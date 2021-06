Office Line: ο απόλυτος enabler των τεχνολογιών που υποστηρίζουν υβριδικά μοντέλα εργασίας

Η Office Line, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, πιστοποιήθηκε από τη Microsoft με Calling for Microsoft Teams Advanced Specialization. Πρόκειται για την τρίτη υψηλότερου επιπέδου πιστοποίηση που αποκτά η εταιρεία από τη Microsoft τον τελευταίο χρόνο -προηγήθηκαν τα Advanced Specialization για Windows και SQL Server Migration to Azure και Advanced Specialization για Windows Virtual Desktop on Azure- γεγονός που καθιστά την Office Line τον μοναδικό συνεργάτη σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και ανάμεσα στους κορυφαίους παγκοσμίως που παρουσιάζουν τόσο βαθιά και εκτεταμένη τεχνογνωσία στις τεχνολογίες Microsoft που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές, να συνεργαστούν καλύτερα και να προοδεύσουν.

H Office Line είναι μεταξύ των πρώτων συνεργατών στην Ευρώπη, που πιστοποιήθηκαν με το Calling for Microsoft Teams Advanced Specialization, η οποία είναι η ανώτερη πιστοποίηση για την γνώση, εμπειρία και αποδεδειγμένη επιτυχία στην υλοποίηση του Microsoft 365 Phone System με Teams Direct Routing σε παραγωγικά περιβάλλοντα. H Office Line πέτυχε αυτόν τον στόχο μέσω της ενεργοποίησης περισσότερων από 5.000 ενεργών χρηστών στο Calling for Microsoft Teams κατά τους τελευταίους 12 μήνες, καθιστώντας την έναν από τους πιο έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες της Microsoft στην περιοχή EMEA. Ο σύγχρονος, υβριδικός τρόπος εργασίας και το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό ώθησαν τους πελάτες της Office Line να χρησιμοποιούν το Calling for Microsoft Teams, ως μια σύγχρονη λύση τηλεφωνίας που συνδυάζει έναν ενοποιημένο ψηφιακό χώρο εργασίας για ομαδική εργασία και αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες. Η Office Line προσέδωσε επιπλέον αξία σε αυτές τις ανάγκες, με την προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για προληπτική παρακολούθηση, διαχείριση και εκπαίδευση των χρηστών (user adoption). Μέσω εξειδικευμένων adoption workshops, παρείχε στους συνεργάτες και πελάτες της πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητά τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνεργασίας του Microsoft Phone System και του Teams.

«Ευχαριστούμε την Office Line για τη διαρκή δέσμευσή της να προωθεί την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων σε όλο το εύρος των ελληνικών επιχειρήσεων, και με αυτό τον τρόπο να συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, με ασφάλεια και υψηλή εξειδίκευση. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Office Line, στοχεύουμε στο να υποστηρίξουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις να είναι ανθεκτικές, παραγωγικές και πρωτοπόρες ακόμα και σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες, όπως αυτές που όλοι βιώσαμε τους τελευταίους 15 μήνες. Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, αναδεικνύει και το νέο – υβριδικό- μοντέλο εργασίας, που απαιτεί συνδεσιμότητα και παραγωγικότητα από παντού, με εργαλεία όπως το Microsoft Teams Telephony», αναφέρει ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυντής Πωλήσεων Εμπορικών Συνεργατών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Microsoft Ελλάς.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Office Line να αποκτά την τρίτη Advanced Specialization πιστοποίηση, που την καθιστά πλέον τον απόλυτο enabler των cloud τεχνολογιών Microsoft στην ελληνική αγορά και την ευρύτερη περιοχή. Είναι μια σημαντική κατάκτηση που την οφείλουμε στην υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας και στην εμπιστοσύνη των πελατών μας. Με το Calling for Microsoft Teams Advanced Specialization απαντάμε στη σύγχρονη ανάγκη της εποχής, για υποστήριξη υβριδικών πολιτικών εργασίας όπου ο κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να είναι παραγωγικός με ασφάλεια και από παντού », επισημαίνει ο Βασίλης Παπούλιας, COO της Office Line Α.Ε.