONAL, AUTOHELLAS GROUP, ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ, INTERNATIONAL BLUE WAVE, DRUCKFARBEN HELLAS, GOLDAIR HANDLING, HOTELBRAIN, PREMIER CAPITAL HELLAS, ICONIC SANTORINI, H HOTELS COLLECTION, ARCHIPELAGOS HOSPITALITY WORLD, MOTODYNAMICS, INGROUP, ALUMINOX, PRIME GREEK VILLAS, ZEUS INTERNATIONAL, ELLA RESORTS, NUMO HOTELS & RESORTS, ANASTAZIA LUXURY SUITES & SPA, PEOPLE AT WORK, METLIFE – ΘΕΟΔΟΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΙΚΕ, HUMAN VALUE, HR PARTNERS, TOR HOTEL, LINK ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., AGRIS A.E., VANGELIS SUITES AND HOMES, VIPA GROUP, ΗILL INTERNATIONAL, PHILIAN HOTELS AND RESORTS.

Η διοργάνωση του HR Community Conference & Awards 2022 πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των:

Υποστηρικτές: CAREER-DESIGN, OXYZED, ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E-DAILY, E-RADIO, VORIA.GR, ORA THESS.GR, MAGDA’S NEWS, START UP.GR, STARTUPPER, BUSINESS NEWS.GR, EMEA.GR, CSRNEWS.GR, SIGMA MEDIA GROUP, ECONOMIA PUBLISHING, INFOCOM.GR, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, ECOZEN.GR, PINK.GR, LET IT BE.GR, FLOW MAGAZINE, STENT, SETTLE.GR, STENTORAS.GR