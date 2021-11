COSMOTE Neo – Η νέα εποχή στην ψηφιακή κινητή: Συνέντευξη με τον κ. Νίκο Φρέρη, Youth & Core Mobile Product Marketing Director Ομίλου ΟΤΕ

Ένα νέο, καινοτόμο προϊόν, που αλλάζει τα δεδομένα στην κινητή τηλεφωνία στη χώρα μας, παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες η COSMOTE, φέρνοντας για πρώτη φορά στο προσκήνιο τόσο έντονα την έννοια της “digital κινητής“. Η COSMOTE που ως γνωστόν έχει συνδέσει το όνομα της με την πρωτοπορία, δημιουργώντας την πρώτη εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά ψηφιακή κινητή στην Ελλάδα, χωρίς δεσμεύσεις, με απόλυτη ελευθερία και ευελιξία. Το COSMOTE Neo, όπως ονομάζεται το νέο αυτό προϊόν προσφέρει νέες συναρπαστικές δυνατότητες στην digital γενιά που της αρέσει να πρωταγωνιστεί. Πλέον, ένα πρόγραμμα κινητής μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες, στα θέλω και στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε χρήστη, έχοντας τη δυνατότητα να το αλλάζει κάθε μήνα, να το διακόψει, αλλά και να το ενεργοποιήσει ξανά ανά πάσα στιγμή. Μέσω της εξαιρετικά εύχρηστης mobile εφαρμογής της COSMOTE, του My COSMOTE App, οι συνδρομητές μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα και απλά το δικό τους πλάνο, όπως ακριβώς το έχουν ονειρευτεί! Αναφορικά με τις δυνατότητες του COSMOTE Neo, συνομιλήσαμε με τον κ. Νίκο Φρέρη, Youth & Core Mobile Product Marketing Director του Ομίλου ΟΤΕ, o οποίος είχε την ευγενική καλοσύνη να μας καθοδηγήσει καλύτερα στα μονοπάτια της “digital κινητής”.

D.L: K. Φρέρη, πείτε μας λίγα λόγια για την νέα ψηφιακή κινητή, COCMOTE Νeo, που λανσάρατε πρόσφατα;

Το COSMOTE Neo ανατρέπει τα δεδομένα στην κινητή τηλεφωνία στη χώρα μας. Φτιάξαμε ένα πρωτοποριακό, νέο προϊόν, μια 100% digital κινητή, που ζει αποκλειστικά στα Smartphones των συνδρομητών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα κινητή, που δεν είναι καρτοκινητό, αλλά ούτε και συμβόλαιο. Είναι απλό, οικονομικό, ευέλικτο, δεν έχει δεσμεύσεις και προσφέρει πολλά data στον χρήστη. Όλα γίνονται ψηφιακά, αποκλειστικά μέσα από το My COSMOTE App, από την απόκτησή του και τη διαχείριση των πακέτων, μέχρι την εξυπηρέτηση.

Το COSMOTE Neo προσφέρει απόλυτη ευελιξία, γιατί ο καταναλωτής μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα το πρόγραμμά του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Να βάζει περισσότερα data τον ένα μήνα, λιγότερα τον επόμενο, να βγάζει λεπτά ομιλίας και να προσθέτει SMS. Επιπλέον, είναι εντελώς αδέσμευτο. Μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί ο συνδρομητής, χωρίς καμία χρέωση. Και στη συνέχεια, μπορεί να το ενεργοποιήσει ξανά οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.

D.L: Ποιο είναι το προφίλ των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν το COSMOTE Neo και ποια τα οφέλη για αυτούς σε σχέση με την καρτοκινητή ή τα παραδοσιακά συμβόλαια κινητής;

Με το COSMOTE Neo απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που χρειάζονται στη ζωή τους ευελιξία, ελευθερία και απλότητα. Απευθυνόμαστε κυρίως σε ανθρώπους δυναμικούς, γύρω στα 25 με 35, που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ξέρουν να κάνουν τα πάντα από το κινητό τους. Είναι μια πρόταση ειδικά σχεδιασμένη για τους νέους, που το καρτοκινητό δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες τους και δεν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε κάποιο συμβόλαιο. Επίσης, είναι συνέχεια online και χρησιμοποιούν πολλά data. Θέλουν να έχουν έλεγχο στο τι πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν δεσμεύσεις. Είναι οι νέοι που αφήνουν σιγά σιγά τη φοιτητική τους ιδιότητα και κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Μπορούν να πληρώνουν μόνοι τους, αλλά δεν μπορούν να ξοδεύουν πολλά. Και τέλος, τα θέλουν όλα εύκολα και απλά. Είναι ουσιαστικά σχεδιασμένο για τους “digital savvy” που ζουν, συνδιαλέγονται και ψυχαγωγούνται ψηφιακά.

D.L: Μπορείτε να μας προσδιορίσετε τί εννοείτε με τον όρο «100% digital κινητή»;

Το COSMOTE Neo είναι μια πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην κινητή τηλεφωνία. Κι αυτό γιατί είναι η μόνη κινητή όπου όλα γίνονται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά ψηφιακά. Πώς; Αποκλειστικά, μέσα από το My COSMOTE App. Η απόκτηση γίνεται μέσα από το app. Η ταυτοποίηση του συνδρομητή γίνεται μέσα από το app. Η διαμόρφωση και οι αλλαγές στο πρόγραμμα, η πληρωμή, ακόμα και η εξυπηρέτηση γίνονται μέσα από το app. Με απλά λόγια, είναι η πρώτη κινητή που ζει αποκλειστικά στα Smartphones των συνδρομητών μέσα στο My COSMOTE App. Όπως ακριβώς ταιριάζει στον άνθρωπο της ψηφιακής εποχής.

D.L: Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές που έχει στα χέρια του ο καταναλωτής για να φτιάξει το πρόγραμμα του σύμφωνα με τις ανάγκες του;

Το COSMOTE Neo έχει πολύ απλή λογική. Ο συνδρομητής μπορεί εύκολα να φτιάξει το συνδυασμό που του ταιριάζει για τον μήνα του, επιλέγοντας από 2 πακέτα ομιλίας, είτε 400’ είτε 700’, και 2 πακέτα data, των 5GB ή 10GB. Η τιμή των συνδυασμών κυμαίνεται από 20 έως 30€ το μήνα. Αν χρειαστεί περισσότερα data ή λεπτά ομιλίας κατά τη διάρκεια του μήνα, πάλι μέσα από το app μπορεί, όποια στιγμή θέλει, να αγοράσει επιπλέον πακέτα, μόνο με 5€. Επίσης, στο COSMOTE Neo ο συνδρομητής δεν θα έχει ποτέ εκπλήξεις στο τι θα πληρώνει. Ξέρει, για παράδειγμα, ότι επιλέγει ένα συνδυασμό των 20€ και αυτό θα πληρώνει σταθερά στην αρχή κάθε μήνα, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που έχει δηλώσει στο My COSMOTE App.

Αξίζει να αναφέρω πως το λανσάρισμα του COSMOTE Neo συνοδεύεται από μία μεγάλη προσφορά γνωριμίας. Κάθε νέος συνδρομητής λαμβάνει αυτόματα δώρο 100 GB για 1 ολόκληρο χρόνο. Και όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στο πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στη χώρα. Στο δίκτυο μας, που προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας και mobile Internet.

D.L: Ποιες ήταν οι ανάγκες των καταναλωτών που οδήγησαν στη δημιουργία του COSMOTE Neo;

To COSMOTE Neo είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που το σχεδιάσαμε ειδικά για τις ανάγκες του ανθρώπου της ψηφιακής εποχής. Σήμερα όλα γύρω μας αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, το περιβάλλον, οι συμπεριφορές μας, η κοινωνία. Αλλάζουν όμως και οι άνθρωποι, οι ανάγκες τους. O άνθρωπος σήμερα τα θέλει όλα εύκολα, γρήγορα και ψηφιακά. Θέλει να είναι always connected με υψηλές ταχύτητες. Θέλει περισσότερα data. Αυτό το είδαμε και σε ποιοτικές έρευνες που τρέξαμε εσωτερικά. Είδαμε ότι οι πελάτες μας θέλουν να νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια ότι δεν θα ξεμείνουν από χρόνο ομιλίας και GB ή ότι δεν θα χρεώνονται μεγάλα ποσά αν ξεπεράσουν το πρόγραμμά τους. Θέλουν ευελιξία και ελευθερία να μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι πως θα προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, με βάση τις ανάγκες τους. Αναζητούν λύσεις που να είναι value for money. Απ’ την άλλη, οι πελάτες μας είπαν ότι δεν θέλουν δεσμεύσεις. Και όλα αυτά να γίνονται εύκολα και απλά, ιδανικά μέσα από το κινητό τους.

D.L: Θεωρείτε ότι στο μέλλον λύσεις όπως το COSMOTE Neo, θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα υφιστάμενα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας;

To COSMOTE Neo είναι μια καινούργια φιλοσοφία κινητής που σήμερα απευθύνεται στη digital savvy γενιά. Το συγκεκριμένο κοινό είναι πιο έτοιμο να αποδεχτεί τέτοιες λύσεις. Τα συμβόλαια έχουν άλλη λογική. Προσφέρουν άφθονα ή και απεριόριστα λεπτά ομιλίας και data, σιγουριά και ασφάλεια, συνοδεύονται από επιδότηση συσκευής και γενικά μπορείς να επιλέξεις μέσα από ένα πλήθος προγραμμάτων εκείνο που σου ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σου, γι’ αυτό και το προτιμάει πολύς κόσμος σήμερα. Αν στο μέλλον αυτό αλλάξει, ο χρόνος θα το δείξει. Πάντως είναι στις προθέσεις μας αργότερα να επεκτείνουμε τη λογική του COSMOTE Neo και σε άλλα προϊόντα μας. Προς το παρόν, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, βλέπουμε ήδη πολύ θετική ανταπόκριση από το κοινό και ιδιαίτερα από το κοινό της καρτοκινητής, κάτι το οποίο μας κάνει πολύ αισιόδοξους.