HR Community Conference & Awards 2022: έρχεται το HRFLIX την Πέμπτη 19 Μαΐου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

To HR Community Conference & Awards 2022 με τον τίτλο «HRFLIX» διοργανώνεται για 6η χρονιά από το skywalker.gr ταυτόχρονα στο Wyndham Grand Ηotel στην Αθήνα και στο Mediterranean Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022.

Νέα δεδομένα. Νέες ανάγκες. Νέα προσέγγιση. Ένα συνέδριο. Δύο σκηνές. Δύο αίθουσες. Οκτώ θεματικές. Δέκα εισηγητές. Οκτώ ηθοποιοί. Μαθαίνουμε από τα βιώματα. Αποφορτίζουμε το χθες. Προετοιμάζουμε το αύριο. Δουλεύουμε σε κόμβους εμπειρίας. Προσπερνούμε τις εξελίξεις. Απελευθερώνουμε τις δυνατότητες. Ξαναβρίσκουμε τον βηματισμό μας. Νέες ισορροπίες. Επαναπροσδιορίζουμε το αδύνατο και το δυνατό. Σε είκοσι ροτόντες. Με τη συμμετοχή όλων.

Μια καινοτόμα εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο και σίγουρα δεν θα θέλετε να χάσετε.

Φέτος τις πραγματικότητες και τις θεματικές του HRM αναπαριστά η τέχνη. Επί σκηνής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα από οκτώ θεατρικά δρώμενα, τα οποία υπογράφει ο Ζήσης Ρούμπος και σκηνοθετεί ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Με αφορμή όσα συμβαίνουν Επί σκηνής, δέκα καταξιωμένοι ομιλητές από το οικοσύστημα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού θα αποκωδικοποιήσουν όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στον εργασιακό χώρο και θα μας προσκαλέσουν να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα.

Όπως πάντα, όλα αυτά θα συζητηθούν από τους συνέδρους στους Κόμβους Eμπειρίας. Οι άνθρωποι του HR και γενικότερα τα στελέχη γίνονται ταυτόχρονα σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί και παραγωγοί που έχουν να διαχειριστούν την αλλαγή, την πολυπλοκότητα, την πρόκληση των καιρών.

Στη λήξη του συνεδρίου θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις. Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

Καλωσόρισμα / χαιρετισμοί

Φυντάνης Δημήτρης , Business Continuity Manager, skywalker.gr

, Business Continuity Manager, skywalker.gr Παπαλεξανδρή Νάνσυ , Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

, Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σταματίου Σωτήρης , Group Human Resources Director at Onassis Group και Πρόεδρος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ)

, Group Human Resources Director at Onassis Group και Πρόεδρος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) Μπαλόγλου Ίρις, Πρόεδρος του ICF Greece Charter Chapter

Εναρκτήρια ομιλία:

Απεικονίσεις των προκλήσεων στην κάμερα του HRFLIX

Νούλη Βίλλυ, HR Manager, Nova Packaging Hellas S.A. & Προέδρος του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας του ΣΔΑΔΕ

Ενότητες και δρώμενα:

Νέα ηθική – Νέα εργασιακή κουλτούρα

Δρώμενο: Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Μπενοβία Ελευθερία, Ρούμπος Ζήσης, Ψυχράμη Αντιγόνη

Ανάλυση: Τριβυζά Κατερίνα, Διευθύντρια Εταιρικών Προγραμμάτων της Thrive Global στην Ελλάδα

Υγιεινή και ασφάλεια

Δρώμενο: Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Μπενοβία Ελευθερία, Ρούμπος Ζήσης, Ψυχράμη Αντιγόνη

Ανάλυση: Κατσίκη Ιωάννα, HR Director, Ευρωκλινική / Euroclinic Group​

Recruiting: Νέες διαδικασίες

Δρώμενο: Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Αραμπατζόγλου Σταυρούλα, Ρούμπος Ζήσης, Σπορίδης Δημήτρης, Χρυσοχοΐδη Μυρσίνη

Ανάλυση: Ταξίδου Κυριακή, Human Resources Manager, Tor Hotel Group

Νέα μοντέλα εργασίας

Δρώμενο: Αραμπατζόγλου Σταυρούλα, Μπενοβία Ελευθερία, Χρυσοχοΐδη Μυρσίνη

Ανάλυση: Ρούσσος Μιχάλης, HR Manager, Dust+Cream

Διαχείριση αλλαγών

Δρώμενο: Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Ρούμπος Ζήσης, Σπορίδης Δημήτρης, Ψυχράμη Αντιγόνη

Ανάλυση: Ζιόβα Ζέτα, HR Director & CSR, Sfakianakis Group

Δεξιότητες ανθρωπίνων πόρων

Δρώμενο: Μπενοβία Ελευθερία, Σπορίδης Δημήτρης, Χρυσοχοΐδη Μυρσίνη

Ανάλυση: Ασλανίδη Μαίρη, HR Manager Greece, Hemmersbach

Νέες διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης

Δρώμενο: Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Μακαλιάς Δημήτρης, Ρούμπος Ζήσης

Ανάλυση: Κουσκουλής Νικόλαος, HR Manager, ENDLESS EC – Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ

Learning & development

Δρώμενο: Αραμπατζόγλου Σταυρούλα, Σπορίδης Δημήτρης, Χρυσοχοΐδη Μυρσίνη

Ανάλυση: Παυλίδου Πηνελόπη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης & Υπεύθυνη Εκπαίδευσης TÜV AUSTRIA Hellas

Κόμβοι εμπειρίας: «Δημιουργούμε μαζί το σενάριο της επόμενης μέρας του HRM»

Συγκεφαλαίωση: HR Community Report

Απονομή τιμητικών διακρίσεων: HR Community Awards 2022

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να επισκεφθείτε το https://www.hrcommunity.gr

Η διοργάνωση του HR Community Conference & Awards 2022 πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υποστηρικτές: CAREER-DESIDN, OXYZED, ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E-DAILY, E-RADIO, VORIA.GR, ORA THESS.GR, MAGDA’S NEWS, START UP.GR, STARTUPPER, BUSINESS NEWS.GR, EMEA.GR, CSRNEWS.GR, SIGMA MEDIA GROUP, ECONOMIA PUBLISHING, INFOCOM.GR, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, ECOZEN.GR, PINK.GR, LET IT BE.GR, FLOW MAGAZINE, STENT, SETTLE.GR, STENTORAS.GR

