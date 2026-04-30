Η πλατφόρμα Samsung Knox προστατεύει και τα monitors με πιστοποίηση CC

Η Samsung ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα ασφάλειας της εταιρείας, Samsung Knox, απέκτησε πιστοποίηση Common Criteria (CC) και για την κατηγορία των monitors. Η επέκταση αυτή έρχεται να ενισχύσει την ασφάλεια που διατηρεί στις Smart TVs.

Η πιστοποίηση CC αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο αξιολόγησης ασφάλειας για προϊόντα που απαιτούν προστασία δεδομένων. Παρέχει ένα διεθνές πλαίσιο που ενοποιεί κριτήρια αξιολόγησης από διαφορετικές χώρες και διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώρισή τους. Από το 2015, η Samsung λαμβάνει σταθερά πιστοποίηση CC για τα νέα της προϊόντα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της τεχνολογίας ασφάλειάς της.

«Οι συνδεδεμένες οθόνες διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ζούμε, καθιστώντας την επαληθευμένη ασφάλεια απαραίτητη», σημείωσε ο Taeyong Son, Executive Vice President του Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics. «Με το Samsung Knox, πλέον πιστοποιημένο τόσο σε smart TV όσο και σε monitors, προσφέρουμε αυτή την προστασία με συνέπεια σε όλο το χαρτοφυλάκιό προϊόντων μας».

Η πλατφόρμα Samsung Knox λαμβάνει μέτρα κατά φαινομένων κυβερνοαπειλής, όπως το hacking, ιδιαίτερα σε τομείς που απαιτούν ισχυρή ασφάλεια, όπως ο AI έλεγχος του σπιτιού, η AI φωνητική αναγνώριση και οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα.

Η πιστοποίηση CC αναδεικνύει τρία βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας της πλατφόρμας Knox της εταιρείας:

System Integrity Monitor (SIM): Παρέχει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος (kernel) προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα του συστήματος.

Web Browser Security (WBS): Στοχεύει στον αποκλεισμό ιστοτόπων phishing για να προστατεύσει τους χρήστες κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Unauthorized Execution Prevention (UEP):Επικυρώνει τις ψηφιακές υπογραφές, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες.

Η πλατφόρμα Samsung Knox διασφαλίζει, επίσης, ένα περιβάλλον ασφάλειας με την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονικής της, η οποία περιλαμβάνει το TrustZone, ένα ανεξάρτητο επίπεδο ασφάλειας στο hardware, το Knox Vault, ξεχωριστό επίπεδο για ευαίσθητα δεδομένα, και το Knox Matrix, που αποτελεί το επίπεδο διαχείρισης ασφάλειας για συνδεδεμένες συσκευές.