MWC 2022: Με 44 συμμετοχές «κατεβαίνει» η ελληνική αποστολή στη Βαρκελώνη

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μια διευρυμένη γκάμα τομέων και έχουν αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, περιλαμβάνει η ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress 2022, το οποίο ανοίγει σήμερα τις πύλες του.

Το ελληνικό «παρών» αναμένεται να είναι εφέτος δυναμικό στο ΜWC Barcelona 2022 ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της παγκόσμιας αγοράς των ψηφιακών τεχνολογιών, το οποίο πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου 2022.

Η λίστα της ελληνικής συμμετοχής απαρτίζεται από 44 εταιρείες, οργανισμούς και φορείς, που θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες συνεργασίας και δικτύωσης, κατά τη διάρκεια του MWC Barcelona 2022. Την οργάνωση της ελληνικής αποστολής συντονίζουν ο Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του κλάδου της τεχνολογίας μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ της Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, «Η Enterprise Greece είναι εδώ για να στηρίζει συστηματικά δράσεις εξωστρέφειας ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές αλλά και να αντλήσουν κεφάλαια από το εξωτερικό. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά με ακόμα περισσότερες δράσεις προκειμένου να ενισχύσουμε την ανοδική δυναμική του κλάδου». Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ επεσήμανε ότι «η φετινή ελληνική αποστολή αποτελεί το αποτέλεσμα μίας πολύμηνης προσπάθειας με στόχο την περαιτέρω προώθηση του οικοσυστήματος καινοτομίας που έχουμε δημιουργήσει. Η έμφαση που δίνουμε στις συνέργειες έχει αρχίσει να αποδίδει όπως φαίνεται και από τη συμμετοχή φορέων και οργανισμών του οικοσυστήματος στην ελληνική αποστολή».

Χορηγοί της ελληνικής αποστολής είναι η Περιφέρεια Αττικής, η Samsung, η Uni Systems και το egg – enter•grow•go της Τράπεζας Eurobank.

Η ελληνική αποστολή έχει κεντρικό μήνυμα το «Innovation Unleashed» και οι συμμετέχοντες σε αυτήν θα αναζητήσουν διαύλους επικοινωνίας και ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρείες και φορείς από ολόκληρο τον κόσμο. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι στην ελληνική αποστολή θα συμμετάσχουν εταιρείες-μέλη του ΣΕΚΕΕ, καθώς και καινοτόμες επιχειρήσεις από θερμοκοιτίδες (incubators), επιχειρηματικούς επιταχυντές (accelerators) και clusters όπως είναι το egg, το Pleiades ΙοΤ και η ΘΕΑ, φέρνοντας πιο κοντά το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας, τις επιχειρήσεις και τους φορείς που θα βρεθούν στο ελληνικό περίπτερο με τη διεθνή αγορά τεχνολογίας.

Στους υποστηρικτές της ελληνικής αποστολής περιλαμβάνονται ακόμη η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το Elevate Greece, η 5G Ventures και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Στους συνεργάτες περιλαμβάνονται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), το Corallia και η HETIA

Υπεύθυνος επικοινωνίας και προώθησης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ecosystem partner της αποστολής είναι το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων (#ADandPRLAB) του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τo Mobile World Congress αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές εκδηλώσεις στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών και προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επιχειρήσεων, οργανισμών και στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το MWC Barcelona 2022 πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via στη Βαρκελώνη και φέτος αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 60.000 επισκέπτες. Η ελληνική παρουσία θα πλαισιωθεί με περίπτερο τόσο στο MWC Barcelona 2022, όσο και στο 4YFN.

Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε μία ευρεία γκάμα κλάδων, από τις υποδομές 5G και τη διαχείριση μηνυμάτων, μέχρι λύσεις AR/VR και fintech.

Με αλφαβητική σειρά, οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή στο MWC Barcelona 2022 και στο 4YFN είναι:

Acromove

Για την πλήρη αξιοποίηση των δικτύων 5G είναι απαραίτητος ο συνδυασμός του με το αποκαλούμενο Edge Cloud, το οποίο θα επιτρέψει τη χρήση μιας νέας γενιάς προηγμένων εφαρμογών, όπως είναι το AR/VR, τα αυτόνομα οχήματα και εφαρμογές για την Βιομηχανία 4.0, καθώς απαιτούν πολύ χαμηλό latency. Η πρώτη γενιά λύσεων Edge ήταν είτε μίνι Edge Datacenters, που όμως είχαν απαγορευτικό κόστος ανάπτυξης, είτε μεμονωμένοι Servers, που δεν προσφέρουν δυνατότητες Cloud, μια βασική απαίτηση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τα επόμενης γενιάς Content Delivery Networks. Η Acromove έχει λύσει το πρόβλημα με το AcroCloud™, μια ολοκληρωμένη λύση hardware και λογισμικού που υλοποιεί μία υποδομή edge computing στο cloud και πρόκειται να δώσει ώθηση στην υιοθέτηση των λύσεων Edge Cloud τα επόμενα χρόνια.

Allweb

Η Allweb είναι πάροχος λύσεων λογισμικού που ειδικεύεται στην ανάπτυξη portals για κρατικούς οργανισμούς, πλατφόρμες χρηματοδότησης, εφαρμογές Big Data, business analytics και IoT. Οι λύσεις της περιλαμβάνουν ένα χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών πλατφορμών και επαγγελματικών υπηρεσιών, για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των δεδομένων των πελατών της. Με τη μορφή εργαλείων διαχείρισης δεδομένων, πινάκων εργαλείων, αναφορών, βάσεων δεδομένων υψηλής ταχύτητας και συστημάτων προϋπολογισμού, η Allweb εφαρμόζει προηγμένες λύσεις, που επιτρέπουν στις εταιρείες να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η Allweb έχει παραδώσει με επιτυχία πάνω από χίλια έργα σε κυβερνητικούς φορείς και εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μεταποίησης, της υγείας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενώ έχει παράσχει λύσεις για τα τμήματα πληροφορικής, οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, πωλήσεων, μάρκετινγκ και λειτουργιών.

Apifon

Η Apifon είναι μία εταιρεία τεχνολογίας που ενδυναμώνει επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, να αναπτύσσονται, να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους και να δημιουργούν αξία για όλους, μέσω απλών, φιλικών στη χρήση πλατφορμών, που προσφέρουν υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων και αυτοματισμούς μάρκετινγκ. Μέσω της πολυκαναλικής πλατφόρμας της Apifon (Email, SMS, Viber, WhatsApp, RCS κτλ.), οι επιχειρήσεις μπορούν να διευρύνουν το κοινό τους, να δημιουργούν πολυκαναλικές και στοχευμένες καμπάνιες, να μετρούν την απόδοσή των ενεργειών τους και να υλοποιούν αυτοματισμούς μάρκετινγκ ώστε να αυξάνουν τα έσοδα τους και να βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάζουν ελκυστικές καμπάνιες και landing pages χωρίς καμία γνώση προγραμματισμού ή design, προσφέροντας έτσι λύσεις σε κάθε επιχείρηση.

ATProduct

Η πλατφόρμα ATProduct (Above The Product), είναι μια νέα υπηρεσία που έχει σκοπό να εξηγήσει στη συμπεριφορά των πελατών κατά τη διαδικασία αγοράς προϊόντων και να εξηγήσει, το τι τελικά τους οδηγεί την αγορά ενός προϊόντος από ένα κατάστημα. Σε ένα περιβάλλον που οι ανταγωνιστές προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές, αλλά οι πελάτες πολύ γρηγορότερα, οι αποφάσεις που βασίζονται σε ποιοτικά στοιχεία βγάζουν τον νικητή. Η πλατφόρμα ATProduct βοηθάει μια εταιρεία στο να έχει μια καθαρή εικόνα και άμεση υλοποίηση στις πιθανές αλλαγές στρατηγικής στο marketing, pricing καθώς και για τα κανάλια παρουσία τους.

Calpak

Η Calpak ιδρύθηκε το 1976 ως θυγατρική της BP (British Petroleum) και σύντομα έγινε η πρώτη εταιρία σε όλη την Ευρώπη που πέτυχε να διαδώσει ευρέως τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για το οικιακό ζεστό νερό χρήσης. Από το 1990 συνεχίζει την επιτυχή της πορεία ως αμιγώς ελληνική εταιρία. Μέχρι σήμερα έχει εγκαταστήσει ηλιακά συστήματα σε περισσότερα από 200.000 ελληνικά νοικοκυριά και παραμένει πρωτοπόρος στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ηλιακής ενέργειας και θερμικής αποθήκευσης. Η νέα σύγχρονη παραγωγική μονάδα, αναγνωρισμένη ως η πλέον εξελιγμένη εγχώρια βιομηχανία αναφορικά με τη εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2019, θέτοντας την παραγωγική δυνατότητα της Calpak σε νέο επίπεδο. Tο νέο εργοστάσιο της Calpak είναι το πρώτο στην Ελλάδα όπου εφαρμόζεται τεχνολογία 5G, προκειμένου να αποκτήσει smart δυνατότητες, καθώς επίσης και τεχνητή νοημοσύνη στις ρομποτικές κολλήσεις (welding machine learning)

Crowdpolicy

Πλησιάζοντας στο 10ο έτος λειτουργίας της, η Crowdpolicy έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα, αναπτύσσοντας σύνθετα πληροφοριακά συστήματα για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση (δήμους, περιφέρειες) και υπουργεία. Έχει επίσης υλοποιήσει πολυάριθμες εκδηλώσεις, εργαστήρια και διαγωνισμούς (hackathons, bootcamps, προγράμματα επιτάχυνσης κλπ.), που σχετίζονται με την προώθηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού σε διάφορους θεματικούς τομείς.

Η Crowdpolicy βασίζεται σε ανοικτές τεχνολογίες και δεδομένα, καθώς και σε διαδικασίες ανοικτής καινοτομίας, αναπτύσσοντας εφαρμογές και πλατφόρμες στους τομείς του fintech, govtech και open innovation. Αυτή η φιλοσοφία εξακολουθεί να διαπερνά τη λειτουργία της εταιρείας, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα της παραγόμενης τεχνολογίας να διατίθενται ελεύθερα, προκειμένου να δημιουργηθεί ευρύτερη προστιθέμενη αξία.

Cytech

Η Cytech είναι μια δυναμική εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων, αναπτύσσοντας εφαρμογές για κινητές συσκευές. Η Cytech αποτελεί έναν αξιόπιστο τεχνολογικό συνεργάτη για εταιρείες σε περισσότερες από 25 χώρες σε 5 ηπείρους. Προσφέρει 3 ξεχωριστές mobile business suites, που βασίζονται στο cloud, εστιάζοντας η καθεμία σε ξεχωριστό χώρο της αγοράς mobile λύσεων. Συγκεκριμένα, διαθέτει πλατφόρμα χονδρικής A2P, πλατφόρμα πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου και πλατφόρμα μάρκετινγκ για κινητές συσκευές. Και οι 3 πλατφόρμες βασίζονται στο βασικό προϊόν της, το mCore, το οποίο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου από την ομάδα της Cytech. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 και διαθέτει το πρώτο εργαλείο BI ειδικά σχεδιασμένο για τον κλάδο ανταλλαγής μηνυμάτων και πληρωμών για κινητά.

Dataverse

Η Dataverse είναι μια ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, που δραστηριοποιείται στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Παρέχει λύσεις σχεδιασμού λογισμικού και υπηρεσίες ανάπτυξης σε ευρωπαϊκές εταιρείες πληροφορικής και, ταυτόχρονα, αναπτύσσει τα δικά της καινοτόμα προϊόντα. Μερικά από τα πρόσφατα σημαντικότερα προϊόντα της περιλαμβάνουν το Docutracks, ένα λογισμικό διαχείρισης εργασιών, το Oncorecords, ένα καινοτόμο οικοσύστημα διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών, που ενδυναμώνουν τόσο τους κλινικούς ογκολόγους, όσο και τους πάσχοντες από καρκίνο να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και να εξάγουν αξία από τα αρχεία υγείας των ασθενών, καθώς και το ArtSteps, τη δική της διαδικτυακή και κινητή πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (VR), που καλωσορίζει εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο στο metaverse.

Dib-In

Το Dib-in είναι ένα καινοτόμο βραβευμένο εγχείρημα που «παιχνιδοποιεί» τη διαδικασία πώλησης. Το κάνει αυτό εφαρμόζοντας μια αντίστροφη δημοπρασία (πτώση τιμών), με τρόπο που μετατρέπει εντελώς τη δημοπρασία σε ένα παιχνίδι που είναι δίκαιο, γρήγορο, διασκεδαστικό, εύκολο να το παίξει κανείς και, το πιο σημαντικό, είναι budget agnostic. Είναι ένα παιχνίδι pay-to-play-to-earn, όπου ο νικητής ανακηρύσσεται από τη στρατηγική και την παρατήρηση, αντί για την καθαρή τύχη ή τις δαπάνες. Η ομάδα έχει κερδίσει το βραβείο καινοτομίας John and Mary Pappajohn και συμμετέχει στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνα (ΘΕΑ).

Dotsoft

Η Dotsoft είναι ένας δυναμικός ελληνικός πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και υλοποιώντας ICT έργα στην αιχμή της τεχνολογίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της εστιάζονται σε πέντε κύριους τομείς: α) την ανάπτυξη λογισμικού (ιστοσελίδων, εφαρμογών, ολοκληρωμένων συστημάτων), β) την ανάπτυξη πλατφορμών και περιεχομένου ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning), γ) τις υπηρεσίες γεωπληροφοριακών συστημάτων (GIS, SDI), δ) τις λύσεις για τη διαχείριση εφαρμογών έξυπνων πόλεων και ΙοΤ τεχνολογικών / Τηλεματικής, και ε) την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών πολιτισμού και κληρονομίας βασισμένες σε VR/AR και 3D τεχνολογίες. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια ίδρυσε και λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Λειτουργίας Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στην Ελλάδα, βασισμένο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Στους πελάτες περιλαμβάνονται κυβερνητικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί, ΔΕΚΟ και πολυεθνικές εταιρείες, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Excelon

Η Excelon είναι μια πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία για υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος (FIAT) και ψηφιακών νομισμάτων (cryptocurrencies). Προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών πληρωμών σε EUR /GBP μέσω IBAN, Mastercard, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων (crypto wallet) καθώς και δυνατότητα ανταλλαγής σε πραγματικό χρόνο κρυπτονομισμάτων με EUR/GBP και αντίστροφα. Προσφέρει μια νέα τραπεζική εμπειρία, μέσα από μια ολοκληρωμένη λύση mobile banking για ιδιώτες (https://excelon.money) και επιχειρήσεις (https://zillion.eu) που αναζητούν απλούς, οικονομικούς και ασφαλής τρόπους για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους. Χρησιμοποιώντας το Excelon App, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τρεχούμενο λογαριασμό με IBAN για να στέλνουν και να λαμβάνουν πληρωμές παγκοσμίως, να στέλνουν, αγοράζουν ή να πωλούν κρυπτονομίσματα και να χρησιμοποιούν πολλά προϊόντα DeFi.

Fasmetrics

Η Fasmetrics είναι μία εταιρεία ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρέχει λύσεις για όλα τα στάδια ανάπτυξης των δικτύου κινητών επικοινωνιών, από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού, έως την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση τους. Η ομάδα αποτελείται από άρτια ικανούς μηχανικούς που βρίσκονται στην κορυφή του χώρου τους και έχει αποδείξει την τεχνογνωσία της σε πολυάριθμες υλοποιήσεις δικτύων RAN που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες από το WiMAX και το GSM-R, έως το WCDMA και το LTE-Advanced. Η Fasmetrics δημιουργεί τεχνολογία ικανή να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα της έχουν αποδειχθεί ότι προσφέρουν σημαντική αξία στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο.

Finloup

Η Finloup είναι μια καινοτόμος μέθοδος πληρωμής Buy Now Pay Later που δίνει τη δυνατότητα σε εμπόρους να πωλούν προϊόντα και να πληρώνονται σε άτοκες δόσεις, χωρίς οι πελάτες τους να έχουν πιστωτική κάρτα ή να λαμβάνουν κάποιο δάνειο από τράπεζα. Το μόνο που χρειάζονται οι καταναλωτές είναι να διαθέτουν online banking και μία χρεωστική κάρτα. Η finloup επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που χρειάζονται τώρα και να πληρώνουν αργότερα, εξασφαλίζοντας παράλληλα αύξηση των εσόδων και περισσότερους πελάτες για τον έμπορο. Η finloup χρησιμοποιεί τo open banking για να αξιολογήσει τον καταναλωτή και να εξασφαλίσει δίκαιο και εξυπηρετούμενο δανεισμό για όλους, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ανοικτού και βιώσιμου χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος. Σημειώνεται πως ο καταναλωτής πληρώνει μηδενικούς τόκους και μηδενικά έξοδα.

HotelToolBox

Το HotelToolbox είναι μία ολοκληρωμένη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για τον ξενοδοχειακό κλάδο, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την λεπτομέρεια. Με την σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς, οι ξενοδόχοι έχουν την μοναδική ευκαιρία να επαναξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν ως τώρα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Με το HotelToolbox οι εσωτερικές λειτουργίες του ξενοδοχείου οργανώνονται απλά και πρακτικά. Αυξάνεται η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα του προσωπικού, τα λειτουργικά κόστη μειώνονται και ως αποτέλεσμα προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην εμπειρία τους. Αποτελείται από Mobile App (Android / iOS) & Web App, καθώς και Guest App για τους επισκέπτες.

[i2.d] technologies

Η [i2.d] technologies παρέχει B2B cloud υπηρεσίες που διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μειώνοντας τα κόστη και την πολυπλοκότητα για την μετάβαση των βάσεων δεδομένων τους στο cloud – με έναν πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο – μέσω του petranna™.db. Το petranna™.db, είναι μια καινοτόμα υπηρεσία διάθεσης βάσεων δεδομένων στο cloud κατάλληλα διαμορφωμένων ώστε να υποστηρίξουν ταυτόχρονα πολλαπλούς χρήστες (tenants) στην ίδια εγκατάσταση βάσης. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολλαπλά: οικονομίες κλίμακας στην χρήση πόρων cloud, συντήρησης, επενδύσεων ανάπτυξης κλπ, ελαστικότητα για οποιοδήποτε αριθμό tenants πάνω στην ίδια βάση, γρήγορο χρόνο διάθεσης υπηρεσιών και το βασικότερο, σημαντικά χαμηλότερα κόστη. Η όλη διαδικασία μετάβασης ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα με μια πλήρως αυτοματοποιημένη και ασφαλή διαδικασία χωρίς παρέμβαση στον κώδικα λογισμικού.

Icon Platforms

Η Icon Platforms είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα του loyalty, του audience engagement και του relationship management, προσφέροντας στους πελάτες της, τις τελευταίες τεχνολογίες που σχετίζονται με την προσωποποίηση, την διαχείριση behavior analytics, την χρήση μεθοδολογίας της γνωστικής νευροεπιστήμης της ανθρώπινης και κοινωνικής συμπεριφοράς και της αφήγησης (storytelling). Με την ιδιόκτητη πλατφόρμα TALOS Loyalty Software Platform κι ένα δυναμικό τμήμα R&D, η Icon Platforms προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε κορυφαίες ψηφιακές τεχνολογίες. Η Icon Platforms σχεδιάζει και αναπτύξει έργα για την δημιουργία μακροχρόνιας εμπιστοσύνης σε καταναλωτές (B2C), εργαζομένους (B2E), εμπορικούς συνεργάτες (B2B) και πολίτες (B2G) κι έχει υλοποιήσει έργα σε 33 χώρες για πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες.

Infin8

Η Infin8 είναι μια fintech εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, που δραστηριοποιείται σε 6 χώρες, υποστηρίζοντας περισσότερες από 160 τράπεζες. Παρέχει συγκέντρωση λογαριασμών, έναρξη πληρωμών και οικονομική διαχείριση. Περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες εμπιστεύονται την Infin8 για την κάλυψη των καθημερινών τραπεζικών αναγκών τους και τη διαχείριση της ρευστότητάς τους. Σύντομα θα παρέχει τη δυνατότητα διάθεσης «έξυπνων» δεδομένων σε εμπόρους και εταιρείες κοινής ωφέλειας με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών της πλατφόρμας.

ΚΕΕΑΝΟ

Η KEEANO έχει αναπτύξει τη μοναδική πλατφόρμα cloud για yachting, η οποία συνδυάζει μια ισχυρή μηχανή προτάσεων δεδομένων, έξυπνες υπηρεσίες λειτουργίας ναύλωσης και μια εξελισσόμενη κοινότητα ιστιοπλόων σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία έχει λανσάρει το Coast View συνδυάζοντας και παράγοντας περισσότερες από 800.000 φωτογραφίες με geotags (προβολές ελικοπτέρων και drone), που καλύπτουν ολόκληρη την ακτογραμμή της Μεσογείου. Μαζί με το Place Recommendation Score, το οποίο παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις στους χρήστες με βάση τις ανάγκες τους, την πρόγνωση καιρού και τα ιστορικά χαρακτηριστικά/συμπεριφορές από άλλα παρόμοια (σε διάσταση) σκάφη, οι yaghters μπορούν να εξερευνήσουν με ασφάλεια και να αναβαθμίσουν την εμπειρία τους, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό, ασφαλές και ευχάριστο ταξίδι ιστιοπλοΐας.

Kerketia

Η Kerketia είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης και την μετάβαση της στη νέα ψηφιακή εποχή και μετασχηματισμό. Παρέχει μια ολιστική προσέγγιση υποστήριξης, με εξατομικευμένες γραμματειακές και διοικητικές υπηρεσίες outsourcing και συνεχή εκπαίδευση στο υπάρχον προσωπικό. Μέσω ψηφιακών εργαλείων, ο πελάτης αναθέτει νέες εργασίες εύκολα και γρήγορα, παρακολουθεί το χρόνο επεξεργασίας, θέτει τη σειρά των ζητημάτων προτεραιότητας και έχει ένα back office για να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στόχος της Kerketia είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη ανάπτυξη.

LIKNOSS

Η LIKNOSS είναι μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στις online κρατήσεις και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημάτων και υπηρεσιών κράτησης εισιτηρίων στον κλάδο του τουρισμού, των ταξιδιών και του πολιτισμού. Η εταιρεία λειτουργεί το πιο αξιόπιστο δίκτυο ψηφιακής διασύνδεσης του ελληνικού πλοίου με την τουριστική βιομηχανία τα τελευταία 21 χρόνια και διαχειρίζεται πάνω από 26 εκατομμύρια ακτοπλοϊκά εισιτήρια ετησίως, με ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και ένα από τα πλέον προηγμένα παγκόσμια συστήματα διανομής (Global Distribution System). Η Liknoss ιδρύθηκε το 2000 με την επωνυμία FORTHCRS. Από το 2018, η Liknoss αποτελεί τον τομέα τεχνολογίας για τον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού του Ομίλου North Star. Ο Όμιλος North Star είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής όμιλος εταιρειών, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ναυτιλίας, της τεχνολογίας, της ενέργειας και των ακινήτων, εστιάζοντας και επενδύοντας στις τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτομία. Ο Όμιλος Liknoss αποτελείται από την CRS Linknoss Α.Ε., τη Liknoss ItalySrl και τη Liknoss Central Europe S.A.

Magos

Η Magos είναι μια λύση που συνδυάζει hardware (γάντια) και λογισμικό, δημιουργώντας μία κορυφαία λύση όσον αφορά στον εξοπλισμό VR. Η Magos φέρνει σ την αίσθηση αφής μέσω των δακτύλων του χρήστη σε περιβάλλοντα extended reality, όντας η μόνη που επιτρέπει ζωντανές αλληλεπιδράσεις. Αυτό είναι εφικτό χάρη στη μοναδική προσέγγιση της Magos (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα), της οποίας το θεμελιώδες στοιχείο είναι η υψηλή ακρίβεια δεδομένων και η αξιοπιστία της παρακολούθησης των δακτύλων. Η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες αεροδιαστημικής, άμυνας και υγειονομικής περίθαλψης στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Mobito Technology

Η Mobito με γραφεία στις Βρυξέλλες, την Αθήνα και το Λονδίνο δραστηριοποιείται στην αξιοποίηση δεδομένων/ mobility data για την δημιουργία ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού αστικού περιβάλλοντος. H Mobito έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων (Mobility Data Exchange Management Platform). Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων καθώς και να αξιοποιήσουν τα δικά τους δεδομένα (π.χ. αποκομίζοντας έσοδα από αυτά). Οι κατηγορίες των δεδομένων που καλύπτει η πλατφόρμα περιλαμβάνουν: δεδομένα από αυτοκίνητα (connected vehicle data), δεδομένα από έξυπνες υπηρεσίες «κινητικότητας» (mobility services data) και κλιματικά δεδομένα (weather & air quality). Στο data marketplace της Mobito συμμετέχουν ήδη κορυφαιες αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες ενοικίασης, και mobility service providers στην Ευρώπη.

Modulus

Η Modulus, με έδρα την Αθήνα, είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα των επικοινωνιών, που προσφέρει από το 2013 υπηρεσίες VoIP επόμενης γενιάς. Ούσα ηγέτης της αγοράς στην Ελλάδα, η Μodulus έχει βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους για ψηφιακό μετασχηματισμό κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών. Μεταξύ άλλων, έχει επιτρέψει την ρύθμιση συνθηκών για τηλεργασία με την ελάχιστη προσπάθεια και επενδύσεις, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το σχετικό κόστος. Χτίζοντας περαιτέρω γύρω από αυτό το οικοσύστημα, η Μodulus είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ανέπτυξε και εμπορεύεται το vPBX της: μια πλούσια σε χαρακτηριστικά, συνδρομητική λύση εικονικού τηλεφωνικού κέντρου, που αναιρεί την ανάγκη για υποδομές εσωτερικής εγκατάστασης, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εργασίας από οπουδήποτε.

Moptil

Η Moptil είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες των 3D Virtual Recreations, augmented reality (AR) και virtual reality (VR), καθώς και thw τεχνητής νοημοσύνης (AI), για να υλοποιήσει καθηλωτικές εμπειρίες που αναβιώνουν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Moptil, υπό την επίβλεψη καταξιωμένων αρχαιολόγων, έχει υλοποιήσει αναπαραστάσεις μιας σειράς αρχαιολογικών χώρων σε περιβάλλον VR για κινητές συσκευές. Οι πελάτες της Moptil είναι τουριστικές επιχειρήσεις και πολιτιστικοί οργανισμοί. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει δεκάδες έργα VR και AR στον χώρο του πολιτισμού. Η Moptil είναι μέλος του egg της Eurobank.

mSensis

Η mSensis ιδρύθηκε το 2007 και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που εξυπηρετεί κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους τομείς στην Ευρώπη. Η εταιρεία είναι πάροχος λογισμικού και system provider, εστιάζοντας στις τεχνολογίες επόμενης γενιάς. Διαθέτοντας κορυφαία τεχνογνωσία και know-how, καταφέρνει να προσφέρει διαφοροποιημένες υπηρεσίες, παρέχοντας στους πελάτες της λύσεις υψηλής ποιότητας. Το IMA-HUB επικεντρώνεται κυρίως στην αλληλεπίδραση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και της διαλειτουργικότητας και έχει ως στόχο να παράγει υποδομές και καινοτόμα εργαλεία για την υποστήριξη της εξέλιξής τους.

Narratologies

Το Narratologies έχει υλοποιήσει μια καινοτόμα εφαρμογή για κινητές εφαρμογές και μία πλατφόρμα CMS που προσφέρει υβριδικές εμπειρίες πολιτιστικής ανακάλυψης, με τη μορφή παιχνιδιών πόλης. Το gamification συνδυάζεται με τεχνολογία πληροφοριών τοποθεσίας και χαρακτηριστικά επαυξημένης πραγματικότητας, για να περιηγηθούν οι ταξιδιώτες στα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθούν αλλά και στα «κρυμμένα πετράδια» της πόλης όπου κερδίζουν εκπτώσεις και δώρα. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης διαφημιστικές υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας και ένα πρόγραμμα gamified loyalty για τις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να συνδεθούν απευθείας με τον επισκέπτη και να αυξήσουν την κίνηση και τις πωλήσεις τους. Στόχος της είναι να προσφέρει στους ξεναγούς και τις τοπικές επιχειρήσεις μια πλατφόρμα για να ψηφιοποιήσουν τις περιηγήσεις τους και να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Επίσης, αναπτύσσει συνεχώς τη βάση δεδομένων κινητικότητας και συμπεριφοράς, αποκτώντας πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ταξιδιώτη στο Διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης. Επιπλέον, επιδιώκει να προσφέρει στους ταξιδιώτες υπηρεσίες προσωποποιημένου περιεχομένου, χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους ML, και στους επιχειρηματικούς της συνεργάτες να παρέχει εξειδικευμένα δεδομένα και προγνώσεις.

NousPratIT

Η NousPratIT είναι μια δυναμική νεοσύστατη εταιρεία που εστιάζει σε λύσεις ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφορικής. Δημιουργεί πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών cloud και mobile, στηριγμένη σε όλα τα σύγχρονα εργαλεία της Microsoft, για να προσφέρει στην αγορά τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες cloud και mobile computing. Υλοποιεί κάθετες λύσεις όπως το asset Management και το work order management. Έχει υλοποιήσει σύγχρονα και ευέλικτα UI στις εφαρμογές (mobile και web) έτσι ώστε να μπορούν οι τεχνικοί συντηρήσεων και εγκαταστάσεων που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία να μπορούν πολύ εύκολα με λίγες κινήσεις να κάνουν αποτελεσματική και χωρίς λάθη καταγραφή και παρακολούθηση συντήρησης κρίσιμων και σημαντικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. Γίνεται χρήση τεχνολογιών ΙοΤ, AR και machine learning στην πλατφόρμα (π.χ. Asset Management AR, QR, ML) και υπάρχει πλήρης δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές τρίτων. Η τεχνογνωσία που διαθέτει η ομάδα σε συνδυασμό με τη χρήση τελευταίων τεχνολογιών την καθιστά ένα πολύτιμο μέλος του cluster καινοτομίας Pleiades IοT.

Optechain

Η Optechain ειδικεύεται σε λύσεις cloud, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις λογισμικού B2B υψηλής αξίας.

Orfium

Η Orfium είναι μια βραβευμένη εταιρεία ανάπτυξης κορυφαίων λύσεων τεχνολογίας που αντιμετωπίζουν τα πιο σύνθετα προβλήματα της βιομηχανίας ψυχαγωγίας σχετικά με τη μουσική, το περιεχόμενο και τη διαχείριση δικαιωμάτων. Στόχος της είναι η δημιουργία λογισμικού που ενισχύει την εμπορική αξία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι λύσεις της αναπτύσσονται από εξειδικευμένα στελέχη, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και υποστηρίζονται από αποδεδειγμένα μοντέλα AI/ML με κορυφαίο ιστορικό αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Palo Services

Η PaloServices είναι μια εταιρεία deep tech, που προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης μάρκετινγκ και επικοινωνίας στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της Natural Language Technology. Το όραμα της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως ηγέτης στον τομέα των καινοτόμων και επαναστατικών υπηρεσιών ανάλυσης στο Διαδίκτυο με υψηλή προστιθέμενη αξία, παγκοσμίως. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, machine & deep learning και τεχνολογία αιχμής όσον αφορά στην αναγνώριση γλωσσών, για να παρέχει καινοτόμους τρόπους παρακολούθησης και ανάλυσης διαδικτυακών ειδήσεων και περιεχομένου social media σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα δραστηριοποιείται σε μία περιοχή με πληθυσμό 120 εκατ. πολιτών, στη Νότια Ευρώπη. Η εταιρεία υποστηρίζεται από τον «επιταχυντή» InvestHorizon της ΕΕ.

ParkingStream

Η ParkingStream είναι μια startup που διαμορφώνει τη στάθμευση του μέλλοντος, όπου όλες οι επίπονες και αναποτελεσματικές χειρωνακτικές εργασίες του σήμερα θα αυτοματοποιηθούν πλήρως. Η λύση, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καταγράφει το χρόνο που κάθε όχημα βρίσκεται σταθμευμένο στο δρόμο με τη χρήση καμερών ALPR που ελέγχουν τις γωνίες ενός κέντρου της πόλης. Ο χρόνος στάθμευσης υπολογίζεται αυτόματα και η χρέωση γίνεται είτε μέσω του αυτόματου συστήματος πληρωμών της ParkingStream είτε μέσω άλλων συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Pleiades IoT

Το cluster καινοτομίας Pleiades IoT δημιουργήθηκε το 2019, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δυναμικού ελληνικού οικοσυστήματος IoT και επιταχύνοντας την υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ελλάδα. Τα μέλη του περιλαμβάνουν σημαντικούς Έλληνες «παίκτες» της αγοράς του IoT –μεγάλες εταιρείες, επιτυχημένες ΜΜΕ και δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις–, καθώς και ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ενώσεις και εκπροσώπους των τελικών χρηστών. Για λογαριασμό των μελών του cluster, προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της έρευνας και της καινοτομίας στο IoT και το edge computing και άλλες συγκλίνουσες τεχνολογίες σε ολόκληρη την ψηφιακή αλυσίδα αξίας για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Το Pleiades IoT επικεντρώνεται στις τεχνολογίες Internet of Things για την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, την αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή, την ενίσχυση της ευημερίας και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως συσκευές παρακολούθησης εφαρμογών και παρακολούθησης δραστηριοτήτων. Φέρνει κοντά ακαδημαϊκό χώρο, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, εργαστήρια RDI, κέντρα κατάρτισης και πόρων, όλοι εμπλεκόμενοι στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών IoT. Στόχος του είναι να συνθέσει νέες υπηρεσίες, να ανανεώσει υπάρχουσες επιχειρήσεις και να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.

Probotek

Η Probotek είναι ένας καινοτόμος ηγέτης στον τομέα του Διαδικτύου των drones και χτίζει ένα οικοσύστημα λύσεων για τις επιχειρήσεις.

Radefy

Η Radefy έχει δημιουργήσει μια πλήρως αυτοματοποιημένη, εξ αποστάσεως πλατφόρμα διαχείρισης και πρόσβασης., η οποία επιλύει τρία θεμελιώδη προβλήματα που εμποδίζουν τα ξενοδοχεία (έως 3*) και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (STRs) να ελέγχουν αποτελεσματικά το λειτουργικό τους κόστος και να δημιουργούν νέες ροές εσόδων. Η λύση που βασίζεται στο cloud, επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να aυτοματοποιούν τη διαδικασία check in και ολοκλήρωσης αγοράς των επισκεπτών τους, συνδέοντας το Radefy με το PMS ή το Channel Manager, εξαλείφει το κόστος check in και check out, μειώνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας έως -25%, διαχειρίζεται εξ αποστάσεως όλα τα ενοικιαζόμενα ακίνητά μίας επιχείρησης από οπουδήποτε στον κόσμο. Και δημιουργεί νέες πηγές εσόδων από υπηρεσίες digital concierge.

Regate

Η Regate ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility). Οι λύσεις της Regate βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των στελεχών τους στο πεδίο, να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και να βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένη και άμεση πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα από οπουδήποτε, μέσω φορητών συσκευών.

Run4More

Το Run4More είναι μια εφαρμογή για κινητά που παρακινεί και ανταμείβει τους χρήστες της με πόντους για τη σωματική τους δραστηριότητα. Αυτοί οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν στους συνεργάτες της εταιρείας για εκπτώσεις και επιβραβεύσεις. Δεν πρόκειται απλά για ακόμη μια εφαρμογή φυσικής κατάστασης, η οποία επικεντρώνεται μόνο σε εκείνους που ήδη ασκούνται. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα σε ολόκληρο τον πληθυσμό ώστε να υιοθετήσει έναν σωματικά πιο ενεργό τρόπο ζωής, προσθέτοντας άσκηση στην καθημερινή του δραστηριότητα. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της σωματικής άσκησης, η εταιρεία θέλει να φέρει πιο κοντά τους χρήστες και τις συνεργαζόμενες εταιρείες στην ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη ενός υγιέστερου και βιώσιμου τρόπου ζωής.

Sammy

Η Sammy είναι μια εξελιγμένη, σύγχρονη και εύχρηστη πλατφόρμα, που βασίζεται σε μία cloud ΙoT πλατφόρμα και υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαφάνεια και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας των μαρινών και των τουριστικών λιμένων, παρέχοντας ανάλυση δεδομένων, οπτικοποίηση και υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ομίλου Τουρισμού & Πολιτισμού ψηφιακών τεχνολογιών, έχει διακριθεί ως ένας από τους κορυφαίους καινοτόμους στο Blue Invest 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει επιλεγεί ως μία από τις 55 παγκόσμιες καινοτόμες λύσεις για έξυπνες και βιώσιμες μαρίνες (Μονακό 2021). Η Sammy παρέχει σήμερα υπηρεσίες σε περισσότερες από 30 μαρίνες και τουριστικά λιμάνια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Sigfox

Η Sigfox ειδικεύεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), συνδέοντας τον φυσικό κόσμο με το ψηφιακό σύμπαν και τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας ενέργειας.

Tekmon

Η Tekmon είναι ένας πάροχος εταιρικού λογισμικού με έδρα την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πλατφόρμα της Tekmon επιτρέπει τη no-code ψηφιοποίηση διαδικασιών από τους χρήστες σε τομείς όπως της τεχνικής συντήρησης, του ποιοτικού ελέγχου, της παρακολούθησης της παραγωγής, της διαχείριση assets, της εκπαίδευσης των εργαζομένων και της διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών. Την Tekmon εμπιστεύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ενδεικτικά τις μεταφορές, τις κατασκευές, το commercial real estate, τα logistics και τη μεταποίηση.

Tetragon

Από το 1999, η Tetragon έχει να επιδείξει επιτυχημένες συνεργασίες και έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου OCTANORM (Εταίρος OSPI), του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Επιστημονικών Κέντρων και Μουσείων ECSITE και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015. Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι μέλη του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων). Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικές μελέτες, μουσειολογικές και μουσειογραφικές μελέτες, μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, διαχείριση υποδομών συλλογής για το περιβάλλον, οπτική επικοινωνία, σχεδιασμό εμπειριών, οπτικοακουστικές παραγωγές, διαδραστικές εφαρμογές, κατασκευή πολιτιστικών χώρων, κατασκευή χώρων προβολής και συμβουλευτικές υπηρεσίες μετά την πώληση.

Uni Systems

Η Uni Systems είναι ένας στρατηγικός εταίρος όσον αφορά τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα στην Ευρώπη, και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας από το 1964. Σήμερα η εταιρεία επενδύει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή της προοπτική και έχει να επιδείξει ένα μεγάλο ιστορικό πετυχημένων υλοποιήσεων σύνθετων και κρίσιμων έργων πληροφορικής σε περισσότερες από 25 χώρες, μέσω των θυγατρικών της στο Βέλγιο, τη Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, την Ιταλία και την Ισπανία.

Wine Cat

Η Wine Cat ειναι μια εταιρεία συμβούλων κρασιού, αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών sommeliers και συμβούλων marketing με πολυετή εμπειρία στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Δημιουργεί εμπειρίες φαγητού και κρασιού, προωθεί ελληνικά boutique οινοποιεία και διοργανώνει οινικά εκπαιδευτικά μαθήματα. Έχοντας διακρίνει την ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση στο κρασί, δημιουργεί ένα εργαλείο για τους πελάτες B2B, B2C, B2B2B, μια ηλεκτρονική εφαρμογή «Virtual Sommelier», η οποία μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση της λίστας του κρασιού και του φαγητού στο εστιατόριο, καθοδηγεί τον καταναλωτή στην επιλογή του κρασιού, προτείνει ταιριάσματα με το φαγητό (wine pairing), ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα εργαλείο μέσα από το οποίο ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες οινικού περιεχομένου χτίζοντας το προσωπικό οινικό προφίλ με βάση τις προτιμήσεις του. Επιπλέον στους οινοπαραγωγούς δίνει τη δυνατότητα για άμεση επικοινωνία με τον τελικό καταναλωτή όπως και δυνατότητα απευθείας πώλησης σε αυτούς. Μέσα από τον ενσωματωμένο μεταφραστή ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να μεταφράζει στη μητρική του γλώσσα όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής ώστε ελληνικά οινοποιεία, γηγενείς ελληνικές ποικιλίες, ελληνικά οινικά «διαμάντια» να γίνονται ευρέως γνωστά στον ξένο επισκέπτη μας, προσφέροντας μια αξέχαστη οινογαστρονομική εμπειρία.

Yodiwo

Η Yodiwo καινοτομεί στον χώρο των Smart Facilities, Smart Cities και Smart Retail, ανοίγοντας τον δρόμο προς μια νέα τεχνολογική εποχή, προσφέροντας βιώσιμες και επεκτάσιμες λύσεις για ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση φυσικών χώρων. Μέσα από πρωτοποριακές λύσεις και αξιοποιώντας την τεχνολογία του Internet of Things και της τεχνητής νοημοσύνης, οι λύσεις της συμβάλλουν στη μείωση του κόστους διαχείρισης και λειτουργίας οποιουδήποτε φυσικού χώρου, από εμπορικά και βιομηχανικά κτήρια, έως και μια ολόκληρη πόλη.

Ζαριφόπουλος

Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. είναι μία κορυφαία εταιρεία σε προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλείας, πυρασφάλειας και διαχείρισης ενέργειας που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό.