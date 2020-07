H Office Line για 2η συνεχόμενη χρονιά Microsoft Partner of the Year 2020

Η Office Line ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά «Microsoft Country Partner of the Year 2020» για την Ελλάδα, διάκριση μοναδική σε εγχώριο επίπεδο, που φανερώνει την εξειδίκευση, στόχευση, εμπειρία και απόλυτη τεχνογνωσία της σε λύσεις Microsoft. Η εταιρεία διακρίθηκε στο υψηλότερο επίπεδο, μεταξύ των παγκοσμίως κορυφαίων συνεργατών της Microsoft για την επίδειξη αριστείας στα πεδία της καινοτομίας, Azure Cloud Adoption και της εφαρμογής λύσεων Modern Workplace, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής της Microsoft.

«Η τιμή φέτος είναι διπλή, καθώς η Office Line καθιερώνεται πλέον ως ο απόλυτος συνεργάτης της Microsoft για την Ελλάδα. Οι επιδόσεις μας στο Azure Cloud Adoption αποτελούν μια σημαντική παρακαταθήκη και συμβάλουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό που πραγματώνεται στην Ελλάδα και στόχος μας είναι, με τις τεχνολογίες της Microsoft να συντελέσουμε στην ψηφιακή ανάταση της χώρας. Παράλληλα, με το βλέμμα στο μέλλον, στοχεύουμε να εξάγουμε την υψηλή μας τεχνογνωσία και εκτός συνόρων, στις αγορές της Κύπρου, Μάλτας, Ολλανδίας, Καναδά και σε ορίζοντα 5ετίας και στις ΗΠΑ, δημιουργώντας έτσι ένα παγκόσμιο δίκτυο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτόμου εφαρμογής των πρωτοποριακών τεχνολογιών της Microsoft», δήλωσε σχετικά ο κ. Παναγιώτης Κουρής, CEO της Οffice Line.

«Θα ήθελα να συγχαρώ την Office Line για την αναγνώρισή της ως Partner of The Year για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα. Αυτή η διάκριση είναι το σήμα κατατεθέν της δέσμευσής της να παρέχει καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της, αξιοποιώντας λύσεις Microsoft Azure και cloud», ανέφερε σχετικά ο κ. Αλμπέρτος Μπουρλάς, Commercial Partners Director, Microsoft Greece, Cyprus and Malta».

«Είναι τιμή μας που αναγνωρίζουμε την Οffice Line ως Microsoft Country Partner of the Year», δήλωσε η κ. Gavriella Schuster, Corporate Vice President της One Commercial Partner, Microsoft Corp. «Η Office Line τοποθετείται υψηλά και σε διακριτή θέση, παρέχοντας καταλυτικές λύσεις που ανταπεξέρχονται στις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο – από την επικοινωνία και το virtual collaboration, μέχρι να βοηθήσουν τους πελάτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους με τις υπηρεσίες Azure cloud. Είμαι υπερήφανη που την επιβραβεύουμε για αυτές τις εξαιρετικές επιδόσεις της».

Η Office Line διακρίθηκε ανάμεσα σε ένα σύνολο περισσότερων από 3.300 υποψηφιοτήτων από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, για τις εξαιρετικές της επιδόσεις στο πεδίο του Modern Workplace και του Azure Cloud Adoption, συμβάλλοντας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ενός συνόλου σημαντικών Οργανισμών και εταιρειών στη χώρα μας, ακόμα κι εν μέσω πανδημίας. Η απονομή του βραβείου Microsoft Partner of the Year στην Office Line για 2η συνεχόμενη χρονιά, πιστοποιεί την εξαιρετική της ικανότητα να διαχειρίζεται πρωτοποριακά έργα στρατηγικής σημασίας για το πελατολόγιό της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και παροχή στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το βραβείο της Microsoft “Country Partner of the Year” απονέμεται τιμητικά στους συνεργάτες κάθε χώρας που διέπρεψαν κατά το προηγούμενο έτος, υλοποιώντας πολλαπλά και απαιτητικά έργα για εταιρείες, με αρτιότητα και επαγγελματισμό, βασισμένα σε προϊόντα της Microsoft, προσδίδοντας στις επιχειρήσεις καταλυτική προστιθέμενη αξία.