Η Pylones Hellas ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη για το 2021

Η Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου – με μακρά παρουσία 24 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης – αναδείχθηκε ως μια από τις κορυφαίες 150 εταιρείες στην Ευρώπη (Best Workplaces in Europe), για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον που παρέχει στους εργαζομένους της σύμφωνα με το Great Place to Work!

Η επιτυχία αυτή γίνεται ακόμη πιο σημαντική αφού η Pylones Hellas ξεχώρισε με τη πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το καινοτόμο εργασιακό μοντέλο που εφαρμόζει, ανάμεσα σε περισσότερες από 1500 εταιρείες από 36 χώρες, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται στις 25 καλύτερες, στην κατηγορία «των εταιρειών με 20 έως 49» εργαζομένους (Small Best Workplaces in Europe).

Η Pylones Hellas είναι o μοναδικός IT Systems Integrator & Cybersecurity Integrator φέτος στην Ελλάδα, που βραβεύεται για το πρότυπο εργασιακό του περιβάλλον ως Best Workplaces in Europe. Η φετινή Ευρωπαϊκή λίστα Best Workplaces 2021, περιλαμβάνει τις 150 καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες και αποτελείται από 25 πολυεθνικές εταιρείες, 25 μικρές εταιρείες με 20-49 εργαζόμενους, 50 μεσαίες με 50-499 εργαζόμενους και 50 μεγάλες με περισσότερους από 500 εργαζόμενους.

Το μοντέλο της διαρκής εκπαίδευσης και η επιβράβευση των εργαζομένων που εφαρμόζει καθώς και η ολοκληρωτική εμπειρία εργασίας που προσφέρει χωρίς εξαιρέσεις προς όλους τους εργαζομένους, την έκαναν να ξεχωρίσει στα φετινά βραβεία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά φέτος, με το αντίκτυπο του covid-19, η εταιρεία έφερε τόσο το physical όσο και το mental well-being στο προσκήνιο των δραστηριοτήτων των εργαζομένων.

Για να αναδειχθεί μια εταιρεία ανάμεσα στα Best Workplaces in Europe θα πρέπει πρώτα να έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work και να έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα Best Workplaces στην Ελλάδα. Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε εμπιστευτικά δεδομένα έρευνας που αξιολογούν τις εμπειρίες των εργαζομένων επικεντρώνοντας σε τομείς όπως είναι η εμπιστοσύνη, η καινοτομία, οι αξίες της εταιρείας και το μοντέλο ηγεσίας που εφαρμόζουν.

«Χωρίς τους ανθρώπους μας δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα από όλα αυτά. Παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις που μας επέβαλε η πανδημία, καταφέραμε όχι μόνο να διασφαλίσουμε το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας αλλά κυρίως να διαφυλάξουμε την ευημερία όλων των μελών μας ανεξαιρέτως. Είναι τρομερή η χαρά αλλά και η ευθύνη που ακολουθεί αυτή την διεθνή διάκριση – αναγνώριση που λάβαμε ως μια από τις καλύτερες εταιρείες για να εργαστεί κάποιος στην Ευρώπη! Το γεγονός ότι αποτελούμε τη μοναδική εταιρεία( ΙT Systems & CyberSecurity Integrator) στο τομέα ειδίκευση μας από την Ελλάδα, καθώς και τη πρώτη που καταφέρνει ένα τέτοιο επίτευγμα κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή αυτή τη διάκριση! Με πυξίδα τις αξίες μας καταφέραμε να περάσουμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς χωρίς πολύ μεγάλο αντίκτυπο για την επιχείρησή μας και αυτό δεν το οφείλουμε πουθενά αλλού παρα μόνο σε όλους στους ανθρώπους μας…τους Pylonees!», δήλωσε ο κ. Εμμανουήλ Νέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Pylones Hellas .

H κα. Νέλλη Δεδεμάδη, HR Manager της Pylones Hellas, αναφερόμενη στην διάκριση, τόνισε ότι «Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που λαμβάνουμε από τους εργαζόμενους μας, αφού αποτελούν και τη κινητήριο δύναμη μας! Ή δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται το ίδιο και κάθε φωνή ακούγεται είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ως εταιρεία. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η Pylones Hellas θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς για το πώς πρέπει να διαμορφώνεται ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο σέβεται και στηρίζει τους εργαζομένους του, δίνοντάς τους τρόπους να γίνονται όλο και καλύτεροι. Ευχαριστούμε από καρδιάς και τους 45 Pylonees, οι οποίοι μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, χαρίζοντας στην Pylones Hellas ακόμη μια υπερήφανη στιγμή στην ιστορία της».